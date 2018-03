Erdoğan: Boşuna heveslenmeyin işimiz bitmeden oradan çıkmayacağız (Geniş haber) 

Hakime TORUN /ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Şu anda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 525. Artık her şey an meselesi. Bu iş bitiyor, bitecek az kaldı. Az kaldı. Avrupa Parlamentosu'nda Afrin ile alakalı olarak bizim oradaki harekatı durdurmamız isteniyormuş vesaire. Genişlemeden sorumlu bayan var. O da böyle arzuda bulunmuş. Boşuna heveslenmeyin işimiz bitmeden oradan çıkmayacağız bunu bilesiniz. Türkiye bir şamar oğlanı değildir. Kendi iradesini kullanabilen bir ülkedir. Orada işimiz bitecek. 3 buçuk milyon Suriyeli ülkemde misafir ediliyor. Ey Avrupa Parlamentosu sen hangi yükü aldın da şimdi böyle söylüyorsun? Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'ye söyleyecek hiçbir sözü yoktur. Bu sözlerin hepsi de bir kulağımızdan girer öbür kulağımızdan çıkar" dedi.

"ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 3 BİN 525. BU İŞ BİTİYOR, BİTECEK AZ KALDI AN MESELESİ"

Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin Erdoğan, şöyle konuştu: "Şu anda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 525. Artık her şey an meselesi. Bu iş bitiyor, bitecek az kaldı. Az kaldı. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarına verilen destek, milletimizin gerektiğinde yedi düvele meydan okumaktan asla geri durmayacağının da işaretidir.

BOŞUNA HEVESLENMEYİN İŞİMİZ BİTMEDEN ORADAN ÇIKMAYACAĞIZ BUNU BİLESİNİZ

Avrupa Parlamentosu'nda Afrin ile alakalı olarak bizim oradaki harekatı durdurmamız isteniyormuş, istenecekmiş vesaire. Genişlemeden sorumlu bir bayan var. O da böyle arzuda bulunmuş. Boşuna heveslenmeyin işimiz bitmeden oradan çıkmayacağız bunu bilesiniz.

AVRUPA PARLAMENTOSU'NUN TÜRKİYE'YE SÖYLEYECEK HİÇBİR SÖZÜ YOKTUR

Türkiye bir şamar oğlanı değildir. Kendi iradesini kullanabilen bir ülkedir. Orada işimiz bitecek. 3 buçuk milyon Suriyeli ülkemde misafir ediliyor. Ey Avrupa Parlamentosu sen hangi yükü aldın da şimdi böyle söylüyorsun? Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'ye söyleyecek hiçbir söz yoktur. Bu sözlerin hepsi de bir kulağımızdan girer öbür kulağımızdan çıkar. PKK-PYD-YPG'nin inlerine girdik, giriyoruz. Cudi'de, Gabar'da, Hakkari'de inlerine girdik. Sadece Afrin'de değiliz. Avrupa Parlamentosu'nda karar alıyorlar. Dürüst olun dürüst. "