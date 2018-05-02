HABER

Erdoğan'dan Güney Kore ziyaretinde dikkat çeken kare!

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.05.2018 07:42 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan ile Moon tören kıtasını selamladıktan sonra, eşleriyle beraber tören alanındaki yerlerini almalarının ardından Türkiye ve Güney Kore milli marşları çalındı. Moon'un, İstiklal Marşı okunduğu sırada asker selamı verdiği dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore'de flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan ile Moon tören kıtasını selamladıktan sonra, eşleriyle beraber tören alanındaki yerlerini almalarının ardından Türkiye ve Güney Kore milli marşları çalındı. Moon'un, İstiklal Marşı okunduğu sırada asker selamı verdiği dikkati çekti.

Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon yaklaşık bir saat süren baş başa görüşme gerçekleştirdi. Ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık eden iki lider, toplantının basına açık kısmında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine, "Sayın Başkan, öncelikle geldiğimiz andan itibaren şu ana kadar gösterilen ev sahipliğine çok çok teşekkür ediyorum." diyerek başladı.

Her şeyden önce Güney Kore ve Kuzey Kore arasında yapılan, dünya barışına çok ciddi katkısı olacak görüşme dolayısıyla şahsı ve milleti adına tebriklerini ileten Erdoğan, "Zira dünyadaki oluşan korkuları, endişeleri ortadan kaldıran bir görüşme olmuştur. Bunu başarılı bir şekilde gerçekleştirmeniz sebebiyle sizleri tebrik ediyoruz. Temenni ediyoruz ki bu kararlılık bundan sonra da aynen devam eder." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, özellikle bu sürecin Kuzey Kore'nin farklı ülkelerle de görüşmelerini devam ettirirse çok daha olumlu görüşmelere vesile olacağına işaret ederek, "Bizler Türkiye olarak, bu konuda üzerimize düşen görev neyse bunları yapmaya hazırız." ifadesini kullandı.

"Savunma sanayi ve ileri teknolojide birlikte yapabileceğimiz çok şey var"

Güney Kore ve Türkiye ilişkilerinin özellikle son dönemde çok iyi bir noktada olduğunu belirten Erdoğan, yaklaşık 7,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmine sahip olunduğunu söyledi.

Bunu yeterli bulmadıklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"İstiyoruz ki bu çok daha ileri bir konuma ulaşsın. Her iki ülkenin gerek nüfus potansiyeli gerekse şu anda G-20 içerisindeki iki ülke olarak bunu yükseltmesi gereklidir diye düşünüyorum. Şu anda Türkiye ve Güney Kore'nin toplam nüfusuna baktığımız zaman 132 milyon nüfusa sahibiz. 132 milyon, böyle bir nüfus potansiyeline gerçekten bu ticaret hacmi çok düşük. Bu 10-15 milyar dolara niye ulaşmasın? Özellikle de başta savunma sanayi olmak üzere ileri teknoloji alanlarında birlikte yapabileceğimiz çok şey var."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı Moon'un açıklamaları sonrasında iki ülke arasındaki heyetler arası görüşme basına kapalı devam ediyor.

Heyetler arası görüşmede, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in tarafından resmi törenle karşılandı.

sda

"Mavi Ev" olarak bilinen Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki karşılama töreninin yapıldığı salona Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon ve eşi Kim Jung-sook ile geldi.

Erdoğan ile Moon tören kıtasını selamladıktan sonra, eşleriyle beraber tören alanındaki yerlerini almalarının ardından Türkiye ve Güney Kore milli marşları çalındı.

MOON, İSTİKLAL MARŞI'NDA ASKER SELAMI VERDİ

Daha sonra iki lider, heyetlerini birbirine takdim etti.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon'un, İstiklal Marşı okunduğu sırada asker selamı verdiği dikkati çekti.

Törende, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve eşi Hülya Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın hazır bulundu.

sssasa


ABD'den flaş Suriye açıklaması: Operasyon başlattık!ABD'den flaş Suriye açıklaması: Operasyon başlattık!
Meral Akşener söz verdi! 'Seçim hilesi' sözleriMeral Akşener söz verdi! 'Seçim hilesi' sözleri
Kuzey Irak'taki teröristlere ağır darbe!Kuzey Irak'taki teröristlere ağır darbe!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Güney Kore Moon Jae-In

En Çok Okunan Haberler

Acun bombayı patlattı! Survivor tarihinde bir ilk olacak

Acun bombayı patlattı! Survivor tarihinde bir ilk olacak

Dini nikah kıyan Alişan'ı kızdıran yorumlar!

Dini nikah kıyan Alişan'ı kızdıran yorumlar!

Melih Gökçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Son dakika! CHP, İYİ Parti, SP, ve DP ittifak konusunda anlaştı

Son dakika! CHP, İYİ Parti, SP, ve DP ittifak konusunda anlaştı

İntiharını sosyal medyadan canlı yayınladı

İntiharını sosyal medyadan canlı yayınladı

Ahmet Hakan Kanal D Haber'i son kez sunarak veda etti

Ahmet Hakan Kanal D Haber'i son kez sunarak veda etti

İlginizi Çekebilir

Melih Gökçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?

Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?

'Hulusi Akar Abdullah Gül'ü ziyaret etti' iddiası Gül'e soruldu

'Hulusi Akar Abdullah Gül'ü ziyaret etti' iddiası Gül'e soruldu

Hükümetten bir bedelli askerlik açıklaması daha

Hükümetten bir bedelli askerlik açıklaması daha

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den çok çarpıcı 'Abdullah Gül' paylaşımı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den çok çarpıcı 'Abdullah Gül' paylaşımı

Okuyucu Yorumları 21 yorum
allah basimizdan eksik etmesin reis seni
kepsiz o şekilde selam verilmez aslan
SAYGI VE VEFA...
ileri teknoloji derken? Onların ileri teknolojisi 3 gömlek yukarda bizimkinden.
aman ne önemli birşey
Elin Cumhurbaşkanı bile Bizim İstiklal Marşının Bestesinden etkileniyor. Bizim Cumhurbaşkanımız değiştirmesi için tartışma açıyor. Başka yorum yok!!!!!
elin adamı uzundan daha milliyetçi, bizimki kara gözlük takıp boynunda takım atkısıyla sallana sallana yürüsün...
onur duyduk sağolsunlar...
adamlarda bizde olmayan bir şey var VEFA var minnet var TÜRK ASKERİNE KARŞI
Yine almış damadını yanına. First lady’lere de bir bakın Güney Kore’ninki bir içim su, bizimki rezalet.
Onların selam vermesi bizim ejdatımızın ne şanlı şerefli olduğundandır koreye gidip şehit gazi oldu atalarımız yani insanın canından değerli pekde birşey olmadığı yalancı dünyada bizim atalarımız bu ramen gidip oralarda harp etmiş bir millet onlar için onlarda taiki sayğı gösterecek göstermez iseler yanlış olur
Helal olsun
DÜNYADA AHLAK TİMSALİ,DÜRÜST ,SEVİYELİ,ÖLÇÜLÜ,ÇALIŞKAN ,TERBİYELİ ,BEDENEN VE RUHEN TEMİZ ,GERÇEKTEN ESTETİK,BAŞARILI BİR MİLLET ARIYORSANIZ BİR KORELİLER İKİ JAPONLARDAN DAHA İYİSİNİ BULAMAZSINIZ .GERİSİ TEK KELİMEYLE TIRIŞKADIR.
KORE DEVLET BAŞKANI 3 AY ÖNCE BİR KADINI. 5 MİLYON DOLAR MESELESİNDEN GÖREVDEN ALINDI. .ADAMLARDAKİ DEMOKRASİ OLAĞANÜSTÜ.
GEÇMİŞTE TÜRK ASKERİNİN TÜRK MİLLETİNİN KORE İÇİN YAPTIKLARINI UNUTMAYAN GERÇEK MÜTTEFİK BÖYLE OLUR.ADAMLAR TEMİZ KALPLİ NANKÖR DEĞİLLER.ABD GÖRSÜN.
boşu boşuna bir ziyaret
dünya barışına çok ciddi katkı sağlayacak görüşmeymis. . Hahhah
Bende senin askerinim reis diyor
nedendir bilmiyorum ama korelileri seviyorum alakasız biçimde değil halkı arasındaki sosyal deneyde dünyada kardeş ülke denince aklınıza kim geliyor diye soruldu korelilerin %90 ı türkiye dedi
Şimdi bunun üzerinden hükümet aleyhtarlığı yaparlar Bilin ki marşımızı yazan M.Akif ERSOY muhafazakardı ve de hiçbiriniz marşımız okunduğunda asker selamı durmuyorsunuz...kapiş?
adamlarda vatan millet ruhu var. bizimkilerinde cep ruhu var.
Diğer Haberler
Erdoğan ve Gül bir araya mı geliyor?

Erdoğan ve Gül bir araya mı geliyor?

Melih Gökçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?

Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?

İYİ Parti’den seçim paketi değerlendirmesi

İYİ Parti’den seçim paketi değerlendirmesi

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet: BBP, seçimlere AK Parti listesinden girecek

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet: BBP, seçimlere AK Parti listesinden girecek

AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!

AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.