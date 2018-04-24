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"Erdoğan Cumhurbaşkanı olamayacak" diyenlerle 2 daire karşılığı iddiaya girecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2018 10:52 | Son Güncelleme

Eskişehir’de müteahhitlik yapan Cevdet Kılıç, 24 Haziran’da yapılmasına karar verilen erken seçimde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilemeyeceğini iddia eden bir kişi ile 2 daire için iddiaya girebileceğini dile getirdi.Daha önce, 16 Nisan 2017’de gerçekleştirilen referandum öncesi sandıktan ‘Evet’ çıkacağını iddia eden Cevdet Kılıç, ‘Hayır’ çıkacağını savunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Odunpazarı eski Gençlik Kolları Başkanı Volkan Enver Kılıç ile basın önünde iddiaya girmiş ve iddiayı kazanmıştı."15 Temmuz şehitlerinin ailelerine bağış yapacaktık"16 Nisan’da olduğu gibi erken seçim için de her türlü iddia teklifine açık olduğunu dile getiren Cevdet Kılıç, yine 2 daire ile iddiaya girebileceğini belirtti.

Eskişehir’de müteahhitlik yapan Cevdet Kılıç, 24 Haziran’da yapılmasına karar verilen erken seçimde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilemeyeceğini iddia eden bir kişi ile 2 daire için iddiaya girebileceğini dile getirdi.
Daha önce, 16 Nisan 2017’de gerçekleştirilen referandum öncesi sandıktan ‘Evet’ çıkacağını iddia eden Cevdet Kılıç, ‘Hayır’ çıkacağını savunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Odunpazarı eski Gençlik Kolları Başkanı Volkan Enver Kılıç ile basın önünde iddiaya girmiş ve iddiayı kazanmıştı.

"15 Temmuz şehitlerinin ailelerine bağış yapacaktık"
16 Nisan’da olduğu gibi erken seçim için de her türlü iddia teklifine açık olduğunu dile getiren Cevdet Kılıç, yine 2 daire ile iddiaya girebileceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimi kazanacağına emin olduğunu dile getiren Kılıç, “Geçen yıl Nisan ayında yapılan referandum seçimlerinde, muhalefete çağrıda bulunmuştum. ‘Referandumda evet çıkacak’ demiştim. Muhalefetten bir arkadaşımız da ‘Hayır çıkacak’ diye bana söyledi. ‘Mesajlar ile sözler ile bu iş olmaz bunu bir resmiyete dökelim’ dedik ve bu şekilde iddiaya girdik. İddiaya girince de ben 2 daire vereceğimi söylemiştim zaten. O arkadaş da ‘Ben bunun karşılığında 1 daire veririm’ demişti. İddiaya girdik ve referandumda ‘Evet’ çıktı. İddiayı biz kazanmış olduk. Bu iddiadaki niyetimiz şuydu; 15 Temmuz şehitlerinin ailelerine bağış yapacaktık, ama yapamadık. Bağış yapamamamızın sebebi de kazandığımız daireyi alamamamızdan. Bir açıdan üzüldüm. 15 Temmuz şehitlerinin ailelerine bağış yapılacaktı, bunun için üzüldüm. Yoksa ben onun üzerinden bir fayda beklemiyordum. Bunun için de çok fazla durmadım üzerinde” şeklinde konuştu.

"Umarım o arkadaşımız herhangi bir yere bağış yapmıştır veya yapacaktır"
CHP Odunpazarı eski Gençlik Kolları Başkanı Volkan Enver Kılıç ile bu iddia vesilesiyle tanıştıklarını dile getiren Cevdet Kılıç, “Tanıştık arkadaş olduk, muhalif dahi olsa arkadaşlığımız devam ediyor. Helalleştik tabi ki, ama umarım ki o arkadaşımız herhangi bir yere bağış yapmıştır veya yapacaktır. Yaparsa mutlu oluruz. Üzerindeki vebali atmış olur en azından” ifadelerini kullandı.

"Hodri meydan diyorum"
Erken seçim ile ilgili de isteyen herkesle iddiaya girebileceğini vurgulayan Cevdet Kılıç, konuyla ilgili şunları kaydetti:
“Önümüzdeki dönemdeki Cumhurbaşkanlığı seçimi için yine aynı şekilde, Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olamayacağını hala iddia eden arkadaşlarımız var. Ben de diyorum ki hodri meydan. ‘Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olamayacak’ diyen, kendine güvenen, yiğit, delikanlı varsa buyursun gelsin. Bir şeyler ortaya koysun, biz de bir şeyler ortaya koyalım. Türkiye nezdinde ve dünyanın nezdinde, kimin kazanabileceğini veyahut kimin kaybedebileceğini iddiamızda ortaya koyalım. Çünkü ben Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sonuna kadar güveniyorum ve tek başına liderliğini devam ettireceğine, liderliği başkanlığa taşıyacağına inanıyorum, güveniyorum. ’Hodri meydan’ diyorum, buyursun gelsinler. Bunu sadece Eskişehir ile sınırlı bırakmayalım. Belki Türkiye genelinden de çok kişi çıkacaktır. Yani Türkiye’nin her yerinde bir şeylerimiz olsun istemez miyiz? Ama biz kazandığımız ne olursa olsun cebimize koymayacağız. Belli vakıflar var, o vakıflara iddiadan kazandıklarımızı bağışta bulunacağız. Buyursun gelsinler vakıfların ihtiyacı vardır, şehit aileleri var, 15 Temmuz şehitleri aileleri var, gazileri var, lösemili arkadaşlarımız var, ihtiyaç sahibi insanlar var bunlar ile ilgili derneklere bunu takip etmek sureti ile kazanacağımız ne olursa olsun bağış yapacağız.”

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