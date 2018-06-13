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Erdoğan: Bunların kimlerle oturup, kalktıkları ortada (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.06.2018 00:25 | Son Güncelleme

İFTAR PROGRAMINA KATILDI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın (TANAP) açılışını gerçekleştirdikten sonra beraberinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve bakanlar, Tasigo Otel'de düzenlenen iftar yemeğine katıldı.

Erdoğan: Bunların kimlerle oturup, kalktıkları ortada (2)

İFTAR PROGRAMINA KATILDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın (TANAP) açılışını gerçekleştirdikten sonra beraberinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve bakanlar, Tasigo Otel'de düzenlenen iftar yemeğine katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar yemeğinin ardından konuk cumhurbaşkanları ile birlikte ayrı ayrı araçlarla otelden ayrıldı. Odunpazarı semtinde AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay'ın seçim bürosunu ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan burada çay içti, gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan, yaptığı konuşmada, partililerden seçimler için kalan 11 günü iyi değerlendirmelerini isteyerek şunları söyledi:
"Çok farklı bir dönemin içerisindeyiz ve bu farklı dönemde de Türkiye bir sınıf atlayacak. Sınıf atlarken sizlerle beraber bu yolda yürüyeceğiz. Şimdi şurada 11 günümüz kaldı ve bu 11 gün içerisinde sizlerden büyük gayret istiyorum. Gerek hanımlar gerek eşler hep beraber bu 11 günü çok iyi değerlendirmemiz lazım. Ve bu 11 günü iyi değerlendirdiğimiz takdirde, inşallah 16 yıldır ülkemizde eserleriyle kabul gören partimizi inşallah 24 Haziran'dan sonra yine bu kabulünü devam ettiğini göreceğiz. Niye diğerlerinin bir şeyi yok. Zaten bu güne kadar girdiğimiz tüm seçimlerde bunlarla açık ara fark atmadık mı? Eskişehir ki biz 1 Kasım seçimlerinde bile en yakın partiye 30 bin fark attık. Ama istiyorum ki bu seçimde 30 bin yeterli değil. Daha fazla fark atalım ve milletvekili sayımızı da daha da arttıralım. Yalnız bu neyin işaret fişeği olacak biliyor musunuz, bu Mart 2019 yerel seçiminin işareti olacak. Artık Eskişehir yerelde bu Büyükşehir Belediyesi'ni kaldıramaz. Çekemez. Çünkü Eskişehir'i tanıyorum. Verdiği bir şey yok. Sadece malum bazı çevrelerin vermiş olduğu destek ki onlarla beraber ayakta durdu. Ama 1 Kasım bu işin inşallah dönüşüm olur. Şu anda zaten yerelde belediye meclisinde biliyorsunuz ağırlık bizde. Sadece kişisel olarak büyükşehir bu beyefendide, ama şimdi Mart 2019'da artık Büyükşehir'i de alacağız ve bu da hallolduğu zaman Eskişehir çok daha farklı bir sürece farklı bir alt yapı, üst yapı, kültür, medeniyet, sanat bütün bunlara doğru yürüyecek. Bunun için de diyorum ki gerek hanım kardeşlerim, gerek gençler gece gündüz demeden yoğun çalışalım. Çalışalım ki neticesini de başarılı bir şekilde alalım."
Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra seçim bürosunu karşısında bulunan Tiryakizade Kıraathanesi'ne geçerek burada bulunanlarla bir süre sohbet ettikten sonra eski Atatürk Stadyumu'ndan helikopterle Ankara'ya döndü. Konuk cumhurbaşkanlarının da havayoluyla Ankara'ya gittikleri belirtildi.

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Erdoğan: Bunların kimlerle oturup, kalktıkları ortada (2)Erdoğan: Bunların kimlerle oturup, kalktıkları ortada (2)Erdoğan: Bunların kimlerle oturup, kalktıkları ortada (2)Erdoğan: Bunların kimlerle oturup, kalktıkları ortada (2)

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