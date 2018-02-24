HABER

Erdoğan: Bizim kanımızda sivilleri vurmak yok ama sizin kanınızda var (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.02.2018 17:45 | Son Güncelleme

ERDOĞAN: ÖNCE BEN, SONRA MİLLET HEP BERABER YÜRÜYECEĞİZ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş AK Parti 6'ncı Olağan İl Kongresi'nin ardından Osmaniye'ye geçti.

ERDOĞAN: ÖNCE BEN, SONRA MİLLET HEP BERABER YÜRÜYECEĞİZ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş AK Parti 6'ncı Olağan İl Kongresi'nin ardından Osmaniye'ye geçti. Erdoğan Tosyalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Osmaniye AK Parti İl Kongresi öncesi, salonun önünde toplanan yaklaşık 10 bin kişiye hitap etti. Zeytin Dalı Harekâtı'na değinen Erdoğan, alanda toplananların "Bizi Afrin'e götür" sloganları üzerine "Komuta kademesiyle yapmakta olduğumuz müzakerelerde sefer görev emri çıktığında önce ben sonra millet hep beraber yürüyeceğiz" dedi. Zeytin Dalı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1931'e yükseldiğini belirten Erdoğan, şöyle dedi: "Dün Mehmetimizi cuma namazını kılarken izlediniz değil mi? Bu millet hiçbir teknolojinin, beşeri güçlerin önünde eğilmedi. Sadece rükûda ve secdede eğildi. Biz buyuz. Bizim mücadelemiz teröristle. Ve tek terörist kalmayıncaya kadar bu mücadelemiz devem edecek. Hepsini tek tek bitireceğiz. 911 kilometre Türkiye sınırında biz sessiz duracağız, beyefendiler dünyanın bir uçundan çıkıp gelecekler onlar burada söz sahibi olacaklar. Bu nasıl iş. Bir de utanmadan sıkılmadan akıl verecekler. O aklı kendinize saklayın çok ihtiyacınız var. Çünkü siz hiçbir zaman adil olmadınız. Siz hiçbir zaman zulmün karşısında dikilmediniz. Biz tarih boyunca adaletle hükmettik. Hep zulmün karşısına dikildik. Biz Osmanlı'ydık ama bir kişi için zulüm gören bir kişi için Hint Yarımada'sıylaydık. Bizim böyle bir asaletimiz var. Ama bunlarda böyle bir şey yok" dedi. İbrahim EMÜL-Akif ÖZDEMİR/ OSMANİYE, (DHA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e büyük şok! İçeri alınmadı...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e büyük şok! İçeri alınmadı...

Çocukların velayeti kimde kalacak

Çocukların velayeti kimde kalacak

BM'den Suriye kararı! Günlerdir bekleniyordu

BM'den Suriye kararı! Günlerdir bekleniyordu

Sefer görev emri nedir | e-Devlet sefer görev emri sorgulama sayfası kilitlendi

Sefer görev emri nedir | e-Devlet sefer görev emri sorgulama sayfası kilitlendi

PKK'nın hain planı son anda engellendi

PKK'nın hain planı son anda engellendi

Emrah'ın yeni yatırım aracı! Ödemeleri para olarak kabul etmiyor

Emrah'ın yeni yatırım aracı! Ödemeleri para olarak kabul etmiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu:

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu:

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: "Kılıçdaroğlu bir aparattır"

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: "Kılıçdaroğlu bir aparattır"

Onur Öymen: "Afrin sebep değil bir sonuçtur"

Onur Öymen: "Afrin sebep değil bir sonuçtur"

CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçtiler

CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçtiler

Akşener: İYİ Parti kurulunca AK Parti-MHP ittifakı yapıldı (4)

Akşener: İYİ Parti kurulunca AK Parti-MHP ittifakı yapıldı (4)

AK Partili Bostancı: "Orta Doğu coğrafyasında işler bu noktaya nasıl geldi?"

AK Partili Bostancı: "Orta Doğu coğrafyasında işler bu noktaya nasıl geldi?"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.