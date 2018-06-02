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Erdoğan: Benim milletvekili arkadaşlarıma hırsız diyen bu İnce'ye dava açın (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.06.2018 18:31 | Son Güncelleme

ERDOĞAN: UZAYDAN ALTIN GETİRECEKLERMİŞ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'daki mitingde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, şunları söyledi: ''Tüm yatırımları durduracakmış.

Erdoğan: Benim milletvekili arkadaşlarıma hırsız diyen bu İnce'ye dava açın (3)

ERDOĞAN: UZAYDAN ALTIN GETİRECEKLERMİŞ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'daki mitingde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, şunları söyledi:
''Tüm yatırımları durduracakmış. Hatta daha da ileri giderek, 'bu işler 18'inci yüzyıl, 19'üncü yüzyılın işi' diyerek, beyaz eşya fabrikalarının kapısına kilit vuracaklarını ima ediyorlar. Hiç projeleri yok mu? Haklarını yemeyelim, var. Uzayda içinde altın olan gezenler bulup, oradan altın getireceklermiş. Allah akıl fikir versin. Bunlar, meşhur Nuri Demirağ vardı ya Sivaslı, Nuri Demirağ, yerli uçak üretti, bunların ağababaları o uçak fabrikalarını yıkıp gazocağı fabrikasına dönüştürdü. CHP budur. Biz CHP'yi iyi biliriz. İyi tanırız. Bunlar çalışmazlar, emek vermezler, ter dökmezler, sürekli hazine bulma peşinde veya piyangoyu, lotoyu, at yarışını tutturma peşinde koşarlar. Emeksiz kazanç uğruna gösterilen bu çaba, genellikle eldeki avuçtakini de tüketerek hüsranla sonuçlanırlar. CHP başta olmak üzere bizdeki muhalefet partilerin durumu böyle. Bir tanesi de geçenlerde ne dedi? Çok enteresan. Sivas'ta hızlı trenin ne işi var? Neymiş oradan göç başlar. Benim Sivas'a, Sivaslı kardeşlerimize yüksek hızlı treni layık görmeyenlerden ne beklenir? Yıllar yılı benim vatandaşım bunları bekledi. Uçak, hızlı tren bekledi. Sivas'a da uçağı biz getirdik. Şimdi oraya yüksek hızlı tren de gelecek. Biz onları kendi dünyalarına bırakacağız. Elbette uzayı da ihmal etmeyeceğim. Türkiye Uzay Ajansı'nı kuracağız. Altın bulur muyuz bilmiyorum; ama uydularımızla, araştırma istasyonlarımızla uzaydaki yarışta yerimizi alacağız. Biz bu dönemde otomobili üreteceğiz. Biz bu dönemde sanayimizi geliştireceğiz. Silahlı, silahsız, insansız hava araçlarımız var mı? Ürettik mi? Onları da yapacağız.''
KANSER HASTASINI ZİYARET ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitingin ardından kendisini çok görmek istediğini ve son arzusu olduğunu ileten akciğer kanseri hastası Rafize Ozan'ı (73) merkez Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Nasuhlar Sokak'taki evinde ziyaret etti. Erdoğan'ı evin önünde Raife Ozan'ın kızı Gülizar Ozan karşıladı. Daha sonra eve giren Erdoğan, Raife Ozan'ı ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı evin önünde çok sayıda vatandaş karşıladı. Erdoğan, vatandaşlara el sallayarak karşılık verdi.
Erdoğan, daha sonra Spor ve Kongre Merkezi'nin arkasındaki bir spor tesisinden helikoptere binerek Çumra ilçesine geçti. 650 milyon liraya mal olan 'Konya Mavi Tünel İçmesuyu Projesi'nin açılış törenine katılan Erdoğan, projeyi anlattı.

FOTOĞRAFLI

Erdoğan: Benim milletvekili arkadaşlarıma hırsız diyen bu İnce'ye dava açın (3)Erdoğan: Benim milletvekili arkadaşlarıma hırsız diyen bu İnce'ye dava açın (3)Erdoğan: Benim milletvekili arkadaşlarıma hırsız diyen bu İnce'ye dava açın (3)Erdoğan: Benim milletvekili arkadaşlarıma hırsız diyen bu İnce'ye dava açın (3)

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