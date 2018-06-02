Erdoğan: Benim milletvekili arkadaşlarıma hırsız diyen bu İnce'ye dava açın (2)

İNCE'YE, KORGENERAL TEMEL TEPKİSİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, İkinci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'e yönelik sözlerine tepki gösterdi. Korgeneral Temel'in Malatya'da katıldığı iftar programının Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Odası tarafından düzenlendiğine dikkat çeken Erdoğan, şöyle konuştu:

''Bugün yeni bir herze daha yumurtladı. Ne yaptı? Zeytin Dalı Harekâtımızın kahraman komutanı İsmail Metin Temel Paşamıza saldırmış. Sebebi ne biliyor musunuz? İkinci Ordu Komutanımız, biliyorsunuz İkinci Ordu Malatya'da, ben de Malatya'ya gittiğimde, Malatya'da Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Odası orada o akşam bir iftar verdi. Malatya'da şahsımın bulunduğu bu iftar sofrasına İkinci Ordu Komutanımızın katılmasından Beyefendi rahatsız olmuş. Nasıl olur da oraya katılırmış? Haddini öyle aşıyor ki? Metin Temel Paşamızın apoletlerini söküp, emekli edeceğini söylecek kadar muvazeneyi kaybediyor. Her şeyden önce Malatya'daki iftar, parti iftarı değil. Esnaf ve sanatkârlarımızın düzenlediği bir iftar. Tüm şehir protokolü olduğu gibi elbette İkinci Ordu Komutanımız da oradaydı. Üstelik bizim, Metin Temel Paşamızla, terörle mücadeleden, Zeytin Dalı Harekâtı'ndan gelen çok yakın bir hukukumuz var. Muharrem İnce, milletim sana Metin Temel Paşamızın apoletlerini sökecek fırsatı hiçbir zaman vermez ama seni o sandığa gömer ki, çok hevesli olduğun CHP genel başkanlığı yarışına katılacak yüzün dahi kalmaz. Bunların asıl derdi Afrin. Bunun Genel Başkanı Zeytin Dalı Harekâtı başladığında 'Aman ha Afrin'e girmeyin' diye yeri göğü inletiyordu. Sonuçta kahraman askerlerimiz, Metin Temel Paşa ile birlikte Özgür Suriye Ordusu'ndaki kardeşlerimiz, teröristlerden 4 bin 500'ünü imha edip Afrin'e girdi mi? Girdi. Bu kahraman askerlerimizin başında da Metin Temel Paşamız var mıydı? Hah bütün mesele bu. Kendi akıllarınca onun imtikanı alıyorlar. Ülkenin ve milletin hayrına ağızlarından tek bir söz söyleyemenler baktılar ki bize diş geçiremiyorlar, şimdi terörle mücadele kahramanlarımıza saldırıyorlar. Niye böyle yapıyorlar biliyor musunuz? Çünkü işte şunu da biz yaptık. Milletimize gösterebilecek eserleri yok. Eserleri olmadığı gibi; böyle bir vizyonları, böyle bir hevesleri, böyle bir niyetleri de yok. Mesala, sorumluluğumuz onun için çok fazla. Biz 24 Haziran'da sandıkları patlatırcasına Ak Parti'yi çıkarmaya var mıyız? Peki Erdoğan kardeşinizi çıkarmaya var mıyız? Ondan sonra 'ince ince' biz bunlara yolu gösteririz.''

