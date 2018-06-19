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Erdoğan Atak helikopteri üretim hattını gençlerle gezdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.06.2018 00:05 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gençlik ve Teknoloji Buluşması"nda sorularını yanıtladığı gençlerle, milli imkan ve kabiliyetlerle geliştirilen T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri'nin üretim hattında incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gençlik ve Teknoloji Buluşması"nda sorularını yanıtladığı gençlerle, milli imkan ve kabiliyetlerle geliştirilen T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri'nin üretim hattını gezdi.

Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'de (TUSAŞ) düzenlenen ve sosyal medyadan yayınlanan "Gençlik ve Teknoloji Buluşması" programına katıldı.

Teknoloji, bilim, savunma sanayisi ve diğer alanlardaki sorularını yanıtladığı gençlerle Atak helikopteri üretim ve montaj hattına geçen Erdoğan, burada TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ve Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir tarafından karşılandı.

Kotil'den Atak helikopterinin üretim aşamaları, özellikleri ve çalışan personeline ilişkin bilgi alan Erdoğan, gençlere terörle mücadelede Atak helikopterinin önemini anlattı.

Yerli motor konusunda geç kalındığına dikkati çeken Erdoğan, Kotil'den yerli motorun kısa sürede üretilmesi konusunda söz aldı.

Erdoğan, daha sonra kendisine eşlik eden öğrencilerle fotoğraf çektirdi ve sohbet etti.

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Anahtar Kelimeler:
Atak helikopteri üretim hattı Cumhurbaşkanı Erdoğan

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