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Erdoğan'dan flaş açıklama: 3. Dünya Savaşı anlamına gelir

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.03.2018 21:51 | Son Güncelleme

Tıp Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde doktorları ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye tepki gösterdi. 'ABD, Suriye'de 20 üst kurdu. Niye kuruldu bunlar? Akla ilk gelen Türkiye ve İran. O 3. Dünya Savaşı anlamına gelir.' ifadelerini kullanan Erdoğan 'Her şeye hazır olacağız' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tıp Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde doktorları ağırladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Çok önemli bir meslek sizin mesleğiniz. Size kalkan elleri affetmek mümkün değil. Bunların teröristen hiç bir farkı yoktur. Teröristin konumu neyse bunların da konumu odur.

Millet olarak bu ülkeyi kahramanlıklar ve fedakarlıklar üzerine kurduk. Bu tablonun önemli bir parçasını da hekimlerimizin, sağlık ekiplerimizin kahramanlıkları ve fedarkarlıkları olmuştur. Mehmedimiz savaşırken onlar da arka planda Mehmedimizin tedavisi için hazır bekliyorlar. Askerimiz cephede her türlü donanım ile arazilerdeler. Ne gerekirse yapıyoruz, yapacağız.

Güneydoğu'da bu terörsitler okullarımızı bombalamadı mı? Yakmadı mı? Sen tedavi olacaksın ya, senin yakınların tedavi olacak. Kürtlerin temsilcisiyim diyorsun, geliyorsun Kürt kardeşimin okuyacağı okulu yakıyorsun.

Ey Amerike bak bunlar PKK'nın ta kendisidir.

Zeytin Dalı Harekatı sırasında görevleri gereği geride kalması gerekirken cephe hattıan koşan Yelda hemşiremiz gibi. Çığ altında kalan askerimizi kurtardıktan sonra 12 saat mahsur kalan doktorumuzu biliyoruz. Görevleri başında şehit edilen sağlık personelimize rahmet niyaz ediyorum.

AFRİN HAREKATI

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 486'ya çıktı. Afrin'e girdik giriyoruz, yaklaştık.

Amerika'nın burada sınırı mı var. Ne işi var onların burada? Koalisyon güçleri kimle hareket ediyor. Söyleyeyim YPG ile. Onların bu kadar silah mühimmat getirdikleri yere biz Kızılayımız, AFAD ile insani yardım taşıyoruz, aramızdaki fark bu. Sayın Tillerson'a da özellikle anlattım. Bunları buraya neden getiriyorsunuz? İnanır mısınız ses yok.

'3. DÜNYA SAVAŞI ANLAMINA GELİR'

ABD, Suriye'de 20 üst kurdu. Niye kuruldu bunlar? Akla ilk gelen Türkiye ve İran. Herhalde Rusya değil. O 3. Dünya Savaşı anlamına gelir.

NÜfusumuz millet olarak en büyük gücümüzdür. Bunu korumak zorundayız. Başarının sırrı insandır. İnsan varsa emek var, sermaye var, hatta tüketim var. Avrupa ülkelerinin en büyük sıkıntısı nüfus artışının eksiye düşmesidir. Sizlerin de desteği ile nüfusumuza hep birlikte sahip çıkacağız.

ŞEHİR HASTANELERİ

Bu benim geleceğe yönelik projelerim içindeydi. 30 büyük şehrimizde bunaların olması şart. Ondan sonra sıra sıra bunları küçülterek diğer şehirlerimizde devam etmek.

SAĞLIKÇILARIN YIPRANMA PAYI

Sağlıkçıların yıpranma payı konusunda Başbakanımızla görüştük, hükümet programımız içinde.

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan Tıp Bayramı 3. dünya savaşı

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Okuyucu Yorumları 118 yorum
Hiç kimseyi suçlamana gerek yok recep bey ne çıkıyorsa senin başının altından çıkıyor!!
Evet arkadaşlar bundan her şey beklenir ortadoğu'yu kana bulayan ların ortakları Bunlar Çünkü 5 milyon Müslümanın tonunda bu bu insana oy verenlerin parmağı var arkadaşlar
@kaplan_samet_1995 senin deyiminle bey senin babandır
@kaplan_samet_1995 hadi ordan Bizans uşakları....
@cakiki_2017 Keşke YUNAN kazansaydı diyen bizans kalıntıları TÜRKLÜK düşmanları PAPA çocuklarının taaaa
@kaplan_samet_1995 BU KİŞ SAVAŞ VE GÖZ YAŞİ İÇİN. BAŞA GETİRİLDİ. ORTA DOĞU DA BOP BAŞKANLIGI MÜSLÜMAN 5 MİLYON MÜSLÜMANI SAVAŞ BAHANESİYLE ABD İLE SAVAŞ ÇIKARTAN. İMAM HATİPLİ. MÜSLÜMAN KANI BULAŞMİŞ BU PARTİYE VERİLEN OYLARDA MÜSLÜMAN KANINA ORTAKTIR
@kaplan_samet_1995 ben senin zihniyet ve düşünce tarzına tüküreyim. Siyasi görüşe sahip değilim ancak şu bir gerçek bunun receple, ahmetle, mehmetle alakası yok ABD ne rahat duruyor ne kan'a doyuyor ABD islamı, müslümanlığı bitirmeye Rusya vb. Ülkelere güç gösterisi yapıyor. akp, mhp, chp her neyse hangisi olursa olsun ya savaşacağız yada ülkenin anahtarını teslim edeceğiz. Hı boyun bükmek sana biraz daha zaman kazandırır evet ama elbet olacağın yani bir savaşa girmenin önüne geçemez...
@kaplan_samet_1995 samet cıkta senide görelim tepede kolaymı sandın oglum dünyayla ugraşmak adamın ustundee 80 ton agırlık var bıde dünyadakı kopeklerle ugraşıyor
her zaman hazır ve nazırız reis !! vatanımı savunmakdan geri durmam!! bir Kürt Urfalı Devlet-i Türkiye vatandaşı olarak evelAllah
SAVAŞ SAVAŞ SAVAŞ..... BAŞKA BİR ŞEYDEN BAHSEDİN ARTIK....
@beyazit_yilmaz_2017 Dünya etrafımızda Çakal gibi toplanmışken neyden Bahsetmek gerek?
@palermo544Siz savaştan yeni bahsetmiyorsunuz ki Suriye'ye girelim namaz kılalım diyen kimlerdi.
@beyazit_yilmaz_2017 kardeş bu kişi savaş ve bataklıktan Kara para'dan Müslüman Ortadoğu topraklarına göz gitmekten başka bir şey beklemeyin bundan bunu başa getirenler bu saatte getirildi Amerika'nın ve İsrail'in arkasındaki güç bunu Türkiye'de bu milletin Müslüman adı altında imam hatipli adı altında bu milletin başına bela edildi Müslüman kanı dökmek için Ortadoğu Bob başkanları verildi
@beyazit_yilmaz_2017 Dünya neden etrafında toplandı? bundan bahsetmek gerek o zaman. Nedir bu savaş seviciliği. Koca dünyaya sığamadınız.
@beyazit_yilmaz_2017 biz sevgiden saygıdan bahsediyoruz ama dünyada ki masonik kafalar savaş istiyor ülkeleri işgal ediyorlar bakacakmiyiz seyre:)
düşman kapıya kadar gelmiş başka neyden bahsedeceğiz !!!
@olcay_1984_fttca Bu adamdan normal bir diyalog duydun mu? Bunun hangi okula gittigini bile bilen yok:) Bu ne yapar? hakaret vb gibi ..bildigi yada okudugu bir felsefe kitabi bile yok !!! Millet AB de ve ABD de ne kadar dalga geciyordur bununla kimbilir :)???
@palermo544 O CAKALLARI SIRNAKTAN GECIREN YEDIREN iciren buraya yıgan BU IRAKTA ABD ASKERLERINE DUA EDIYORUM DIYEN BU BOP ESBASKANIYIM DIYEN BU EE BUNE IKIYUZLULUK AMACI NEY yemıyor kımse daha sall aklar yer
@palermo544 Bazı çakallar Kobaniye girip etrafımızda toplanırken sen lahmacun ikram edip kapıları açtın. Yol boyunca el sallayıp uğurladın.
@beyazit_yilmaz_2017 BUGÜNE KADAR NERDEYDİN GÜNAYDIN ! yenimi anladın kapıda düşmanının olduğunu ezelinden beri türkün türkden başka dostumu vardı şimdi düşman kapıya gelmiş diyorsun 1 aylık olaymış gibi
Milleti iyice enayi yerine koydunuz, siz önce ABD nin türkiye deki üslerini kaldırın "İÇİMİZDELER" suriyedeki üsleri mi düşünelim???
@dapsone Ülkemizde Abd Üssü Yok Nato Üssü Var, Keşke Biraz Bilgi Sahibi Olsanız.
YA BEN BU KİŞİNİN AKLI DENGESİ YERİNDE OLDUĞU NU ZANNETMIYIRUM YADA BUNA AKIL VEREN KİM ALLAH AŞKINA KADİR FESLIMI YUNAN KAZAN SAYDI DİYEN OLMASIN
şehir hastanelerini boşuna yaptırmıyorsun.gelen yaralı sayısı yüksek olacağından dolayı,şehir hastanesi projesini hızlandıracaksın.
@delimavi521 Haklısın, Zaten Yollarıda Köprüleride Boşuna Yaptırmadı, Gelen Arabaların Sayısıda Çoğalacak, Hatta Hava Alanı Filan Okadar Uçak Aldı Nereye İnecek Demi, Sarayıda Boşuna Yaptırmadı, Giderken Sırtına Alıp Gidecek!
bop eşbaşkanı olduğun için bunun ne anlama geldiğini sen çok iyi bilirsin. 15 Yıl seçilmen bile bu projenin bir parçası değil mi. kaybedilmesi imkansız seçimler vs. vs.
yeter artık savaş savaş o koltukları korumak için savaş yapmayı bırakın
AKP OY ALMAK İÇİN İKTİDARDA KALMAK İÇİN HER ŞEY YAPAR UMARIM 2019 ONLAR İÇİN HÜSRAN OLUR BARIŞ DAN ÇOK UZAK KAVGACI BİR SİYASİ PARTİ .
Ancak konuşun boş boş
anlamadigim.su reis bizde kac usleri var bizdeki usleri dusununce aklimiza ne gelsin mesela israili koruyan kurecik mesrla
İyi bir Lider Çevresi Köpek balıklarıyla doluyken Liderlik ettiği Gemiye zarar getirmeden yoluna devam edendir. Siz Öyle bir Lider değilsiniz. Geçen Hafta Dinimizin Güncellenmesinden bahsettiniz Bugün İstiklal Marşımızın Bestesinin değilmesi gerektiğinden bahsettiniz. Bunlar çok tehlikeli şeyler..Çevrenizde kimse size durun lütfen demiyormu diyemiyormu ? Demekki, Çevrenizde Ülkesini seven yok, Sizi sevende yok.. Ben söyleyelim yanlış yoldasınız.. Lütfen bu işleri bırakın Ülkemizi Kutuplaştırmayın.. Hatta kutuplaştırma hedefinde olanlarada engel olun... Asrın Lideri olan Atatürk'ü örnek alınız.
ABD NİN PLANI VARSA BİZİM YOK MU ??? OSMANLI RUS SAVAŞLARINI ÇIKARTANLAR İNGİLİZLER FRANSIZLAR DEĞİL Mİ ? ON BİN KM ÖTEDEN GELİP ÜS KURANLAR BUNLAR BİZ NE YAPMALIYIZ MADEM Kİ BÜYÜK BİR TEHLİKE VAR RUSYA İLE ANLAŞIP ORTASYA TÜRK DEVLETLERİ İLE BİRLEŞMEK VE AB Yİ PARÇALAMALIYIZ ONLAR SAVAŞ ÇIĞIRTKANLIĞI YAPARSA BİZ DAHA BÜYÜĞÜNÜ PLANLAMAK ZORUNDAYIZ EĞERKİ ONLAR BU HATAYA DÜŞERSE RUSYA İLE TÜRK GÜCÜ AB Yİ İŞGAL GİRİŞİMİNDE BULANMAK KAÇINILMAZDIR İNGİLTERE BİRAZ FRANSA ALMANYA BU RUS TÜRK İTTİFAKINA ASLA DAYANAMAZ ÖSO GİBİ ORTASYA TÜRKLERİNİ SİLAHLANDIRDIK MI SÜPER GÜCÜZ BEN İNANIYORUM
@deniz079 Al sana bir AKTOL daha ..ulan git de bir yere bir sey yap !!! Misal Afrine git hatta bilal musevisini de al gidin oraya...burada hatunlar gibi Arap MASALI anlatma senin reis gibi ..milletin para ve vergisini cebe at ...milleti durmadan galyana getir ...IQ zaten Arap maymunu seviyesinde :) Sizden bir halt olmaz bol bol gereksiz Arap MASALI !!
@orka8 KARDEŞ BEN MİLLİYETÇİ BİR İNSAN OLARAK YAZIYORUM VATANIMI MİLLETİMİ SEVİYORUM AKTROL YAFTASINI YAPIŞTIRMA ÜLKE BİZİM İÇİN ÖNEMLİ GİDECEK YERİMİZ YOK BU VATAN BİZİM
@orka8 KARDEŞ BEN MİLLİYETÇİLİĞİN ÖTESİNDE ÇAĞIN İLERİSİNDE CİHAN HAKİMİYETİNİN TÜRKLERE YAKIŞTIRAN DEVŞİRMELERE BOYUN EĞMEYEN CENGİZ SOYU TİMUR EMİRİ BİR TÜRK ÜM ASALETİM BANA YÖNETMEYİ EMREDER DEVŞİRME DEVLETLERİ SİLİNDİR GİBİ EZMEK VE GEÇMEK KANIM CENGİZDENDİR O KADAR CENGİZ TEMUÇİN TÜRK OLARK DENİZDİR ADIM DENİZ KAN ÇEKİYOR
SAVAŞ NEDİR:Devletleri idare eden siyasi aktörlerin muhatap devlet idarecileri ile diplomasi yoluyla sorunlarını gidermede başarısız olmaları,ya da siyasi aktörlerin dahildeki idari davranışlarındaki kifayetsizlik ve yetersizliklerini hasım oluşturma ve o hasımlar ülkesini çatışmaya sürüklemeleri ile olan,başarısızlıklarını örtmek için halkı aldattıkları yönetim davranışıdır.
15 yıldır ülkede hergün felek var olaysız bir gün yoktur ülkede huzur bırakmadınız sizden herşey beklenir ülkeyi felekate sokmak için herşeyi yaparsınız siz
ölmeden önce 3.dünya savaşını çıkaracak kararlı yani bugüne kadar gördüklerimiz yeter derken birde sırada 3. dünya savaşı varmış allahım ne yaptıkta bu iktidar döneminde yaşadık allah bizi bu durumlardan kurtarsın inşallah
Öyleyse Abd nin incirlikde ne işi var ?
@ramazan.kilinc HATIRLIYAMADI KAFASI KARIŞIK
Bop projesinin amacı ortalığı karıştırmaktı zaten. Bunu en iyi bilen Bop projesinin eşbaşkanları.
bunlari doktorlara anlatcagina yaptirim uygula abd incirlikten kalkan ucaklarla teroristlere yardim gonderiyo kapat incirligi gorelim mikrofonu eline alip meydan okumakla olmaz
türkiyede kaçtane ABD üstü var acaba o ne anlama geliyo
Hazırız reis ellerimiz tetikte bu bayrağa seve seve canımızı veririzzz
BU AKLINI YİTİRMİŞ.AKIL SAĞLIĞI YERİNDE DEĞİL.ÖNCE AKP Lİ VEKİLLER,SONRA YARGITAY VE AYM BAŞKANI VE DİĞER BÜTÜN İLGİLİLER BU ADAMIN KONUŞTUKLARINA TEPKİSİZ KALMAK EN BÜYÜ K SUÇTUR.BU SUÇ İŞLEMEKTEN İNSANLARIN HAYATLARI İLE OYNAMAKTAN EN KÜÇÜK BİR RAHAT SZILIK DUYMUYOR.İKTİDARDA KALMAYI TÜRKİYE'NİN TERÖR VE SAVAŞ TEHTİDİ ALTINDA OLMAYA BAĞLAMIŞI.BU SAVAŞ,TERÖR VE KANDAN BESLENEN POST MODERN BİR VAMPİRE DÖNÜŞMEK ÜZ ERE.BUNA BİRİLERİ DUR DESİN VE O MAKAMDAN UZAKLAŞTIRILSIN.KAYIKÇI AH MET EFENDİNİN OĞLU RECEP AKLINI BAŞINA TOPLA TÜRKİYE SENDE ÖNCEDE VARDI,SENDEN SONRADA VAR OLA CAK.UNUTMA
! kardeş bu kişi savaş ve bataklıktan Kara para'dan Müslüman Ortadoğu topraklarına göz gitmekten başka bir şey beklemeyin bundan bunu başa getirenler bu saatte getirildi Amerika'nın ve İsrail'in arkasındaki güç bunu Türkiye'de bu milletin Müslüman adı altında imam hatipli adı altında bu milletin başına bela edildi Müslüman kanı dökmek için Ortadoğu Bob başkanları verildi
ALLAH'IN İZNİYLE BİZ HER ZAMAN Kİ GİBİ HAZIRIZ ZATEN AFRİNDE DOĞUDA YURDUN HER YERİNDE ASKER ÇÜRÜĞÜ OLMAYAN ÇOCUKLARIMIZ HALEN SİLAH ALTINDA FİİLİ SAVAŞIN İÇİNDELER BİZDE AİLELERİ OLARAK GARİP GURABA FAKİR FUKARA ÖZ MİLLİ VE YERLİ MİLLET OLARAK EKONOMİK SAVAŞIN İÇİNDEYİZ KOTALI EKİM YAPTIĞIMIZ ORGANİK PANCARIMIZI ORGANİK ŞEKER YAPAN SAYILARI 3-5 TANE KALAN ÖZ MİLLİ VE YERLİ FABRİKALARIMIZI DA ADI CARGİLL Mİ NE SAYIN BAŞDANIŞMANINIZ YİĞİT BULUT BEY KONUYU ÇOK İYİ BİLMEKTE ONLARI SATTIRMAMAK İÇİN SAVAŞ VERMEKTEYİZ GERÇEKTEN BİZLER SAVAŞIN İÇİNDEYİZ FARKETMEZ ZATEN ALAVERE DALAVERE MEHMETLER NÖB
Böyle cumhurbaşkanımı olur savaş,sefer görev emri,şehitlik sen ekonomiyi düzelt savaş cıkarsa biz ve askerlerimiz halleder evelallah..Sen oy avcılıgı peşindesin..
BÖLGEYİ KARIŞTIRIP SAVAŞA SOKTUĞU YETMEDİ ŞİMDİ DÜNYADA SAVAŞ ÇIKARACAK HELAL OLSUN DÜNYA LİDERİNE DE DÜNYA SAVAŞI YAKIŞIR
@kaplan_samet_1995 BU KİŞ SAVAŞ VE GÖZ YAŞİ İÇİN. BAŞA GETİRİLDİ. ORTA DOĞU DA BOP BAŞKANLIGI MÜSLÜMAN 5 MİLYON MÜSLÜMANI SAVAŞ BAHANESİYLE ABD İLE SAVAŞ ÇIKARTAN. İMAM HATİPLİ. MÜSLÜMAN KANI BULAŞMİŞ BU PARTİYE VERİLEN OYLARDA MÜSLÜMAN KANINA ORTAKTIR
bir an önce savaş çıksın.savaş demek ganimet ve macera demektir,heyecan ve tarifsiz özgürlük demektir.
alimler bu savaşı söylüyor zaten beyler reis doğru soluyor hazırlıklı olun at ok kılıç öğrenin bu savaşta teknolji olmayacak amil ovasında zuhur edecek ilk emareler başladı bile
3 . dünya savaşı çıkarsa senden biliriz
akp nin akilli adamlari ne diyor bu işlere hülya avşar hülya koçyiğit orhan gencebay kadir inanır
2011 de neden bop bşk. olarak suriye ye müdahaleye yardımcı oldun. böyle olacağını bilmiyor muydun. sonucun bu olacağını, sokaktaki çocuk bile biliyordu. şimdi 3 dünya savası çıkacakmış diyorsun. ABD seni babalar gibi suriye işgalinde kullandı. fetö kullandı ceremesini bir aziz saf t.c. vatandaşları çekiyoruz.
her parti bir gün muhalefetin tadını tadacaktır.96 yıllık cumhuriyetin 16 yılı AKP dönemidir.bir gün torunlarımız laik demokratik cumhuriyette bu günlerin tarihini korkmadan eleştirecektir.işte o zaman gerçekler tartışılabilir olacaktır.anayasada olmasına rağmen şu an türkiye yanlıś bir tarikat kadrolaşması içindedir.bu yanlıßtan vazgeçileceğine emin olmalıyız.devlete hizip girerse devlet çöker.biz buna karßıyız. LAİKLİK=HUZUR
@ilkersuna bu partiye muhalefet olmak bile nasip olmayacak
Her zaman haziriz zaten, Reyis. Savas dedigin nededirki. Ya Allah deriz.
BUNLARDAN HERŞEY BEKLENİR BUNLAR KEŞKE YUNAN KAZANSAYDI DİYEN BİZAN YUNAN ÇOCUKLARI NIN ORTAKLARI BOP BŞKNLARI MÜSLÜMAN KANINI DÖKEN ABD İLE FETOYLA BİRLİKTE MİLLETE KURŞUN SIKANLAR DİNİME İSLMA İSTIKLAL MARŞ8NA GÖZ DİKEN VATANA MİLLETİN TC LERİNE GÖZ DİKEN 5 MİLYON MÜSLÜMAN. KANI DÖKÜLMESİNE TAŞARONLUK YAPAN KİŞİLER 500 VEKİL VE BAŞIANLIK YOKSA 3.cü DÜNYA SAVAŞI HAYDİ MÜSLÜMANLAR
savaştan bahsettikçe piyasa dibe batıyor cumhurbaşkanım. Allah rızası için biraz moral verin. böyle konuşunca kıyamet kopacak sanıyor herkes.
Önümüzdeki günleri hiç iyi görmüyorum ne yazıkki
şehir hastaneleri insanlara zulüm. sivasta halktan bir tane memnun halk var mı aceba.
BOP un eş başkanı kimdi pardon
ABD ile ilgili çok güzel atıp tutuyoruz ama, heriflerle görüşünce stratejik müttefiğiz diyorsunuz. kandırıla kandırıla bence siz kandırmayı öğrendiniz, referandumda evet verince ülke güllük gülüstanlıktı hani, kandırdınız saf halkı şimdi 3.dünya savaşından bahsediyorsun syn cumhurbaşkanı.
devlete çalışan herkes yıpranıyor nasıl iş anlamadım gitti. bir biz inşaat işçileri mi yıpranmıyor anlamadım.
‘@kaplan_samet_1995 BU KİŞ SAVAŞ VE GÖZ YAŞİ İÇİN. BAŞA GETİRİLDİ. ORTA DOĞU DA BOP BAŞKANLIGI MÜSLÜMAN 5 MİLYON MÜSLÜMANI SAVAŞ BAHANESİYLE ABD İLE SAVAŞ ÇIKARTAN. İMAM HATİPLİ. MÜSLÜMAN KANI BULAŞMİŞ BU PARTİYE VERİLEN OYLARDA MÜSLÜMAN KANINA ORTAKTIR
@01231 GÜCÜ YETTİĞİNE KABADAYI Dün sabah TBMM’de bir saldırı daha yaşandı. AKP ve MHP arasında MHP’ye hileyle baraj geçirtecek seçim ittifakını düzenleyen yasa görüşmeleri biterken CHP Milletvekili Musa Çam, bir konuşma yapıyor. Bu konuşmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önce Devlet Bahçeli’ye söylediği hakaret içerikli bir kelimeyi özürle hatırlatıyor. Vay sen misin hatırlatan? MHP’liler hurra saldırıya geçiyorlar. Dünya böyle işte... Diyene gücün yetmeyince, nakledene saldırır, kahramanlık taslarsın.
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