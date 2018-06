Erdoğan: Benim milletvekili arkadaşlarıma hırsız diyen bu İnce'ye dava açın (4)

ERDOĞAN: BU ÇIRAK BİLE DEĞİL, ÇIRAĞA DÜKKAN TESLİM EDİLİR Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aksaray'daki mitingde ''Allah aşkına bu ülkeye cumhurbaşkanı olanın bir tecrübesi, bir deneyimi gerekmez mi? Bu çırak bile değil. Çırağa dükkan teslim edilir mi? Bu çırak bile değil'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'daki programının ardından Aksaray'a geçti. Aksaray'da 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda halka seslenen Erdoğan, 28 Şubat süreci ve başörtüsü yasağına değindi. Erdoğan, şöyle konuştu:

''2002 temel hak ve özgürlükler noktasında gerçekten çürük bir enkaz aldık. 28 Şubat sürecinin de etkisiyle bu alanda çok büyük bir yıkım yaşandığını gördük. Göreve geldiğimizde üniversite kapılarında başörtüsünden dolayı gözyaşı döken kızlarımız vardı. Benim kızlarım vardı. Benim kızlarım bu ülkede okuyamadı. Erkek çocuklarım da okuyamadı. Çünkü onlar da imam hatipliydi. İmam hatipliye kat sayı koydular. Kızlarıma başörtü engeli vardı. Mecburen yurt dışına göndermek zorunda kaldım. Elin topraklarında benim kızlarım başörtüsüyle okudu ve oğlum ve kızların dünyanın en saygın üniversitelerini bitirdi. Kendi ülkemde benim kızlarım üniversiteye gidemedi. Bu garipliği yaşadık mı bu ülkede. Kılık kıyafetinden dolayı üniversitesine gidemeyen, mesleğini yerine getiremeyen on binlerce kardeşimizin sorunuyla karşılaştık. Liseler arası ayrım yapan, katsayı uygulamasıyla meslek liseleri ve imam hatiplerde okuyan gençlere zulmeden devlet anlayışıyla karşı karşıya olduk. Kimdi? CHP zihniyeti. Ama şimdi yalan yanlış, ben böyle şeyler yapmam diyen adam çıkarmışlar ortaya. Dürüst ol dürüst. Sen ne kadar yalan söylersen söyle biz bunu yutmayız. İmam hatibe gitseymiş o da cumhurbaşkanı olurmuş. Geç o işleri. Öbür taraftan diyor ki, ‘imam hatipli gençler üniversiteye gitme şansınız az ha’ bunu da söylüyor. Sana ne? Ondan sonra da öbür türlü konuşuyor. Elhamdülillah bu ülke, imam hatip mezunu cumhurbaşkanını, başbakanı da gördü. Bunun kararını kim veriyor? Millet veriyor millet. Ama bunlar millete inanmıyor ki?''

'BAŞÖRÜTÜLÜ, BAŞÖRTÜSÜZ BU AYRIMA SON VERDİK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Tüm vatandaşlarımızı kucaklamaya çalıştık. Başörtülü, başörtüsüz bu ayrıma bir son verdik. Kılık kıyafet üzerindeki baskıları kaldırarak, tüm gençlerimizin istediği kıyafetle üniversiteye gidebilmelerini imkan sağladık. Tüm gençlerimizi kucakladık. Bugün artık gençlerimiz, üniversite kapılarından boynu bükük dönmek zorunda kalmıyor. Bugün başı açık, başı örtülü, yargı da çalışıyor mu, emniyette çalışıyor mu, devletin bütün kademelerin de çalışıyor mu? Çalışıyor. İşte özgürlük bu Sayın İnce. Lafla olmuyor, icraatla oluyor. Sayın İnce buraya geldi mi? Ne konuştu? Ne anlattı? Ne anlatacak ki? Aksaraylılara ne anlatabilir ki?

Şimdi yine bir dönem. Bu yeni dönem de, sosyal yaşamdan, siyasi alana Türkiye tarihinde hiç tecrübe etmediği özgürlük ortamını yaşıyor. İmtiyazları alınanlar dışında Türkiye’nin geldiği noktadan şikayet eden var mı? Kendilerini milletin üstünde görenlerin dışında yeni Türkiye’den mustarip olan kimsede yok'' dedi.

'ANLAŞILAN BUNU YİNE TELEFONDA BİRİLERİ İŞLETMİŞ'

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye eleştirilerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Ülkemiz öyle bir mesafe kat etti ki, daha düne kadar imam hatipler kapatılsın diye ortalığı ayağa kaldıranlar, oy için bile olsa imam hatibe gitmediği için hayıflanıyor. Daha dün kızlarımızın okuması için başka ülkeleri işaret edenler, bugün o kızlarımızla fotoğraf vermek için sıraya gidiyor. Daha dün bidon kafalı, makarnacı, göbeğini kaşıyan adam diye milleti aşağılayan o CHP zihniyeti bugün sizin oyunuzu almak için kırk takla atıyor. Tabi acemi oldukları için bu süreçte bazı çelişkiler de yaşanmıyor değil. Sizlerde dinlemişsinizdir, imam hatip düşmanlığı ile tescilli olan ana muhalefet partisinin adayı geçen gün çıkmış, ‘Dedem beni de imam hatibe yazdırsaydı bugün cumhurbaşkanıydım’ diyor. Öte yandan aynı şahıs gerçekleri çarpıtma pahasına imam hatip okullarına iftira atmaktan da çekinmiyor. Geçenlerde çıkmış, ’Bu okulların doluluk oranı yüzde 35, israf yapılıyor’ diyor. Bula bula israf olarak imam hatip okullarını mı buldun? Anlaşılan bunu yine birileri telefonda işletmiş. Zira şöyle basit bir araştırma yapsa, bu okulların doluluk oranının diğer okullarımızla aynı hatta daha fazla olduğunu görür. Gelen telefonlara itibar edeceğine, Milli Eğitim Bakanlığı'na telefon açıp sorsa, doluluk oranının çok daha fazla olduğunu görür. Ama bunların gerçeği hakikati öğrenme gibi dertleri yok. Bak benim vatandaşım biliyor. Pensilvanya’ya sor. FETÖ söyler sana doğruyu. Bunların amacı Türkiye’yi, baskının kol gezdiği 28 Şubat’ın o kötü günlerine geri döndürmek. Bunların asıl gayesi darbecilerin yapamadığını şark kurnazlığıyla, laf cambazlığıyla hayata geçirmek'' diye konuştu.

'BU ÇIRAK BİLE DEĞİL'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnce'nin çırak dahi olmadığını söyleyerek, ''Siyasette hiçbir başarısı olmayan, elif görse mertek zanneden, milletten, ülkenin gerçeklerinden habersiz, her telefona inanan bu şahısla bizim kaybedecek vaktimiz yok. Kardeşlerim, Allah aşkına bu ülkeye cumhurbaşkanı olanın bir tecrübesi, bir deneyimi gerekmez mi? Bu çırak bile değil. Çırağa dükkan teslim edilir mi? Bu çırak bile değil. Sizin karşınızda elhamdülillah çıraklığını geride bırakmış, kalfalığını belediye başkanlığı ile İstanbul’da yapmış. Ustalığını başbakanlıkta Türkiye’de yapmış. Cumhurbaşkanlığında ustalık devam ediyor. Ama şimdi sizlerden ben baş ustalık için icazet istiyorum'' dedi.

'TÜM HESAP CHP GENEL BAŞKANLIĞI İÇİN'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Tüm hesabı kendi partilerindeki iktidar mücadelesine göre yapıyorlar. Şu an verdikleri mücadele cumhurbaşkanlığı için değil. CHP genel başkanlığı için. Artık kendi seçmenlerini de güldüren komikliklerin asıl gayesi budur'' dedi.