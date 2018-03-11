Erdoğan, Bolu’daki 6. Olağan İl Kongresi için helikopterle İstanbul’dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu’daki 6. Olağan İl Kongresine gitmek üzere helikopterle İstanbul’dan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu’daki 6. Olağan İl Kongresine gitmek üzere helikopterle İstanbul’dan ayrıldı. Erdoğan, Kısıklı’daki helikopter pistine gelmeden önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Mustafa Ataş ile Ravza Kavakcı bir süre pistte bekledi. Bu sırada İçişleri Bakanı Soylu’nun AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı’ya telefonundan bir şeyler göstererek sohbet ettiği görüldü. Daha sonra Erdoğan’ın piste gelmesiyle helikopter Bolu’ya doğru hareket etti.

Yolculuğu sırasında Erdoğan’a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Mustafa Ataş ile Ravza Kavakcı eşlik etti.

Erdoğan’ı ve beraberindekileri helikopter pistinden, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal uğurladı.