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Erdoğan'dan Afrin'deki tank saldırısıyla ilgili flaş açıklama: Elimizde bazı bilgiler var

POLİTİKA HABERLERİ | 04.02.2018 18:42 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan ziyareti öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu . Erdoğan, Afrin'de 5 askerin şehit olduğu tanka yapılan saldırıyla ilgili olarak 'Tankın vurulduğu silahın hangi ülkeye ait olduğuyla ilgili elimizde bazı bilgiler var' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Katolikler'in ruhani lideri Papa Francis'in davetlisi olarak Vatikan'a gitti. Erdoğan ziyaret öncesi Atatürk Havalimanı'ndan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"935 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda şimdiye kadar 935 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Erdoğan, Erdoğan, "İnandığımız yolda kararlılıkla devam ediyoruz. Az önce itibari ile 935 teröristi etkisiz hale getirdik. Tabi ki bu arada şehitlerimiz de oluyor. Unutmayalım korkaklar zafer anıtı dikemez. Bu işler öyle bay Kemal'in yapabileceği işler değil. Bu işler bu milletin bağrından çıkmış yiğitlerin yapacağı işlerdir. Bu kararlılıkla tüm Anadolu'yu dolaşıyorum. Halkımın bu olaya yaklaşımını görüyoruz. Şehit ailelerinin yaklaşımını görüyorum. Tabanımız 'bizi de Afrin'e gönder' diyor. Böyle bir ruh var. Bay Kemal bu ruhtan nasipsiz" dedi.

TSK'dan yapılan son açıklamaya göre, "Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 935 olmuştur" denildi.

"NETLEŞTİĞİ ZAMAN TÜM DÜNYA İLE PAYLAŞACAĞIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "5 şehit verdiğimiz tankı vuran silahı ateşleyen teröristler bu silahı hangi ülkeden aldı? Bu silahın ait olduğu ülkeye dair bilgi var mı?" sorularına, "Bu konuda elimize gelen bilgiler yok değil, var. Var ama nihai neticeyi almadan bunu açıklamak doğru olmaz. Yarım saat kadar önce Sayın Genelkurmay Başkanımızla da konuştum, 'Elimizde bazı bilgiler var fakat kesinleştirmeden böyle bir açıklama yapmamız doğru olmaz.' diyor. Tahminler var, tahminleri benle paylaştılar. Ama şu anda bunları açıklamak doğru olmaz düşüncesindeyim. Öyle veya böyle bunu veren kim olursa olsun teröristlerle beraber demek ki bu yolda yürüyorlar. Bunlar netleştiği zaman da bunu biz tüm dünyayla paylaşırız." karşılığını verdi.

"IRKÇILIKLA MÜCADELE KONUSUNDA GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNACAĞIZ"

Papa Franciscus ile yapacağı görüşmeye ilişkin basın mensuplarına bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"İadeyi ziyareti gerçekleştiriyoruz. Ortak insani değerlere dikkat çekilmesi bağbında önemli bir fırsat olarak görüyorum. Özellikle Kudüs konusundaki tavrını memnuniyetle karşıladık. Kendisi ile bir kaç telefon görüşmem oldu. Yapacağımız görüşmelerde Filistin, Kudüs Suriye, mülteci konularını da ele alacağız. Terör örgütlerinin eylemleri ile bu tür ırkçı saldırılar arasında hiç bir fark yoktur. Türkiye zulme uğrayan herkesin sığınağı olmuş bir ülkedir. Hiç bir sıkınrtı olmadan, ibadetlerini serbestçe yerine getirebiliyorlar. Biz bu özgürlüğü korumakta kararlıyız."

"2010 YILINDA 30 MİLYAR DOLAR TİCARET HACMİ HEDEFLİYORUZ"

Türkiye-İtalya ilişkilerine değinen Erdoğan, "Ticaret hacmimiz geçen yıl 20 milyar dolara yaklaştı ancak iki ülkenin potansiyeli bunun katbekat üzerindedir. 2020 yılında 30 milyar dolara taşımayı hedefliyoruz. Ziyaretim sırasında bu hedef doğrultusunda atılacak ikili adımları da görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.

"AMERİKA YALNIZ KALMIŞTIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''(Kudüs'ün statüsü) Herşeyden önce şuanda Türkiye İslam İşbirliği Teşkilatı'nın dönem başkanlığını yürütüyor. Bunun yanında Katolik dünyasının da Papa bir numarası. Bu iki önemli blok bu bölgede adeta belirleyici unsur konumundadır. Amerika, yanında sadece İsraili bulmuş ve yalnız kalmıştır. Türkiye'nin birer ilçesi gibi olan ama adı ülke olan toplamda 8 ülke. Ama karşısında çok ciddi bir katılım oldu. Ve bu yaklaşıma hayır dendi. Bundan sonraki süreç Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak kabul edin, biz buna çalışıyoruz.'' diye konuştu.

"KONGRELER SİYASİ PARTİLERİN KENDİ İÇ MESELESİDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP 36. Olağan Kurultayı ile ilgili, kongrelerin siyasi partilerin kendi iç meselesi olduğunu belirterek, "Burada zaten malum önce 4-5 aday konuşulurken, sonunda iki adaya düştü ve seçimi kaybeden kişinin yaptığı açıklamalar zaten kongrenin akıbetini, içeriğini, yapısını gayet güzel bir şekilde tanımlıyor. CHP kongresi ile söyleyecek hiçbir sözümüz olamaz." dedi.

"CHP'NİN YAKLAŞIMI MİLLİ VE YERLİ DEĞİL"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(CHP'nin ÖSO eleştirisi) MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugünkü konuşmasında 'CHP Zeytin Dalı Operasyonu'nu sulandırıyor. Zamanında YPG'yi, PYD'yi de terörist olarak görmemişlerdi ama bugün ÖSO'yu terörist olarak niteliyorlar.' dedi.

Sizin bu operasyon sürecinde CHP'nin tavrı ve Bahçeli'nin açıklamasıyla ilgili yorumunuz nedir?" sorusuna Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"Öncelikle ben Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını aynen paylaşıyorum. CHP'nin baştan itibaren yaklaşımı ne millidir ne yerlidir. CHP'nin yaklaşımı tamamıyla terör örgütlerine benzer bir yaklaşımdır. YPG'nin yaklaşımı neyse CHP'nin yaklaşımı da odur. PYD'nin yaklaşımı neyse CHP'nin yaklaşımı da odur. PKK'nın yaklaşımı neyse aynı şekilde CHP'nin yaklaşımı da odur. Nitekim genel başkan yardımcılarının yaptığı açıklamaları gördük. Bunun dışına il başkanlığına getirdikleri kişilerin yaptıkları açıklamaları gördük. Verdiği akla baktığınız zaman ne diyor? Suriye'nin terörist başı, başındaki kişiyle bize görüşme tavsiye ediyor. Bu ne menem iştir ya. 1 milyon insanın ölümüne neden olmuş olan bir kişiyle bizi bir araya getirme gafletinde, cehaletinde bulunacak bir adam. Bunun siyasette yeri ne olabilir? Şu anda bizim Zeytin Dalı Operasyonumuzu sulandıran, buna bu kadar uzaktan duran bir kişinin Türk siyasetinde milli ve yerli bir yeri olamaz. Ona da gerekli cevabı zaten milletim verecektir. Şu anda şehitlerimizin ruhaniyeti onu akan kanlarda da boğacaktır. Bu nasıl bir yaklaşım? Sen bu şehitlerimiz görmüyor musun? Bu şehitlerimiz niye gidiyor oraya? Nereye gittiklerinin adresini herhalde sana soracak halleri de yok. Sen gittiğin, gideceğin yer belli. Benim şehidimin de gideceği yer, gittiği yer belli. Ben, Sayın Bahçeli'nin yaklaşımını aynen paylaşıyorum."

59 YIL ARADAN SONRA VATİKAN'A CUMHURBAŞKANI DÜZEYİNDE İLK ZİYARET

Erdoğan, Vatikan'a resmi ziyarette Papa Franciscus ile görüşecek, Roma'da İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'yla bir araya gelecek. Erdoğan 59 yıl sonra Vatikan'a gidecek ilk Cumhurbaşkanı olacak.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan'a resmi ziyaretinde Papa Franciscus'la yapacağı görüşmenin ardından Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Parolin'i kabul edecek denilmişti.

Görüşmelerde Türkiye-Vatikan ilişkileri, Kudüs'le ilgili gelişmeler, bölgesel sorunlar, Suriye'de yaşanan insanlık trajedisi, terör, yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığıyla mücadele gibi konular ele alınacak.

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan Afrin tank

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Sen peşmerge PKK.yı 29 ekim günü türk toprraklarrından Kobaniye bayrak sallaatarak geçiirken düşüncektin.Cumhurbaşkanı.Ozamandda emperyal devletlerin silahlaı vaı PKK_PYDD mensıplarında bilmiyormuydun onların terörist olduğunu.Peşmergedemi sizi aldattı.Seni peşmerge,fetö aldattı hep sen de halkını aldatıyosun.Aldatta politikan iyi devamediyor.
Kesin CHP nin fişfikledigi Amerikanci ahlaksiz Akp düsmanlari yapmiştır
Allah'tan FETÖ dememiş. Korkarım düzeltme yapar FETÖ der. Nede olsa başına taş düşse FETÖ diyor Geçenlerde Obama bizi aldattı dedi. Çok güldüm. 2019'da Atatürk bizi aldattı derse şaşmayın. Ama 2023'de başkan olmuş olursa Atatürk bizi aldattı diyeceği kesin.
SN CUMHUR!İÇİNDE BULUNAN DURUM ORTADOĞU BATAĞİ SURİYE ABD AB TABİKİ HERKESİN BURALARDA SIYASAL EKONOMİK ÇIKARLARI VAR DOLAYISIYLA HERKES SANTRAÇDAKİ OYUNCULARINI HER TÜRLÜ MÜHİMAT DESTEĞİNİ VERECEK BU SUÇ SA SAVAŞDA SUÇ HEP YAZDIM SAVAŞTAN KİMLER KAZANIR KİMLER KAYBEDER?CEVAP YOK?SAVŞA HAYIR DİYORUM SAVAŞ YERİNE ÇÖZÜM YOLLARI VARDIR EĞER SİYASİ HESAP YAPARSANIZ SAVAŞİRSINIZ KINALI KUZULARDA ŞEHİT OLUR KİM BU SÖZÜ SÖYLERSE TAVRINIZ ŞU SİZ PYD PKK YPG İLE BERABERMİSİNİZ?BU TEMSİLCİLERİ SİZ KIRMIZI HLI SEREK BYRK ÇKREK AĞRLDINZ DLAYSYLA BU DSTEK AB ABD RUSYA VRCK DN ÖYLE BGUN BYLE DEİĞL DĞRU ADIM
Oradaki halkta teröristlerden kurtulmayı denesin bir şekilde,teröristleri yuvalandırmışlar onlara zaman mekan tanımışlar yıllardır.isteseler teröristleri ihbar ederler mücadele ederler o hainleri öldürürler.zaten şuan ölümle iç içeler,gebertsinler pislikleri neyinizi kaybetmekten korkuyonuz bu saatten sonra,en azından mücadele etmiş olursunuz.Bekliyonuz Sizi Türkiye Türk Askeri korusun diye,yıllarca içinize yerleşmesine müsade etmişiniz.oradakiler teröristlerle iş birliği yapmadığınız ne malum.inandırıcı gelmiyor bazı şeyler.sivillerin içine karışıyor kalleşçe vuruyor.onlara fırsat vermeyin
gizli saklı konuşmayın kim hangi ülke ise bu gereken her türlü cezayı verelim ben kendi adıma savaşa katılmaya hazırım
Amerikayı bir daha keşfetmeye gerek yok.
Lafı hiç ızatmaya çevirmeye gerek yok Pkk nın ilk saldırısını yaparken elinde Rus silahları vardı şimdide elinde Alman ve ABD silahları hemdi en ağırları var.Düşman nettir. Şu anki Düşman ABD dir.....
daha belgesimi kaldı ABD müttefikimiz zaten veriyor silah diğer ülkelerdende az çok bu işin içinde olan ülkemize ve vatandaşlarımıza oluyor. Bu saatten sonra yapacak tek şey var ülkemizde yaşayan 80 milyon insanın tek bir demir yumruk olarak bütün şer odaklarının kafasına indirilmesidir belli bir süre sıkıntı çekeriz ama daha sonra hiçkimse bizim güzel ülkemize ilişemez
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