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Erdoğan'dan Bahçeli'ye kötü sürpriz! Yeni ittifak sesleri

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2018 08:06 | Son Güncelleme

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısı sonrası siyaset kulisleri hareketlendi. 'Cumhur İttifakı'nın çatladığı iddia edilirken, Ahmet Takan bugünkü 'Cin şişeden çıktı' başlıklı yazısında kulislerde Bahçeli'nin 'erken seçim' sürprizine, Erdoğan'ın yeni bir 'ittifak' sürpriziyle yanıt verebileceğinin konuşulduğunu yazdı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında yaptığı erken seçim çağrısıyla Türkiye'nin gündemini altüst etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta "Seçimler 2019'da. Erken seçim yok'"açıklamalarına karşın MHP lideri Bahçeli'nin 'erken seçim' çıkışı "İttifak çatlıyor mu?" sorularını akıllara getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bahçeli'nin açıklamalarını önceden bildiğini belirten Takan, Erdoğan'ın yakın çevresinin "Tayyip Bey erken seçim için Devlet Bey'e bir tarih söyletmiştir ancak tamamen oranın dümen suyunda durmamak açısından kendi dediğini yapacak Tayyip Bey. 26 Ağustos, Tayyip Bey'in görüşü değil. Rakam 26'sı değil kesin söylüyorum. Seçim, okulların açılmasından sonra olacak Ekim ayı gibi görünüyor" dediğini yazdı.

İTTİFAK BOZULUR MU?

"Bahçeli'nin kendi istediği tarih olmazssa koalisyonu bozar mı?" sorusuna AK Partili isimlerin 'zor' diye karşılık verdiğini belirten Takan, yine de kulislerde "Bahçeli her an Erdoğan'a bir sürpriz yapabilir" söylentilerinin dolaştığını ifade etti.

'HDP İLE SAADET PARTİSİ'NE YÖNELEBİLİR'

Takan, hem genelde hem yerelde MHP'nin oy oranın hızla düştüğünü iddia ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu durumun farkında olduğunu yazdı. "Siyaset kulislerinde 'MHP'deki erimeyi anketlerden Erdoğan da görüyor. Erdoğan da Bahçeli'ye bir sürpriz yaparak koalisyonu bozabilir ve tekrar HDP ile Saadet Partisi'ne yönelebilir' yorumları yapıldığını belirterek, Erdoğan'ın da Bahçeli'ye bir sürpriz yapabileceğini yazdı.

Son seçim anketleri erken seçim için ne diyorSon seçim anketleri erken seçim için ne diyor
'Seçim için ok yaydan çıktı!''Seçim için ok yaydan çıktı!'
3 erken seçim senaryosu!3 erken seçim senaryosu!
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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Ben bir Ak Partili olarak o zaman hem üyelikten ayrılırım hem de asla bir daha Ak Partiye oy vermem.
Böyle bir ittifakla Cumhurbaşkanı kendi ipini kendi çekmiş olur saçma bi haber olmuş
bir tarafta MHP diğer tarafta hdp, yani siz şimdi diyorsunuz ki tayip erdoğan seçim kazanmak için ya milliyetcilerle beraber olacak yada vatan hainleriyle.. zafere giden yolda bunlar için her yol mübah dimi...
inşallah HDP yle ittifak yapar.. eee tek amaç koltukta kalmak ne de olsa, kiminle ne yapıldığı önemli değil.. millet olarak tek derdimiz var zaten, reyizz sarayda kalsın, eeyyy avrupa eeyyyy amerika desin :)))
AKEPE,RTE düşündü diyelim, HDP, SP’ye sordular mı!? Belki onlar kabul etmeyecek!!Kaldı ki SO ‘nin şartları belli ve AKEPE kabul etmedi
Boşuna Hiç Kimse heveslenmesin AKP ile MHP nin oyu en az %60 dır bu insanlar suriye ve ırak gibi olmak istiyorlarsa Gidip oylarını Bu Ülkeyi Yıkmak isteyen CHP =HDP=İYİ PARTİYE bu üç partide vatan hainidir oylarını versinler namusları dinleri vatanları bayrakları yok olup gitsin.
"akıllı söyleyemediği lafı deliye söyletirmiş". Cumhurbaşkanı ittifakı bozup, tüm suçu da Bahçeli'ye yükleyip kandırıldık der çıkar :). Olan bizim Devlet reise olur.
AKP'NİN HPD İLE KOALİSYONU AK PARTİ SEÇMENİNİ TAMAMEN HÜSRANA UĞRATIR. TERÖRLE VERİLEN BUNCA MÜCADELEDEN SONRA ADAMA "BU NE PERHİS, BU NE SALATA" DEDİRTİR.KULİSLERSDE ARTIK O, BU ŞUNU DEDİ TARTIŞMASI BIRAKILSIN ARTIK.BİZ GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İSTİYORUZ. KURTLAR SOFRASINDAYIZ.SURİYEYE BAKIN. AKPARTİ VE CHP VEYA SAADET LEDE KOALİSYON KURABİLİR. AMAÇ TÜRKİYEYİ KORUMAK VE GELİŞTİRMEKSE NE ÖNMİ VAR FARKLI RENKLERİN DEMOKRASİ OLDUĞU SÜRECE. ZAMAN BİRLİK ZAMANI YA ŞİMDİ AYAĞA KALKACAZ, YADA TARİH OLCAZ. HERKES AKLINI BAŞINA ALSIN UĞRAŞ VARSA TÜRKİYE İÇİN OLSUN,UFAK MESELERLE UĞRAŞMAK ZAMAN KAYBIDIR.
Ahmet takan müneccim patlıcanı yemiş. nasıl da bilmiş..
Ak partinin Hdp ile asla ittifak yapmayacağını herkes bilirken kasıtlı bir varsayım yapılmış.Sanki böyle bir şey varmış gibi mide bulandırmaya çalışanlar var.Cumhur ittifakı sapasağlam devam etmektedir.İttifakı bozmak isteyenlere şunu söylüyorum.Buradan size ekmek çıkmaz.
hükümet öncelikle zengin ve fakir barışını sağlamalı borç içinde kıvranan bodrolu ve emekliler tespit edilmeli zenginlerden bir fon kurulmalı bu acı çeken insanların borçları ödenerek yüzlerinin gülmesi sağlanmalıdır. Zenginlerin bir gecede harcadıklarıyla bir çok insan aile kurtarılabilir fedakarlık hep alttan beklenmemeli herkes elini taşın altına koymalıdır
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