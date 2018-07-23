HABER

Erdoğan, başkanlığında AK Parti MYK toplandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.07.2018 16:49 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplandı.

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplandı.

PARTNERBunu bulan zengin oluyor! Ne olduğunu biliyor musunuz?Bunu bulan zengin oluyor! Ne olduğunu biliyor musunuz?
İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray'ın basın toplantısındaki bu anlar tarihe geçer!İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray'ın basın toplantısındaki bu anlar tarihe geçer!
İYİ Parti'den Bahçeli'ye cevap: İşine baksınİYİ Parti'den Bahçeli'ye cevap: İşine baksın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

Uçakta sapık krizi! Mastürbasyon anları böyle görüntülendi!

Uçakta sapık krizi! Mastürbasyon anları böyle görüntülendi!

Muazzez Ersoy'un Adnan Oktar'dan aldığı para ortaya çıktı

Muazzez Ersoy'un Adnan Oktar'dan aldığı para ortaya çıktı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan bakan yardımcıları belli oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan bakan yardımcıları belli oldu

Bedelli askerlikte gün sayısı değişti, sosyal medya kullanıcılarından tepki gecikmedi

Bedelli askerlikte gün sayısı değişti, sosyal medya kullanıcılarından tepki gecikmedi

Polislere 'Sen kimsin lan' demişti! İstifa etti

Polislere 'Sen kimsin lan' demişti! İstifa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray'ın basın toplantısındaki bu anlar tarihe geçer!

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray'ın basın toplantısındaki bu anlar tarihe geçer!

İYİ Parti'den Bahçeli'ye cevap: İşine baksın

İYİ Parti'den Bahçeli'ye cevap: İşine baksın

CHP'de kurultay için toplanan son imza sayısı açıklandı

CHP'de kurultay için toplanan son imza sayısı açıklandı

İYİ Parti'den Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına çok sert tepki: Kendisi sıtma nöbeti geçiriyor

İYİ Parti'den Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına çok sert tepki: Kendisi sıtma nöbeti geçiriyor

Bedelli askerlikte 21 gün teklifine CHP'den tepki! CHP'den gelire göre rakam teklifi

Bedelli askerlikte 21 gün teklifine CHP'den tepki! CHP'den gelire göre rakam teklifi

Meral Akşener'in 'istifa' kararına İYİ Partili isimden çarpıcı yorum

Meral Akşener'in 'istifa' kararına İYİ Partili isimden çarpıcı yorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.