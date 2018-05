Erdoğan Benim gözümde, 26. Dönem TBMM I. Meclisten sonraki ikinci kurucu Meclistir (3)

Hakime TORUN ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 26. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ilişkin Benim gözümde, 26. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi, I. Meclis'ten sonraki ikinci kurucu meclistir. Sizler Türkiye'yi kaostan kurtardınız. Başka partilerde her biri kriz nedeni olan değişimleri suhuletle başardınız. Darbecilerin karşısına aslanlar gibi dikildiniz. Terör örgütlerine sınırlarımız içinde ve dışında dünyayı dar ettiniz. Herkesin hayalini gerçeğe dönüştürüp ülkemizi yeni bir yönetim sistemine kavuşturdunuz. Kurucu sıfatını siz hak etmeyeceksiniz de kimler hak edecek dedi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekillerine AK Parti Genel Merkez'de iftar verdi. SADECE AFRİN'DE BUGÜN İTİBARİYLE 4 BİN 464 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ İftarda konuşan Erdoğan terörle mücadaleye değinerek, Sadece Afrin'de bugün itibariyle 4 bin 464 terörist etkisiz hale getirildi. Bunun yanında Kuzey Irak'ta 403 terörist etkisiz hale getirildi. Yurt içinde 350 terörist etkisiz hale getirildi. Söylediğim bu operasyonlar başladığı günden bugüne. Yaklaşık 5 ay içinde yapılan operasyonlar dedi. GÖNÜLLERİMİZ HİÇBİR ZAMAN AYRI KALMAMIŞ OLSA DA PARTİMİZ ÇATISI ALTINDAKİ BİRLİKTELİĞİMİZİ YENİDEN SAĞLADIK Erdoğan, Sadece teröristlerin başını ezmekle kalmadık Türkiye'yi yeni bir yönetim sistemine kavuşturacak adımları da birlikte yaptık. Bunun için gereken anayasa değişikliğini tüm provokatif çabalara rağmen kararlılıkla genel kuruldan geçirip milletimizin onayına sundunuz. Meclis'te ortaya koyduğunuz dayanışma, birlik takdire şayandı. Bu tarihi değişimi hayta geçirdik. Bu anayasa değişikliğinin verdiği imkan ile partimize üye olup genel başkanlık görevini yeniden üstlendik. Böylece gönüllerimiz hiçbir zaman ayrı kalmamış olsa da partimiz çatısı altındaki birlikteliğimizi yaklaşık 3 yıl süren hasretin ardından yeniden sağladık. Olağan kongrelerimiz kapsamındaki il kongrelerimize bizzat katılmaya çalıştım. 51 il kongremize bizzat iştirak etim. Diğerlerine de sayın Başbakanımız katıldı diye konuştu. GÜYA ÜLKEMİZE KARŞI BÜYÜK BİR DİRENİŞ HAZIRLIĞININ YAPILDIĞI BÖLGEYİ HALLAÇ PAMUĞU GİBİ ATTIK Erdoğan, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı harekatımızı başlattık. Güya ülkemize karşı büyük bir direniş hazırlığının yapıldığı bu bölgeyi birkaç ay içinde hallaç pamuğu gibi attık. Bu mücadeleyi dünyaya ders, örnek olacak şekilde bitirdik dedi. ERKEN SEÇİM FISILTISI ÂDETA TÜPTEN ÇIKAN MACUN GİBİDİR BİR DAHA ESKİ DURUMA DÖNDÜRÜLEMEZ Erken seçim sürecine değinen Erdoğan, Seçim takvimine göre çalışmalarımızı yürütüyorduk. Kasım ayına hazırlanmayı planlıyorduk. 15 Temmuz'da, 16 Nisan'da, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarında birlikte hareket ettiğimiz MHP ile olan işbirliğimizi önümüzdeki milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de sürdürülebilmek için gereken hukuki alt yapıyı da bu arada tamamlamıştık. Bu süreçte Anamuhalefet partisi meydan okuyup erken seçim çağrısı yapıyordu. Anamuhalefetin başındaki zatın kalitesizliğini, riyakarlığını iyi bildiğimiz için itibar etmedik. MHP farklı gerekçelerle çağrı yapınca bu duruma kayıtsız kalamayacağımızı gördük. Erken seçim fısıltısı âdeta tüpten çıkan macun gibidir bir daha eski duruma döndürülemez. Erken seçim çağrısı cumhur ittifakında birlikte olduğumuz partiden geldiği için artık bu konuda bir karar verme mecburiyeti ile karşı karşıya kaldık. Arkadaşlarımızla istişare ettik. Uzun ve kapsamlı istişarelerle bu konuyu ülkemizin gündeminden bir an önce çıkarmaya karar verdik ifadelerini kullandı. BENİM GÖZÜMDE, 26. DÖNEM TBMM I. MECLİS'TEN SONRAKİ İKİNCİ KURUCU MECLİSTİR 26. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ilişkin Erdoğan, Benim gözümde, 26. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi, I. Meclis'ten sonraki ikinci kurucu meclistir. Sizler Türkiye'yi kaostan kurtardınız. Başka partilerde her biri kriz nedeni olan değişimleri suhuletle başardınız. Darbecilerin karşısına aslanlar gibi dikildiniz. Terör örgütlerine sınırlarımız içinde ve dışında dünyayı dar ettiniz. Herkesin hayalini gerçeğe dönüştürüp ülkemizi yeni bir yönetim sistemine kavuşturdunuz. Kurucu sıfatını siz hak etmeyeceksiniz de kimler hak edecek dedi.