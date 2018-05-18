Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Melike Hatun Camisi'nde kıldı.
Erdoğan, ramazan ayının ilk cuma namazını Ulus'taki Melike Hatun Camisi'nde kıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı namaz sonrası, Erbaş'la beraber camiden ayrıldı.
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