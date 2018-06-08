Erdoğan: Bunlar, Pensilvanya'daki şarlatana Türkiye'yi sunma derdinde (7)

ERDOĞAN, KAYSERİ'DE KONUŞTU Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nevşehir'den sonra geldiği Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan mitingde konuştu. Erdoğan, sözlerine "Gadasını aldığım Kayseri" diyerek başladı. Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye yüklenerek, "Sen iyisi mi fizik öğretmenliğine devam et" diye seslendi. Erdoğan, 16 yıl önce AK Parti'yle siyasete Kayseri'den çıktığını söyleyerek, "Erciyes gibi dik duruşlu Kayseri. Cumhuriyet şehri Kayseri. Sanayisiyle, ticaretiyle, eğitimiyle Türkiye'nin lokomotifi Kayseri. Yoldaşım, dava ve kader arkadaşım Kayseri. Biliyorsunuz yola buradan başladık. Siz bizi hiç yalnız bırakmadınız. Şimdi bir kez daha Kayseri'nin desteğine ihtiyacımız var. 24 Haziran'da bu seçimle yeni yönetim sistemine ilk adımını atacak. Bunun için tercihlerimizi çok dikkatli yapmalıyız" diye konuştu. 'BUNLARIN CİBİLLİYETİNİ ÇOK İYİ BİLİYORUZ' 24 Haziran seçimleriyle ilgili konuşan Erdoğan, "Kimlerin kimlerle olduğunu siz çok iyi biliyorsunuz. Hayatta bir araya gelmeleri mümkün olmayanlar nasıl bir araya geldiler görüyorsunuz. Kayseri'de bu CHP'ye oy çıkacak mı? Öyleyse iyi çalışacağız. İnşallah sizlerin desteğiyle Türkiye şahlanacak. Seçimler demokrasinin er meydanıdır. Biz bu meydana kimsenin gölgesi olarak çıkmıyoruz. Biz kendi irademizle rakiplerimize meydan okuyoruz. Seçim meydanlarında yaptıklarımızı anlatıyoruz. Peki diğerleri ne anlatıyor? Palavra. Ülkemiz nasıl eskiye döndüreceklerini anlatıyorlar? Söyleyince de 'Biz öyle demek istemedik' diyorlar. Biz bunların cibilliyetini çok iyi biliyoruz" ifadelerini kullandı. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye sık sık seslenen Erdoğan, "Bunların gidecek yeri yok. Uçak fabrikası vardı orayı kapatıp gaz fabrikası yaptılar. Siz bu ülkeyi bunlara mı teslim edeceksiniz? Bugüne kadar terörle mücadeleyle ilgili birşey duydunuz mu? Muharrem'den böyle birşey duydunuz mu? Bay Muharrem Edirne'de gidip cezaevinden birini ziyaret ediyor. 53 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan Selahattin Demirtaş değil miydi? 200 bin sığınmacı topraklarına döndü, dönmeye devam ediyor" diye konuştu. 'BİRİNCİ ÇIKMAZSAN BIRAKMAYA HAZIR MISIN?' Ülkeye hizmet ettiklerini belirten Erdoğan, "Biz bugüne kadar milletimize sadece hizmet yaptık. Demokrasimizi güçlendirerek hizmet etti. Ülkemizi 16 yılda 3,5 kat büyüterek hizmet ettik. Önümüzdeki süreçte 2 kat daha büyütmek için hizmete talip olduk. Kayseri'ye son 16 yılda 23, 5 katrilyon yatırım yaptık. Bunlar bunu bilmez. Eğitimde 4 bin 337 yeni derslik kazandırdık. Biz hükümete geldiğimizde öğrencilerimiz 45 lira alıyorlardı, biz bunu 470 liraya çıkardık. Sağlıkta 42 adet sağlık tesisi yaptık" şeklinde konuştu. "Kayseri CHP'ye milletvekili vermemeli" diyen Erdoğan, "AK Parti buradan gümbür gümbür çıkmalı. Kayseri'nin 10 milletvekili var. Bay Muharrem 'Fizik öğretmeniyim' diyor. Sen fizik öğretmenliğine devam et. Bay Muharrem eğer sen bu seçimlerden birinci çıkamazsan bu işi bırakmaya hazır mısın? Görelim bakalım. Sen bırakmazsın. Siz icazeti aynı yerden alıyorsunuz, Pensilvanya" dedi. Oktay ENSARİ- Yasin DALKILIÇ- Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)



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