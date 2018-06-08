Erdoğan, Avrupa şampiyonu Yetgil'i kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonu güreşçi Zeynep Yetgil'i kutladı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Yetgil'e tebrik telgrafı gönderdi.
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