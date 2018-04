- Erdoğan: Biz yüzde 48,6 ile sandıklardan çıkmamalıydık

Gülseli KENARLI - Can EROK- İstanbul DHA

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan,"İstanbul'da yaklaşık 4,5 milyon oyla yüzde 48,6 düzeyinde bir evet oranına ulaşmıştık. O zaman açık söyleyeyim üzüntülüydüm. Çünkü biz yüzde 48,6 ile sandıklardan çıkmamalıydık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul Kadın Kolları 5. Olağan Genel Kongresi'ne katıldı. Haliç Kongre Merkezi'ndeki kongreye Başbakan Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kayan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Genel Başkan Yarımcıları Hayati Yazıcı, Mehdi Eker de katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kongre öncesinde, Haliç Kongre Merkezi önünde toplananlara parti otobüsü üzerinde hitap etti. Erdoğan, “Önümüzde yeni bir dönem var. 24 Haziran seçimleri, Türkiye'nin bir kırılma noktasıdır. Türkiye yeni bir döneme giriyor. Bu yeni dönemle ilgili bütün altyapı hazırlıklarımız tamam. Biz her an hazırız ama muhalefet hala adayını belirleyemedi. Birbirlerine girdiler. Ne yaptıkları, ne yapacakları belli değil. Öyle de olsa böyle de olsa biz şu anda seçim takvimini uygulamaya koyduk. Aday adaylarımız müracaatlarını yapıyor. Diğer taraftan seçim beyannamemiz, manifestomuz hazır halde. Ayın 6'sında İstanbul il kongremizde manifestomuzu açıklayacağız. Ardından aday tanıtımında da seçim beyannamemizi açıklayacağız" dedi.