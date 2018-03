Erdoğan: Biz işgalci değiliz bizde her şeyden önce merhamet var (2) 

"ÇÖZMEMİZ GEREKEN PİSKOPATLARA, SAPIKLARA HAREKETE GEÇME CESARETİ VEREN İKLİMİN ORTADAN KALDIRILMASIDIR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hem kadınlara hem çocuklara yönelik saldırıların izini inancımızda ve kültürümüzde arayanlar art niyetlidir. Adını tam olarak koymak gerekirse bu tür eylemlerin her biri birer insanlık suçudur. Bazılarının çıkıp dikkat çekmek, popüler olamak amacıyla kavramları eğip bükerek asıl mesajını gizleyerek söyledikleri sözlerin kıymeti harbiyesi yoktur. Çözmemiz gereken mesele, bir takım piskopatlara, cani ruhlulara, sapıklara harekete geçme cesareti veren iklimin ortadan kaldırılmasıdır. Bunu da hep birlikte yapacağız. Son dönemlerde karşımıza sıkça çıkan haberler kadına yönelik şiddet ve çocuğa yönelik taciz konusunda milletimiz ile medyada oluşan hassasiyetin ifadesidir. Eskiden adeta yapanın yanına kar kalan şiddet ve istismar eylemleri artık ne milletimiz ne de devletimiz tarafından görmezden geliniyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen HAK-İŞ Dünya Kadın Günü Programı'nda konuştu.

"KADIN VE ERKEK ARASINDAKİ AYRIMCILIKTAN DAHA TEHLİKELİSİ KADINLAR ARASINDA AYRIMCILIK YAPMAKTIR"

Erdoğan, "Bizim annelerimiz, kadınlarımız dünyanın en fedakarlarıdır. Yeri gelir Erzurum'da Kara Fatma olur. Balkanlardan Kafkaslara kadar cephe cephe dolaşır. Yaşanan bir takım hadiseler nedeniyle bugünlerde kadına şiddeti konuşuyoruz. Okulunda, sınıfının kapısı önünde, mezuniyet töreninde, hak aramak için çıktığı sokaklarda şiddete maruz kalan kadınları hatırlıyor muyuz? Eğer kadın meselesini tüm boyutlarıyla konuşacaksak önce samimi olmamız gerekir. Kadın ve erkek arasındaki ayrımcılıktan daha tehlikelisi kadınlar arasında ayrımcılık yapmaktır. Maalesef Türkiye bu sıkıntıları yaşamıştır. Dünyanın başka yerlerinde de özellikle son yıllarda benzer utanç manzaralarına rastlıyoruz. Önce kadınlar arasındaki ayrımcılığı ortadan kaldırdık. Kadını her alanda hak ettiği konuma çıkartacak çalışmaları yaptık. Bunun için bize çok saldırdılar. Sırf bu sebepten partimizi kapatmaya dahi kalktılar. Milletimizin desteğiyle bu zorlukların üstesinden gelmeyi başardık. İnsanları bölmeye yönelik her tartışma yeni bir zulüm kapısının aralanması anlamına gelir. Kadınalrımız hayatın her alnındfa olduğu buradaki gibi dimdik ayaktalar. Erkekle kadın arasındaki üstünlük tartışması beyhude bir tartışmadır" diye konuştu.