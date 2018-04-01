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Erdoğan: "Bölgedeki kardeşlerimizin çoluğuna çocuğuna evine barkına musallat olan bu katiller sürüsünü artık tarihin çöp sepetine atacağız."

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2018 18:01 | Son Güncelleme

Erdoğan: "Bölgedeki kardeşlerimizin çoluğuna çocuğuna evine barkına musallat olan bu katiller sürüsünü artık tarihin çöp sepetine atacağız."

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