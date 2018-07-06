Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Başyazıcıoğlu Camisi'nde kıldı.
Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndaki konuşmasının ardından, Başbakan Binali Yıldırım ile Başyazıcıoğlu Camisi'ne geçti.
Cuma namazını kılan Erdoğan, cami çıkışında kendisini bekleyen vatandaşların yanına giderek, bir süre sohbet etti, fotoğraf çektirdi.
Erdoğan, Yıldırım ile aynı makam aracıyla AK Parti Genel Merkezi'ne gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı eşlik etti.
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