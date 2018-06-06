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Erdoğan, ATO iftarına katıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.06.2018 22:41 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (1) - "Eğer bu coğrafyada yaşamakta kararlıysak, ecdadın mirası olan dik duruşumuzu koruyacaksak, eğer iddialarımızın, hedeflerimizin peşinden gideceksek, gelecekte de şehitlik ve gazilik hikayeleri anlatılmaya devam edecektir" - "Biz, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyerek bu konudaki kararlılığımızı her fırsatta ifade ediyoruz. Amacımız şehitlerimize ve gazilerimize layık olabilmektir. Rabbim yolumuzu ve bahtımızı açık etsin. Rabbim bu milleti ebediyete kadar kaim ve muzaffer eylesin"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eğer bu coğrafyada yaşamakta kararlıysak, ecdadın mirası olan dik duruşumuzu koruyacaksak, eğer iddialarımızın, hedeflerimizin peşinden gideceksek, gelecekte de şehitlik ve gazilik hikayeleri anlatılmaya devam edecektir." dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından ATO Congresium'da şehit aileleri ve gaziler onuruna verilen iftar programında konuşan Erdoğan, katılımcıların ramazan ayını tebrik etti.

Erdoğan, "Güzel bir iftar sofrasındayız. İftarlar, bizler için ayrı bir anlam taşıyor. Tuttuğunuz oruçların, bu ay boyunca yaptığınız ibadetlerin, hayır ve hasenatın Hak katında kabul olmasını niyaz ediyorum. Bizleri, huzuru kalple bu mübarek aya eriştiren Rabbimizin, inşallah ailelerimiz, dostlarımız ve sevdiklerimizle beraber kutlayacağımız bayrama da kavuşturmasını diliyorum." diye konuştu.

Terörle mücadelede ve 15 Temmuz darbe girişiminde verilen tüm şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabrı cemil niyaz eden Erdoğan, gazilere de sıhhat ve afiyet diledi.

- Türk milleti alicenap millettir"

Arif Nihat Asya'nın "Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor" şiirindeki "Şehitler tepesi boş değil/Biri var bekliyor/Ve bir göğüs, nefes almak için rüzgar bekliyor/Türbesi yakışmış kutlu tepeye/Yattığı toprak belli/Tuttuğu toprak belli/Kim demiş meçhul asker diye" dizelerini okuyan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Nefes almak için rüzgar bekleyen bir millete, aradığı o gücü, morali, güveni veren tüm kahramanlarımıza şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Halen sınırlarımız içindeki dağ başlarından Kuzey Irak'taki terör yuvalarına, El Bab'dan Afrin'e kadar pek çok yerde operasyon yürüten, güvenlik sağlayan tüm askerlerimize, polislerimize, jandarmalarımıza, istihbaratçılarımıza, güvenlik korucularımıza başarılar diliyorum. Allah bizlerin huzuru ve güvenliği, evlatlarımızın geleceği için bu büyük mücadeleyi yürüten tüm kahramanlarımızı korusun diyorum. Bizlerin bu güzel iftar sofrasında bir araya gelmesine vesile olanlara da teşekkür ediyorum. Türk milleti alicenap bir millettir. Bu milletin devleti de elbette ona göre hareket edecektir. Nitekim öyle de oluyor. Şehitlerimizin emaneti olan yakınlarına ve gazilerimize hem millet hem de devlet olarak tüm imkanlarımızla sahip çıkıyoruz."

- "Yaptığımız hizmetlerin en yakın şahitleri sizlersiniz"

Erdoğan, bir insanın canını ortaya koyarak yürüttüğü mücadeleye dünyevi olarak paha biçilmesinin mümkün olmadığını vurgulayarak, "Bunun için şehitlerimiz ve gazilerimiz en büyük mükafatı yarın Hak katında alacaklardır." değerlendirmesinde bulundu.

Bu fani dünyada şehit yakınları ve gaziler mağdur olmasınlar, hayatlarını belli bir standardın altında yaşamak zorunda kalmasınlar diye gayret gösterdiklerini dile getiren Erdoğan, "Şehitlerimizin emanetine gazilerimizin fedakarlığına layık olmak için yaptığımız hizmetlerin en yakın şahitleri sizlersiniz. Eksikler, aksaklıklar elbette olabilir. Kimi terbiyesizler elbette çıkabilir. Bu sorunların hepsi de çözülür. Önemli olan sizlerin milletimizin gönlündeki yerinizdir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit aileleri ve gazilerin el üstünde tutulduğunu gördüklerine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Biz, dünyanın 34 farklı ülkesinde 78 şehitliği olan bir milletiz. Şehitlik ve gazilik makamı bu milletin alameti farikasıdır. Biz, dedelerimizden ve onların babalarından Balkan Savaşı'na, Birinci Dünya Savaşı'na, İstiklal Harbi'ne dair kahramanlık hikayelerini şehit ve gazi anılarını dinlerdik. Sonra Kore'den Kıbrıs müdahalesine kadar daha yeni hikayeleri bizzat yaşayanlardan dinlemeye başladık. Ardından kendi akranlarımızdan terörle mücadelede yaşadıkları hadiseleri dinledik. 15 Temmuz zaten hepimizin içinde olduğu başlı başına bir kahramanlık hikayesiydi. Eğer bu coğrafyada yaşamakta kararlıysak, ecdadın mirası olan dik duruşumuzu koruyacaksak, eğer iddialarımızın, hedeflerimizin peşinden gideceksek, gelecekte de şehitlik ve gazilik hikayeleri anlatılmaya devam edecektir. Biz, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyerek bu konudaki kararlılığımızı her fırsatta ifade ediyoruz. Amacımız şehitlerimize ve gazilerimize layık olabilmektir. Rabbim yolumuzu ve bahtımızı açık etsin. Rabbim bu milleti ebediyete kadar kaim ve muzaffer eylesin."

(Sürecek)

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