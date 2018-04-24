"Erdoğan Cumhurbaşkanı olamayacak" diyenlerle 2 daire karşılığı iddiaya girecek

Eskişehir’de müteahhitlik yapan Cevdet Kılıç, 24 Haziran’da yapılmasına karar verilen erken seçimde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilemeyeceğini iddia eden bir kişi ile 2 daire için iddiaya girebileceğini dile getirdi.

Daha önce, 16 Nisan 2017’de gerçekleştirilen referandum öncesi sandıktan ‘Evet’ çıkacağını iddia eden Cevdet Kılıç, ‘Hayır’ çıkacağını savunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Odunpazarı eski Gençlik Kolları Başkanı Volkan Enver Kılıç ile basın önünde iddiaya girmiş ve iddiayı kazanmıştı.

"15 Temmuz şehitlerinin ailelerine bağış yapacaktık"

16 Nisan’da olduğu gibi erken seçim için de her türlü iddia teklifine açık olduğunu dile getiren Cevdet Kılıç, yine 2 daire ile iddiaya girebileceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimi kazanacağına emin olduğunu dile getiren Kılıç, “Geçen yıl Nisan ayında yapılan referandum seçimlerinde, muhalefete çağrıda bulunmuştum. ‘Referandumda evet çıkacak’ demiştim. Muhalefetten bir arkadaşımız da ‘Hayır çıkacak’ diye bana söyledi. ‘Mesajlar ile sözler ile bu iş olmaz bunu bir resmiyete dökelim’ dedik ve bu şekilde iddiaya girdik. İddiaya girince de ben 2 daire vereceğimi söylemiştim zaten. O arkadaş da ‘Ben bunun karşılığında 1 daire veririm’ demişti. İddiaya girdik ve referandumda ‘Evet’ çıktı. İddiayı biz kazanmış olduk. Bu iddiadaki niyetimiz şuydu; 15 Temmuz şehitlerinin ailelerine bağış yapacaktık, ama yapamadık. Bağış yapamamamızın sebebi de kazandığımız daireyi alamamamızdan. Bir açıdan üzüldüm. 15 Temmuz şehitlerinin ailelerine bağış yapılacaktı, bunun için üzüldüm. Yoksa ben onun üzerinden bir fayda beklemiyordum. Bunun için de çok fazla durmadım üzerinde” şeklinde konuştu.