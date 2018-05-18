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Erdoğan, cuma namazını Melike Hatun Camisi'nde kıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.05.2018 14:06 | Son Güncelleme

Erdoğan, cuma namazını Melike Hatun Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Melike Hatun Camisi'nde kıldı.

Erdoğan, ramazan ayının ilk cuma namazını Ulus'taki Melike Hatun Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı namaz sonrası, Erbaş'la beraber camiden ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan

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