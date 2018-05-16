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Erdoğan: "Amerikan'ın büyükelçiliğini BM ve uluslararası kurumların kararlarını hiçe sayarcasına Kudüs'e taşıması İsrail yönetimini adeta azdırmıştır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.05.2018 21:41 | Son Güncelleme

Erdoğan: "Amerikan'ın büyükelçiliğini BM ve uluslararası kurumların kararlarını hiçe sayarcasına Kudüs'e taşıması İsrail yönetimini adeta azdırmıştır"


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