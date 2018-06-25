Erdoğan, Ankara'da balkon konuşması yapacak

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinin ardından bu gece balkon konuşması yapacak.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 00.45’te İstanbul’dan Ankara’ya geçecek. Erdoğan’ın başkente ulaşmasının ardından AK Parti Genel Merkezi’nde balkon konuşmasını yapacağı belirtildi.

