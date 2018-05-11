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Erdoğan, Birleşik Krallık'ı ziyaret edecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.05.2018 16:59 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13-15 Mayıs'ta Birleşik Krallık'a gidecek - Erdoğan, ziyaret kapsamında Kraliçe II. Elizabeth ve Başbakan Theresa May ile görüşecek - Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu'nun yedinci toplantısının kapanış etkinliğine katılacak Erdoğan, iki ülkenin önde gelen iş çevreleri ve yatırımcılarıyla bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13-15 Mayıs'ta ziyarette bulunacağı Birleşik Krallık'ta, Kraliçe II. Elizabeth ve Başbakan Theresa May ile görüşecek.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, ikili ilişkilerin ve iş birliğinin her alanda gelişmeye devam ettiği, Türkiye'nin stratejik ortağı ve müttefiki Birleşik Krallık'a gidecek.

Erdoğan, ziyarette Kraliçe II. Elizabeth ve Başbakan Theresa May ile bir araya gelecek.

Ziyaret kapsamında, ikili ilişkilerin sivil diyaloğu kapsayacak şekilde zenginleştirilmesini amaçlayan Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu'nun yedinci toplantısının kapanış etkinliğine katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin önde gelen iş çevreleri ve yatırımcılarıyla da görüşecek.

Erdoğan, dünyanın saygın düşünce kuruluşlarından Chatham House'da katılımcılara hitap edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Londra'da gerçekleştireceği görüşmelerde, ekonomi, ticaret, güvenlik, savunma sanayisi, kültür gibi öncelikli alanlarda ikili iş birliğinin geliştirilmesi, Suriye ve Irak'taki gelişmeler, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) başta olmak üzere bölgesel gelişmeler, Kıbrıs, Avrupa Birliği ile ilişkiler ve terörle ortak mücadele konularının da ele alınması öngörülüyor.

Türkiye'nin, terörle mücadele başta olmak üzere bölgesel ve küresel sınamalar karşısında her düzeyde yoğun diyalog içinde bulunduğu Birleşik Krallık, 16 milyar doları aşkın ikili ticaret hacmiyle Türkiye'nin önde gelen ekonomik ortakları arasında yer alıyor.

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