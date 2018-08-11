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Erdoğan: "Buradan tekrar sesleniyorum ABD'dekilere. Yazık yazık. Siz NATO'daki bir stratejik ortağınızı bir papaza değişiyorsunuz."

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.08.2018 14:28 | Son Güncelleme

Erdoğan: "Buradan tekrar sesleniyorum ABD'dekilere. Yazık yazık. Siz NATO'daki bir stratejik ortağınızı bir papaza değişiyorsunuz."


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Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı erdoğan

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