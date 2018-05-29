Erdoğan: Bay Kemal, bunu topun ağzına sürdü

Engin ÖZMEN- Mehmet YİRUN- Ruhan YALÇIN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin partisinin yönetimine talip olan ve kongreyi kazanamayan bir isim olduğunu belirterek, "Bay Kemal'in aday olamamasının sebebi şu; Kazanamayacağını biliyor. Bunu topun ağzına sürdü işi bitirelim diye" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim çalışmaları kapsamında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine geldi. İstanbul'dan helikopterle ilçeye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra seçim otobüsüne binerek cadde ve sokaklarda kendisini bekleyenleri selamladı. Erdoğan'a Çorlu ziyaretinde Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da eşlik etti.

Binlerce kişinin katıldığı Atatürk Heykel Meydanı'nda partililer üzerinde Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu dev afiş açarak elleri üzerinde gezdirdi.

Trakya'da Ak Parti olarak beklentilerin gerisinde kaldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, suçlu olarak da kendilerini gördüklerini belirterek, "Trakya'da beklentilerimizin gerisinde kaldık. Elbette biz sorunu vatandaşta aramıyoruz, biz muhalefet gibi sandıkta istediği sonucu alamayınca hakaret eden bir siyasi parti değiliz. Asla da olmadık, iğneyi kendimize batırdık. Önce kendimizi hesaba çektik. Demek ki Çorlu, Tekirdağ ve Trakya'da kendimizi daha iyi anlatmalıyız. Bize göre Çorlu, Tekirdağ Ak Parti'nin kalesi olması gereken yerdir. Bu mitingimizin bir dönüm noktası olmasını diliyorum. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Çorlu ve Tekirdağ'da da yeni bir başlangıç yapacağımıza inanıyorum" dedi.