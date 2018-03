Erdoğan: 'Arabulucu olabiliriz' lafı, bunu söyleyen kişinin haddini ve boyunu çok aşan bir beyandır (Geniş haber) 

"AK PARTİ'YE ZARAR VERECEK TEK ŞEY DAVA ŞUURUNU KAYBETMİŞ KENDİ İÇİMİZDEKİ ARKADAŞLARIMIZDIR" Erdoğan, "AK Parti'ye zarar verecek tek şey, bu anlayışı, bu dava şuurunu kaybetmiş kendi içimizdeki arkadaşlarımızdır. Her kim milleti bırakıp kendine çalışmışsa milletle birlikte bize de zarar veriyor demektir. Bir partide küçük olsun benim olsun zihniyeti türemişse orada durum vahimdir. Bu zihniyetten uzak tutmak için elimizden geleni yaptık. Zaman zaman bu yanlışa düşenler oldu. Uyarılarımızı yaptık müeyediyelermizi de uyguladık. Hatasını anlayıp yeniden davaya sarılanlarla onlarla birlikte yolumuza devam ettik ediyoruz. Buna rağmen hatada ısrar edenlerle de yolumuzu ayırmak mecburiyetinde kaldık. Ayağımıza bağ olanlardan ise bir an önce kurtulmak boynumuzun borcudur. Onlarla birlikte yürümekte zor" dedi.

"BİR İNSAN KENDİ AYAĞINA KURŞUN SIKABİLİR Mİ?" Erdoğan, "Ülkemizin aleyhinde estirilen onca olay oldu. Bütün bu kredi derecelendirme kuruluşlarının ülkemizin aleyhinde nasıl yayınlar yaptığını, Türkiye'ye küresel sermayenin girmemesi için ne gibi gayretler içerisine girdiklerini biliyorsunuz. Hatta bu oyuna gelip aramızdaki bazı arkadaşların, kusura bakmasınlar, ülkemizdeki ekonomik durumun sıkıntılı olduğuna dair açıklamalar yapacak kadar yanlışın içerisine düştüklerini de ve bunu toplantılarda yaptıklarını da duymak bizi üzmüştür. Ortada bu denli büyük bir başarı var. Hala bunlar konuşuluyor. Bir insan kendi ayağına kurşun sıkabilir mi? Bu psikolojik üstünlüğü uluslararası camiaya vermesi gereken arkadaşlarım bu tür yanlışı yaparsa bunun affedilir yanı olamaz. Felaket tellalları zaten davul zurna dolaşıyorlar. Onlar yetmiyor mu bize ne oluyor? Moral, üstünlük milletimizde, bizde. Kredi değerlendirme kuruluşlarının not oyunları, ardından döviz üzerinden yürütülen spekülasyonların tavan yaptığı bir dönemde böyle bir netice, umuyoruz herkese ders olmuştur. Bu var ya bu, ters köşe yapmak değil, dünyada ekonominin şartlarını adeta yeniden belirleme sürecidir. Bu da böyle bilinsin" ifadelerini kullandı.

"DÖVİZ KURUNU ÖCÜ GİBİ KULLANIP MİLLETİN KAFASINI KARIŞTIRANLARA KÖTÜ BİR HABER VEREYİM" Erdoğan, "Döviz kurunu öcü gibi kullanıp milletin kafasını karıştıranlara kötü bir haber vereyim. Türkiye 2018'deki büyüme oranlarıyla üzerinde oynanmaya çalışılan tüm oyunları bir kez daha bozacak haberiniz olsun. Ülkemizin büyümek için yatırıma, yatırımcıya ihtiyacı var. Uluslararası yatırımcılara sesleniyorum. Kapımız her zaman size açıktır. Endişe etmeyin özellikle yüksek teknoloji ve istihdam ağırlıklı yatırımlara her türlü desteği, teşfiki de sağlıyoruz. Aynı şekilde kendi iş dünyamıza da destek sağlıyoruz" dedi.

"GECİKMELİ DE OLSA SÖZLERİN YERİNE GETİRİLMESİNİ BEKLİYORUZ" Erdoğan, "Mümbiç'te geçmişte bize verilen çok açık sözler, beyanlar var. Oradan hareketle bu görüşmeleri yapıyoruz. Obama'dan tutun bugüne kadar. Sayın Obama'nın bizzat bana verdiği söz var; 'YPG/PYD'yi Fırat'ın doğusuna göndereceğiz.' Buraya bölgenin gerçek halkını alacağız, kim onlar Araplar. Burada yüzde 90 Araplar yaşıyor. Buraya onları doldurarak yerli halkı oradan çıkardılar. Aynı şeyi Tillerson'a söyledik, teklifi daha farklıydı. 'Kuzey sizde güney bizde olsun.' Kendisine 'neden sizde bizde olsun buranın sahibi belli dedim. Biz belli bir süre burada bir güvenlik oluşturalım bunu birlikte yapalım sonra çekilelim gerçek sahiplerine bırakalım. Sesiz kaldı. O şekilde yol devam ediyor. Her şeye rağmen gecikmeli de olsa sözlerin yerine getirilmesini bekliyoruz" diye konuştu.

"AYN EL ARAP, TEL ABYAD, RESULAYN, HASEKE GİBİ IRAK SINIRINA DOĞRU OLAN BÖLGELERİ DE ..."

Erdoğan, "Ayn el Arap, Tel Abyad, Resulayn, Haseke gibi Irak sınırına doğru olan bölgeleri de terörden temizlemek için gereken hazırlıklara başladık. Buralar bizim için her an bir tehdit unsurudur. Sınırlarımızda bu unsurların bulunmasına tahammül edemeyiz. Müttefik ülkelerin askerlerine zarar vermek gibi bir niyetimiz yok. Ama teröristlerin ellerini kollarını sallaya sallaya dolaşmalarına izin vermeyiz. Tespit ettiğimiz her teröristi etkisiz hale getirmek sorumluluğumuzun gereğidir. Bunu yapmazsak milletimize anlatamayız" açıklamasında bulundu.

"IRAK HÜKÜMETİNE SÖYLÜYORUZ, BU İŞİ YAPACAKSANIZ YAPIN YOKSA BIRAKIN BİZ YAPALIM"

Erdoğan, "Aynı şekildeIrak'ta da bölücü terör örgütünü çıkarmak ve faaliyetlerini tamamen bitirmek zorundayız. Gündeme şimdi Sincar geldi. Sincar'la ilgili değişik şeyler konuşuluyor. Neden gündeme geldi? Sincar, Kandil'in bir alternatifidir. Bizim için Kandil neyse Sincar da odur. Dolayısıyla Sincar PKK'dan, terör örgütlerinden, ismi ne olursa olsun, temizlenene kadar bu devam edecek. Onun için bir gece ansızın oraya da gidebiliriz. Tarih vererek bu işler olmaz anında. Irak hükümetine söylüyoruz, bu işi yapacaksanız yapın yoksa bırakın biz yapalım. Onlar da taahüdünü verdiler hadi bakalım. Terör örgütünün faaliyetlerinin Irak topraklarında sona erdirilmesi hem bizim hem de Bağdat hükümetinin ortak sorunudur. Şayet arzu ederlerse Irak'la bu konuda birlikte çalışmaya da hazırız. Güney sınırlarımız ile ilgili kararlılığımızı tüm dünyaya gösterdiğimize inanıyorum. Artık bu konuda Türkiye'ye yönelik eleştiriler getirilmesinin bir anlamı yoktur" ifadelerini kullandı.