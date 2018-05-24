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Erdoğan: "Amerika ile İsrail'in almış olduğu bu karar kıymeti harbiyesi olmayan bir karardır. Amerika bir defa itibarını tamamen adeta sıfırlamıştır."

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.05.2018 00:49 | Son Güncelleme

Erdoğan: "Amerika ile İsrail'in almış olduğu bu karar kıymeti harbiyesi olmayan bir karardır. Amerika bir defa itibarını tamamen adeta sıfırlamıştır."


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