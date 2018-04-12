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Erdoğan: "Askeri güçlerine güvenen kimi ülkelerin Suriye'yi adeta bir bilek güreşi sahasına çevirmesinden fevkalade rahatsızlık duyuyoruz."

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.04.2018 12:35 | Son Güncelleme

Erdoğan: "Askeri güçlerine güvenen kimi ülkelerin Suriye'yi adeta bir bilek güreşi sahasına çevirmesinden fevkalade rahatsızlık duyuyoruz."

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