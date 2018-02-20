Erdoğan-Bahçeli anlaştı! 2019 seçimleri için yapılan ittifakta bomba detaylar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her defasında, ”Büyük fotoğrafa odaklanın” diye uyardığını aktaran. Selvi, MHP ile birlikte yeni sistemin inşa edileceğini belirtti. Bahçeli'nin ise ”2019’da Türkiye’de üçüncü bir dönem başlayacak” diye konuştuğunu yazan Selvi, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:
Erdoğan ve Bahçeli’nin anlaşmaya vardığı yasal düzenleme yarın Meclis’e sunulacak. Böylece tüm ayrıntılara sahip olacağız.
AK Parti ve MHP, yerel seçimlere ayrı ayrı girecekler. İttifak, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili seçimi için geçerli olacak. Yerel seçimlerde 18 yaşında aday olma hükmü ve seçildiği takdirde askerliğin ertelenmesi imkânı getiriliyor. Seçim güvenliğiyle ilgili düzenlemeler yapılıyor. Seçim güvenliğini tehlikeye düşüren durumlarda sandık görevlileri güvenlik görevlisini çağırmadıkları takdirde, vatandaşlara bu hakkın verilmesi sağlanıyor.
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