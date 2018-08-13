HABER

Erdoğan, BM Genel Kurul Başkanı Lajcak'ı kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.08.2018 16:53 | Son Güncelleme

Erdoğan, BM Genel Kurul Başkanı Lajcak'ı kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurul Başkanı Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabul 30 dakika sürdü.

Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.

PARTNERAynı dizide buluştular! İşte ilk fotoğrafAynı dizide buluştular! İşte ilk fotoğraf
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurul Başkanı Miroslav Lajcak'ı kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurul Başkanı Miroslav Lajcak'ı kabul etti 
TBMM Başkanı Yıldırım, Japonya ve Ürdün Büyükelçilerini kabul etti TBMM Başkanı Yıldırım, Japonya ve Ürdün Büyükelçilerini kabul etti 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BM Genel Kurul Başkanı Miroslav Lajcak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Kremlin'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a milli para birimi desteği

Son dakika! Kremlin'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a milli para birimi desteği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Nil Karaibrahimgil'in teknesinde şoke eden görüntüler

Nil Karaibrahimgil'in teknesinde şoke eden görüntüler

Cumhurbaşkanı çağrısı sonrası vatandaş döviz bozdurmak için bürolara akın etti

Cumhurbaşkanı çağrısı sonrası vatandaş döviz bozdurmak için bürolara akın etti

Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Kabul etmeyeceğiz!

Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Kabul etmeyeceğiz!

Merkel'den Türkiye'ye destek açıklaması

Merkel'den Türkiye'ye destek açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'de muhalifler yeniden harekete geçiyor! Kurultay...

CHP'de muhalifler yeniden harekete geçiyor! Kurultay...

CHP'den destek açıklaması: Milletimizle dimdik duracağız

CHP'den destek açıklaması: Milletimizle dimdik duracağız

Devlet Bahçeli'nin davetinin ardından İYİ Partili isim istifa etti

Devlet Bahçeli'nin davetinin ardından İYİ Partili isim istifa etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Muharrem İnce'den hükümete destek: Vakit 'ne halleri varsa görsünler' demek vakti değil

Muharrem İnce'den hükümete destek: Vakit 'ne halleri varsa görsünler' demek vakti değil

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: İşi silah olan silahına sarılsın

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: İşi silah olan silahına sarılsın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.