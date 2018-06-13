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Erdoğan, Ankara'da muhtarlar ile sahurda bir araya geldi (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.06.2018 09:30 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Ankara muhtarları ile sahurda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda bir araya geldi.

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Ankara muhtarları ile sahurda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda bir araya geldi. Sahurun ardından muhtarlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Millet kıraathaneleri) Ana muhalefetin başı bunu kalkıp kumarhaneye benzetiyor. Niye, çünkü bunların fikri neyse zikri de odur veya zikri neyse fikri de odur. İskambil masalarından ömrübillah kalkmayan, okey taşlarından hiçbir zaman kurtulmayanlar buraları ona benzetir. Nasıl yapıldığını, yapılacağını ekranlarda da göstermeme rağmen anlamamakta direniyorlar" dedi. Türkiye'de bütün vilayetlerine büyüklüğüne göre belli metrekarelerde bu projelerı yapapcaklarını söyleyen Erdoğan, "100, 200, 400, 600, 800 metrekare gibi bu projeleri yapacağız ve buraları kitaplarla inşallah dolduracağız" dedi.

"Muhtarlarımızdan,sandıklara sahip çıkmanızı istiyoruz" diyen Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "Sandığa yansımayan her oy ülkemizingeleceğinin inşasından eksilen bir tuğladır. Hiçbir kardeşimin böyle vebalinaltına girmek istemeyeceğini biliyorum" dedi.

Erdoğan, "Terör örgütlerinin başlarını inlerinde eziyoruz. Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Bestler Deresi'nde teröristlerin üstüne üstüne gidiyoruz" dedi. Afrin ve Cerablus'ta teröristlere karşı yürütülen operasyonları hatırlatan Erdoğan, "Her iki tarafta 4 bin kilometrekarelik alanda şimdi bize gelen mülteciler geri dönmeye başladı. 200 bin kadar mülteci şu anda tekrar kendi topraklarına döndüler. İnşallah daha fazlasıyla topraklarına dönecekler" dedi.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürüdü: "Ben şimdi sizlerden ve tüm milletimden rica ediyorum; şüphesiz ki muhalefet adayları da karşınıza gelecektir, muhtarsınız ama onlara bir şeyi sormayı bence ihmal etmeyin. Ankara, son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'ninbaşkenti olarak ülkemizin bugünlere gelmesinde lokomotif vazifesi gördü. ŞimdiTürkiye yeni bir atılımın eşiğinde, Ankara yine lokomotif görevine devam etmeli.Sizlerle birlikte ülkemizin önümüzdeki yarım asrına, bir asrına yönvereceğiz. 24 Haziran seçimleri işte bu kritik yol ayrımında hepimiz için önemlibir yol ayrımı. Bugüne kadar milletimize hep güvendik, hep milletimizin iradesineteslim olduk, 24 Haziran'da da yine kendimizi milletimize teslim ediyoruz.Sandıktan çıkacak sonucun başımızın üzerinde yeri var"

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