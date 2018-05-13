Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Kudüs çıkışı

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bir insani büyük yapan düşünceleridir. Başarının anahtarı azim ve diyarettir. Dünya hayatı dikensiz bir gül bahçesi değildir. Bu dünyada gam baki değildir. Kalıcı olan bizi ve kainatı yaratan yüce Allahtır. Ve baki kalan iyilik fidanlarıdır. Bu vakıf böyle rasgele kurulmadı. Bunda bir incelik, hassasiyet yatıyor. Bu vakıf her geçen gün büyümeye kararlı bir şekilde devam ediyor. TURKEN Vakfı'nın kısa sürede ciddi mesafe kat ettiğini görüyoruz. Vakıf FETÖ'cü alçakların elinde olan yurt dışı eğitim alanlarında büyük başarı kazandı. Türken yeri geldiğinde yurt dışındaki öğrencilerimizin ailesi, zor zamanlarında sırtını dayayacağı en yakın dostudur.'' dedi.
Erdoğan, ''Suriye'de 7 yıldır aralıksız devam eden kriz bir milyon insanın canını aldı. 3 buçuk milyonu Türkiye'de olmak üzere Suriyeliler evlerini terk edip başka yerlere sığındı. Kimi zaman Ege'nin azgın dalgaları ile boğuştular ve karaya ulaşmadan hayatlarını o azgın dalgalar arasında kaybetti.'' ifadelerini kullandı.
''DOĞU KUDÜS FİLİSTİN'İN BAŞKENTİDİR''
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'nin Kudüs kararına ilişkin, ''Kudüs İsrail'in başkenti, olacakmış. Başta ABD olarak Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacakmış. Ya ne olarak tanırsanız tanıyın. 128 ülke tavrını çok net ortaya koydu. Doğu Kudüs Filistin'in başkentidir.'' dedi.
Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:
Teröristler arasında ayrım yapamayız. Tehdit ve baskılara aldırmadan hak ve özgürlük mücedelemizi sabırla sürdüreceğiz.
Türkiye'nin mücadelesi mazlumların mücadelesidir. Yurtdışında ve gümrük kapılarında oy kullanma işlemi 7 Haziran'da başlayacaktır. Yıllar yılı seçme 18 seçilme 30 idi. Biz onu da 18'e indiriyoruz. Seçme ve seçilme 18 olmak suretiyle bunun da önünü açtık.
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