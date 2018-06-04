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Erdoğan, belediye başkan vekillerini kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.06.2018 15:30 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, belediye başkan vekilleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, belediye başkan vekillerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabul, yarım saat sürdü.

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Belediye başkan vekillerini kabul Cumhurbaşkanı Erdoğan

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