Erdoğan: BM Güvenlik Konseyi'nde karar alıyorlar batsın sizin kararınız (2) 

"GÖZÜMÜZÜN İÇİNE BAKA BAKA SÖYLENEN YALANLARDAN ARTIK GINA GELDİ"

Erdoğan, "Gözümüzün içine baka baka söylenen yalanlardan artık gına geldi. Somut uygulamasını görmediğimiz hiçbir görüşmenin, mutabakatın nezdimizde kıymeti yok. 15 Temmuz milattır, kırılma noktasıdır. Türkiye, 15 Temmuz'dan önceki Türkiye değildir. Bizim hem silahımız var hem de kor gibi ateş gibi yanan yüreğimiz tunç gibi sağlam imanımız var. Biz her an atılacak her adıma hazır bir ülkeyiz, milletiz. Eğer böyle bir devlete, millete karşı 3-5 teröristi, çapulcuyu tercih edenler varsa şüpheleri olmasın bu cevabı onların da yüzlerine, yüreklerine çok yakında çarparız. Bunu da bilsinler" açıklamasında bulundu.

"PARTİLER KENDİLERİNE BAŞKA YOL ARKADAŞI SEÇİYORLARSA GÜLE GÜLE DEMEKTEN BAŞKA ELİMİZDEN BİR ŞEY GELMEZ"

Seçim ittifakı tartışmalarına ilişkin Erdoğan, "Maalesef ülkemizde giderek çapı ve seviyesi düşen ana muhalefetle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Seçimlere ittifakla girilebilmesi hususu ne AK Parti'ye ne de başka partiye münhasır değildir. Bu ilk defa mı yapılıyor? Arzu eden tüm partiler aralarında böyle bir ittifak kurabilirler. Bu işin bir başka faydası da geçmişte kimi seçimlerde zaten yapılan adeta hülle yöntemi kullanılan seçim ittifaklarının hukuki zemine kavuşturulmasıdır. Seçim ittifakı konusunda MHP ile oluşturduğumuz bu ittifak şu anda kararlı bir şekilde Meclis'te yürüyor. Niye birileri rahatsız oluyor? BBP'de Cumhur İttifakını desteklediğini ilan etti. Bu çatının altında olmasını arzu ettiğimiz partiler kendilerine başka yol arkadaşı seçiyorlarsa onlara da güle güle demekten başka elimizden bir şey gelmez. İyi niyetimizi, ısrarımızı ortaya koyduk. Asgari müştereklerle değil azami müştereklerimizin olduğu siyasi hareketlerle beraber olma kararı verdik adımı bunun için böyle attık" ifadelerini kullandı.