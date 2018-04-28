HABER

Erdoğan: Birbirlerine girdiler. ne yaptıkları, ne yapacakları belli değil

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.04.2018 13:36 | Son Güncelleme

Gülseli KENARLI - Can EROK - Güven USTA - İSTANBUL DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Biz her an hazırız ama muhalefet hala adayını belirleyemedi.

Gülseli KENARLI - Can EROK - Güven USTA - İSTANBUL DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Biz her an hazırız ama muhalefet hala adayını belirleyemedi. Birbirlerine girdiler. Ne yaptıkları, ne yapacakları belli değil" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Kongresi öncesinde, parti otobüsünden kongre merkezi önündekilere hitap etti. "BİZ HER AN HAZIRIZ AMA MUHALEFET HALA ADAYINI BELİRLEYEMEDİ" Uzun ince bir yolda olduklarını ifade eden Erdoğan, "Gidiyoruz gündüz gece. Yapacağımız işler çok ama inançla, azimle, kararlılıkla çıktık yola. Durmak yok, yola devam dedik. Aynı şekilde önümüzde yeni bir dönem var. 24 Haziran seçimleri, Türkiye'nin bir kırılma noktasıdır. Türkiye yeni bir döneme giriyor. Bu yeni dönemle ilgili bütün altyapı hazırlıklarımız tamam. Biz her an hazırız ama muhalefet hala adayını belirleyemedi. Birbirlerine girdiler. Ne yaptıkları, ne yapacakları belli değil. Öyle de olsa böyle de olsa biz şu anda seçim takvimini uygulamaya koyduk. Aday adaylarımız müracaatlarını yapıyor. Diğer taraftan seçim beyannamemiz, manifestomuz hazır halde. Ayın 6'sında İstanbul il kongremizde manifestomuzu açıklayacağız. Ardından aday tanıtımında da seçim beyannamemizi açıklayacağız" dedi. "GİTMEK İSTEYENLER VARSA BUYURSUN GİTSİNLER" Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yok paralel devletmiş, yok şu devletmiş, bu devletmiş... İşte o Pensilvanya'da, başka da onun yanına gitmek isteyenler varsa buyursun gitsinler. Biletlerini de alırız. Yeter ki gitsinler. Biz bize yeteriz. Biz birbirimize aşığız ve bizler birbirimize olan bu sevgiyle toprakları diri tuttuk, dik tuttuk, öyle de tutacağız. Bütün bu Rabiayı gerçekleştirebilmek için ne yapacağız? Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bunu gerçekleştirdik mi, bizi kimse bölemez, kimse parçalayamaz" diye konuştu.

Medya dünyasını sarsan iddia! Hürriyet'in 1 numarası da istifa ettiMedya dünyasını sarsan iddia! Hürriyet'in 1 numarası da istifa etti
Kadıköy'de arı istilası!Kadıköy'de arı istilası!
Seyir halindeki otomobilde cinsel ilişkiye girdiler!Seyir halindeki otomobilde cinsel ilişkiye girdiler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Memurluk kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım'dan dikkat çeken açıklama

Memurluk kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım'dan dikkat çeken açıklama

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Yılmaz Özdil: Artık hepimiz biliyoruz ki AK Parti dönemi bitmiştir

Yılmaz Özdil: Artık hepimiz biliyoruz ki AK Parti dönemi bitmiştir

Son dakika! Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz tutuklandı

Son dakika! Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz tutuklandı

Ayşe Baykal yazdı: Erbakan Ödül Töreni’ni eleştirenlere bir soru…

Ayşe Baykal yazdı: Erbakan Ödül Töreni’ni eleştirenlere bir soru…

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hükümetten bir bedelli askerlik açıklaması daha

Hükümetten bir bedelli askerlik açıklaması daha

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den çok çarpıcı 'Abdullah Gül' paylaşımı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den çok çarpıcı 'Abdullah Gül' paylaşımı

Selahattin Demirtaş sloganları atıldı! Pervin Buldan'dan dikkat çeken açıklama

Selahattin Demirtaş sloganları atıldı! Pervin Buldan'dan dikkat çeken açıklama

Erdoğan'dan Abdullah Gül'e: Seçime girsin boyunun ölçüsünü alsın

Erdoğan'dan Abdullah Gül'e: Seçime girsin boyunun ölçüsünü alsın

HDP'li Pervin Buldan'dan çok konuşulacak açıklama! Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı

HDP'li Pervin Buldan'dan çok konuşulacak açıklama! Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı

Davutoğlu'nun sözlerine CHP'den ilk tepki

Davutoğlu'nun sözlerine CHP'den ilk tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.