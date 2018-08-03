HABER

Erdoğan cuma namazı çıkışında kendisini bekleyenleri selamladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.08.2018 18:04 | Son Güncelleme

  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışında kendisini bekleyenleri selamladı.  (FOTOĞRAF) ANKARA DHA) 

Erdoğan cuma namazı çıkışında kendisini bekleyenleri selamladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışında kendisini bekleyenleri selamladı.

(FOTOĞRAF)

ANKARA DHA)

Erdoğan cuma namazı çıkışında kendisini bekleyenleri selamladıErdoğan cuma namazı çıkışında kendisini bekleyenleri selamladıErdoğan cuma namazı çıkışında kendisini bekleyenleri selamladı

PARTNERBu kadının bacakları bir insanın boyu kadar! Şok olacaksınızBu kadının bacakları bir insanın boyu kadar! Şok olacaksınız
Muharrem İnce'den dikkat çeken sözler: Göz göre göre felakete doğru gidiyoruzMuharrem İnce'den dikkat çeken sözler: Göz göre göre felakete doğru gidiyoruz
Son dakika! CHP'de kurultay krizi! Art arda açıklamalar geliyorSon dakika! CHP'de kurultay krizi! Art arda açıklamalar geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Altaylı yazdı: ABD henüz Türkiye’ye ateş açmadı

Fatih Altaylı yazdı: ABD henüz Türkiye’ye ateş açmadı

Demet Özdemir yıllar önce bakın nerede oynamış!

Demet Özdemir yıllar önce bakın nerede oynamış!

Son dakika! CHP'de kurultay krizi! Art arda açıklamalar geliyor

Son dakika! CHP'de kurultay krizi! Art arda açıklamalar geliyor

Kredi ve kredi kartlarına taksit düzenlemesi

Kredi ve kredi kartlarına taksit düzenlemesi

Nagehan Alçı kötü haberi böyle duyurdu! 'Bu hayatımın en zor yazılarından biri'

Nagehan Alçı kötü haberi böyle duyurdu! 'Bu hayatımın en zor yazılarından biri'

İYİ Partili isimden Süleyman Soylu ile Berat Albayrak'ın çarpışmasıyla ilgili gündem yaratacak tweet!

İYİ Partili isimden Süleyman Soylu ile Berat Albayrak'ın çarpışmasıyla ilgili gündem yaratacak tweet!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muharrem İnce'den dikkat çeken sözler: Göz göre göre felakete doğru gidiyoruz

Muharrem İnce'den dikkat çeken sözler: Göz göre göre felakete doğru gidiyoruz

Son dakika! CHP'de kurultay krizi! Art arda açıklamalar geliyor

Son dakika! CHP'de kurultay krizi! Art arda açıklamalar geliyor

Meclis'te HDP'ye büyük şok

Meclis'te HDP'ye büyük şok

CHP'yi karıştıracak iddia! Ankara'da buluşacaklar

CHP'yi karıştıracak iddia! Ankara'da buluşacaklar

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni başdanışmanı!

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni başdanışmanı!

Anıtkabir ziyaretinden sonra Süleyman Soylu ve Berat Albayrak omuz omuza çarpıştı!

Anıtkabir ziyaretinden sonra Süleyman Soylu ve Berat Albayrak omuz omuza çarpıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.