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Erdoğan'dan ABD'ye net mesaj: Bizi asla bağlamaz

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.03.2018 02:15 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Amerika'nın Kudüs'ü kendisi için büyükelçilik olarak ilan etmiş olması bizleri asla bağlamaz. Bizde bir söz var; 'Kendisi çalar kendisi oynar.' Kudüs konusunda durduğumuz yerden asla taviz vermeyeceğiz." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, mevkidaşı Muhammed Veled Abdulaziz tarafından onuruna verilen yemeğe iştirak etti.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı Afrika turunun üçüncü ayağı Senegal'e hareket etmeden önce Novakşot Havalimanı'nda mevkidaşı Muhammed Veled Abdulaziz ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, milyonlarca şairin ülkesi Moritanya'yı ziyaret etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi.

"Medreseler diyarı, alimler ve hafızlar yurdu" Moritanya'da ülke nüfusunun neredeyse yarısının Hafız-ul Kur'an olduğunu öğrendiğini belirten Erdoğan, bu önemli geleneği devam ettirdikleri için Moritanyalıları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkeyi ziyaret eden ilk Türk cumhurbaşkanı olmaktan da büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade ederek, bunun geç kalmış bir ziyaret olduğunu bildiğini kaydetti.

"40'IN ÜZERİNDE BALIKÇI GEMİMİZ MORİTANYA'DA FAALİYET GÖSTERİYOR"

Türkiye ile Moritanya arasında kazan-kazan esasına dayalı bir birlikteliğin oluşturulacağını vurgulayan Erdoğan, özellikle de Türk özel sektörünü yatırımlarını artırması için teşvik ettiklerini aktardı.

Erdoğan, geçen aralık ayında Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin iş adamlarıyla Moritanya'yı ziyaret ettiğini hatırlatarak, bugün de kendisiyle ülkeye gelen Türk iş adamlarının Moritanyalı iş dünyası temsilcileriyle ortak toplantı yaptıklarını anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Moritanya’da

Son dönemde özellikle balıkçılık alanında bir canlanma görüldüğünü dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Halen 40'ın üzerinde balıkçı gemimiz Moritanya'da faaliyet gösteriyor. Moritanya'nın madencilik alanında çok ciddi bir potansiyeli barındırdığını biliyorum. Bizim de Türkiye olarak bu alanda ciddi tecrübelerimiz var. İnşallah bütün bunları Moritanyalı kardeşlerimizin de hizmetine sunmak isteriz.

Önümüzdeki dönemde Karma Ekonomik Komisyonun ilk toplantısını düzenleyeceğiz. Bugün iki ülke arasında turizmden tarıma, ekonomiden madenciliğe farklı anlaşma ve protokoller imzalandı. Bu anlaşmalar mevcut ilişkilerimize ayrı bir güç katacaktır."

Erdoğan, ekonomik ilişkilerin geldiği aşamanın bir diğer göstergesinin de Türk Hava Yollarının (THY) Novakşot seferleri olduğuna dikkati çekti.

"TERÖR TEHDİDİNİ EN İYİ ANLAYAN ÜLKELERİN BAŞINDA TÜRKİYE VARDIR"

Savunma sanayi alanında da tecrübelerini Moritanyalılarla paylaşmayı arzuladıklarını söyleyen Erdoğan, "Türkiye, bu anlamda son yıllarda çok ciddi hamleler gerçekleştirmiştir. Sahil ülkelerinin karşı karşıya kaldıkları terör tehdidini en iyi anlayan ülkelerin başında şüphesiz ki Türkiye vardır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın girişimiyle oluşturulan G5 Sahil Ortak Gücüne 5 milyon dolar katkıda bulunacağımızı geçen hafta ilan ettik." diye konuştu.

Türkiye'nin, 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) giriştiği alçak darbe teşebbüsüyle karşı karşıya kaldığını anımsatan Erdoğan, "15 Temmuz, bizler için aynı zamanda gerçek dostlarımızın da meydana çıktığı gecedir. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'na ülkemize gösterdiği dayanışma dolayısıyla tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca Moritanya makamlarına FETÖ ile mücadelede bize verdikleri destek için de teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"KUDÜS, FİLİSTİN'İN BAŞKENTİDİR, BUNU DA ZATEN İLAN ETTİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir Maarif Vakfı oluşturduklarını belirterek, bu vakfın görüştüğü ülkelerin Milli Eğitim Bakanlıklarıyla ortak teşebbüsler oluşturduğunu anlattı.

Erdoğan, "Moritanya'daki Feto okulları Maarif Vakfımıza devredildi. Vakfımızın Moritanya'da hayırlı hizmetleri Moritanya Milli Eğitim Bakanlığıyla birlikte sunacağından hiç şüphem yok." ifadelerini kullandı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) vasıtasıyla sağlık, tarım, medya ve insani yardım gibi alanlarda Moritanya için önemli projeleri hayata geçirmeyi sürdüreceklerine de işaret eden Erdoğan, bugüne kadar burslarla 135 gence Türkiye'de üniversite imkanı sunduklarını, vakıflar, dernekler ve gönüllü kuruluşların da Moritanyalı gençlere sahip çıktığını belirtti.

Ekranları başında kendisini izleyen Moritanyalılara seslenen Erdoğan, "Biz yeni bir dünya düzeni kurulurken Afrika ile birlikte yürümek istiyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak 13 Aralık'ta İstanbul'da gerçekleştirmiş olduğumuz özellikle Kudüs konusuyla ilgili toplantı, bunun en önemli bir adımıydı." değerlendirmesini yaptı.

Kudüs'ün önemine dikkati çeken Erdoğan, bu şehrin aynı zamanda Hristiyan dünyası için de önemli bir yer olduğunu hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Amerika'nın Kudüs'ü kendisi için büyükelçilik olarak ilan etmiş olması bizleri asla bağlamaz. Bizde bir söz var; 'Kendisi çalar kendisi oynar.' Bunu Birleşmiş Milletler de gördü, nitekim 128 ülke Amerika'nın karşısında dik durdu. Amerika ise kasaba niteliğindeki 8 ülke ile beraber oradan ancak çıkabildi. Hiçbir zaman güç haklı değildir, Hak güçlüdür. Orada bunu gördük. Kudüs konusunda durduğumuz yerden asla taviz vermeyeceğiz. Kudüs Filistin'in başkentidir. Bunu da zaten ilan ettik."

Bu ziyaretin Moritanya ile iş birliğine verilen önem ve değerin bir nişanesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, yollarının ve bahtlarının açık olması temennisiyle mevkidaşı Abdulaziz'e şahsı, beraberindeki heyet ve Türk milleti adına teşekkürlerini iletti.

AA

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
bize heryer TÜRKİYE Reismiz nerde olursa olsun abd çakalına cevabı yapıştırıyor
akpartili olmaniza gerek yoktur.lakin ulkemizi CHP ve CHP gibi zihniyetden koruyun yeter. ozaman bu ulkeye cok buyuk iyilik yapmis olacaksiniz. bugun 28 subat ve chp nin 28 subat zulmu. cok laik ve demokratiklerya demokrasiye ve ozgurluge inaniyorlarmis ya. ondan dediydim
mavi marmara gemisini ben gönderdim.. ben bu makamda oldukça israil ıle normalleşme olmaz... sonra giderken banami sordunuz.... Deniz yücel ajan terörist ben bu makamda oldukça çıkamaz... sonra malum... kısaca öyleyse boynundaki yahudi madalyasını çıkarıp at sonra incirlik kürecik kapat BOP görevini bırak çocuklarınız ABD vatandaşlığından ayrılsın VARMISIN???
Durduğunuz yer neresi ki? Atı alan Üsküdar'ı geçmiş taviz vermeyeceğiz derken neyin tavizi hala anlamış değilim. Hoş kendileri de ne dediklerini bilmiyorlar ya.
Bir an doğru konuştuğunu zannediyorum devamına baktığımda yine hüsran yine hüsran
duruşumuz belli diyor gelde gülme bu cümleye..arkadaşlar yazıyorum buraya küdüsü başkent yapacakalr biz de sadece duruşumuz belli demeye devam edecegiz..amaç engellemek değil amaç halkın gazını almak..asıl kendi çalıp kendisi oynayan akp dir..bu görüşümde netim ve ileride göreceksiniz sizde..hamas liderinide israilin önerisi ile ülkeye aldık..basın israile ragamen hamas liderini aldık yazdı..israil bire bir konusamadıgı için türkiyeyi maşa olarak kullandı..israilin hep yanındayız biz basın ile gazımız alınıyor sadece..araştırın öğrenin aslını eyyyy sorgulamadan inanan ülkemin güzel insanları..
@ilker_karabulut CHP kadar taş düşsün kafanıza
YINE KANDIRIYOR YALAN SÖYLÜYOR! MAVI MARMARA ANLASMASINDA KUDÜS YAZDIRAN! BAŞ KENT DOĞU KUDÜS TANIYALIM DIYE TAVSIYE KARARI ALINDI BUYUKELCİLİK HÂLÂ TASINMADI!. DENIZ YÜCEL ÇIKAMAZ DEDIN ÇIKTI! MAN ADASINA MİLYON DOLAR TRANSFER YALAN DEDIN ISTİFA DEDIN GERÇEK ÇIKTI! PKK ILE GÖRÜŞEN SEREFSIZDIR DEDIN SONRA GÖRÜŞTÜĞÜNÜ ITİRAF ETTIN! KABATASDA YALANCI GELIN ZEHRA UZERINDEN BAŞ ORTULU BACILARIMIZI KULLANDIN VİDEO YAYINLANACAKTI PAPA HAYIR DIYOR DEDIN VATIKANA KOSTUN! SALIH MUSLIM I SARAYDA AĞIRLAYAN V.S V.S V.S SEN HEP YALAN HEP DOLAN
erdoğan nelerden taviz vermedi ki 3 kuruş daha fazla çalabilmek için.mavi marmama mı diyelim geri dönüşlerinden mi diyelim.her neyse abd dış siyasetini sinirlenen erdoğan için değiştirecek değil.sonuçta erdoğanın gerçek yüzünü biliyor.kudüse savaş ilan etse bile 3-5 kuruş ile erdoğanın bütün çetesini kendi ordusuna katabilir.zaten erdoğan onların ajanıdır.israil e ters düştüğü gün türkiye de kaos olur.onların emirlerini harfiyen uyguladığından ülkesinde sözü hala geçiyor ( sadece aptallara ).kürtler kudüsü kurtardı ama şimdi sözde müslümanların zulmünden kurtulmaya çalışıyor ve inş kurtulacak
Erdoğan,asla! taviz vermeyiz dedi,bunu tarihe not düşelim,1mart2018
YINE KANDIRIYOR YALAN SÖYLÜYOR! MAVI MARMARA ANLASMASINDA KUDÜS YAZDIRAN! BAŞ KENT DOĞU KUDÜS TANIYALIM DIYE TAVSIYE KARARI ALINDI BUYUKELCİLİK HÂLÂ TASINMADI!. DENIZ YÜCEL ÇIKAMAZ DEDIN ÇIKTI! MAN ADASINA MİLYON DOLAR TRANSFER YALAN DEDIN ISTİFA DEDIN GERÇEK ÇIKTI! PKK ILE GÖRÜŞEN SEREFSIZDIR DEDIN SONRA GÖRÜŞTÜĞÜNÜ ITİRAF ETTIN! KABATASDA YALANCI GELIN ZEHRA UZERINDEN BAŞ ORTULU BACILARIMIZI KULLANDIN VİDEO YAYINLANACAKTI PAPA HAYIR DIYOR DEDIN VATIKANA KOSTUN! SALIH MUSLIM I SARAYDA AĞIRLAYAN V.S V.S V.S SEN HEP YALAN HEP DOLAN
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