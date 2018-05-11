Erdoğan: Attığımız adımlarla bu ülkeyi 3,5 kat büyüttük (5)

Nursima KESKİN/ANKARA, (DHA)-CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Merkez Gençlik Kolları Kongresi için gelen ve Ankara Spor Salonu'na sığmadığı için dışarıda bekleyen partililere konuştu. Erdoğan, "Biz yaptıklarımızla ortadayız. Sağlık, eğitim, dış politika, tarımda attığımız adımlarla biz bu ülkeyi 3,5 kat büyüttük" dedi.

Konuşmasına, "Kongre salonu sizleri almıyor maşallah. Türkiye'nin dört bir yanından partimizin Genel Merkez Gençlik Kongresi'ne gelen siz değerli kardeşlerimi, gençleri en kalbi duygularımla selamlıyorum” diye başlayan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

“İnşallah 24 Haziran seçimlerinde inanıyorum ki, yapmış olduğunuz hazırlıklarla sandıkları patlatacaksınız. Durmak yok yola devam. Yola çıkarken böyle demiştik. 16 yıl önce böyle demiştik, şimdi yine böyle diyoruz. Sevgili gençler, farklı bir yolculuğun içindeyiz. Aşık Veysel ne diyordu; uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece. Biz de gideceğiz gündüz gece. Biz bu millete sevdalıyız, aşığız. Biz bu millete sevdamızı, aşkımızı kimseyle mukayese etmeyiz. Niye? Biz yaptıklarımızla ortadayız. Sağlık, eğitim, dış politika, tarımda attığımız adımlarla biz bu ülkeyi 3,5 kat büyüttük. Size gelenlere şunu deyin: Siz hayatınızda Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü yapabildiniz mi? Onlara şunları söyleyeceksiniz, AK Parti iktidarının eseri olmadığı bir yer yok. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Siz neyle konuşuyorsunuz? Baş rtülü kızlarımın ellerinden üniversite haklarını aldınız ? Bizimle o kapılar yeniden açıldı. Şimdi burada başı açık, başı kapalı kızlarım bir arada oluyor mu? Ne oldu, yıkıldı mı? Ya bunlar kardeş ya. Biz kardeşi kardeş ile barıştırdık. Ayrımcılık yok, biz bütünleştirdik. Onlar ayırdılar, aramızdaki fark bu. Benim şimdi sizlerden bir ricam var. Nedir o? Bizim Rabiamızı biliyoruz değil mi? Biz 81 milyon milleti bir görüyoruz. Neden, bizi yaratan Allah hepimizi bir görüyor da ondan. Biz yaradılanı yaratandan ötürü sevdik. Bakıyorsun birileri ülkemizde bölücülük yaptı. Bunlar bir de parti kurarak, tehditlerle benim Kürt kardeşlerimi sömürdüler. Çukurlar açtılar, Güneydoğu Anadolu'yu atık su kanalları gibi böldüler. Parçaladılar. Derslerini verdik mi? Verdik. ‘İnlerine gireceğiz’ dedim, girdik mi? Girdik. Bu milletin huzuruna kast edenlere buraları zindan ederiz, zindan. Bu vatanı böldürtmedik, böldürtmeyeceğiz."

