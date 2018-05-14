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Erdoğan'dan İsrail ve ABD'ye Gazze katliamı tepkisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.05.2018 22:46 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in katliamına tepki gösterdi ve "Ben bu soykırımı, ister ABD ister İsrail yapsın, lanetliyorum. Onlara sessiz kalanları da lanetliyorum" dedi.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

Bugün İsrail terörüne kurban verdiğimiz Gazzeli ve Filistinli şehitlerimize rahmet niyaz ediyorum. Yaralanan kardeşlerime acil şifalar diliyorum. Maalesef 55 kardeşimiz şehit olurken, 2500 Filistinli de yaralanmıştır. Bunlar arasında yoğun bakımda olanlar var ve onlara ilaç göndermekte zorluk çekiyoruz. Ben bu soykırımı, ister ABD ister İsrail yapsın, lanetliyorum. Onlara sessiz kalanları da lanetliyorum.

"İSRAİL BİR TERÖR DEVLETİDİR"

İsrail bir terör devletidir. Bu attığı adımlarla da bunu ıspatlamaktadır. ABD nasıl YPG-PYD ile iş birliği yapıyorsa, burada da İsrail ile iş birliği yapıyor. İsrail soykırım yapmaktadır. Ve bu soykırımı 1948'den beri yapmaktadır. Bugünkü katliam İsrail'in gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur.

YARINDAN İTİBAREN 3 GÜNLÜK MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

Filistinli kardeşlerimizle dayanışma için ülkemizde yarından itibaren başlamak üzere 3 gün milli yas ilan ettik.

CUMA GÜNÜ YENİKAPI'DA DEV BULUŞMA

Cuma günü öğleden sonra, Yenikapı meydanında zulme karşı dev buluşmamızı gerçekleştireceğiz.

İslam İşbirliği Teşkilatı olarak ramazan ayı boyunca üye ülkelerde Filistinli kardeşlerimiz için yardım kampanyası düzenleyeceğiz.

Sağduyu sahibi Hristiyan, Musevi ve diğer inanç sahiplerinden herkesi bu haksızlığa karşı seslerini yükseltmeye çağırıyoruz.

'PEK ÇOK LİDERLE GÖRÜŞMELER YAPACAĞIM'

Sayın Abbas ve BM Genel Sekreteri başta olmak üzere pek çok liderle görüşmeler yapacağım.

YARALILARIN TAHLİYESİ İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARA BAŞLADIK

AFAD ve Genelkurmay Başkanlığımızın koordinasyonunda Gazze'deki yaralıların tahliyesi için gerekli çalışmalara başladık.

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
devletin senin benim paramla miting ve şov yapacak haram olsun benim param.
oy toplamak ıcın hertur numarayı yapıyor akp
Şu yalnışı hemen oy’a çevirmeyin gözünüzü seveyim daha gemideki şehit edilen insanların kanları kurumadan tazminatla kapattırdınız bana samimi gelmiyorsunuz!
incirlik üssünü kapat görelim samimiyetini
keşke siyasi partiler değilde sivil toplum örgütleri yapsa bu mitingi seçim arefesinde doğru olmaz diye düşünüyorum
Allah seni başımızdan eksik etmesşn reis
Helal sana sonuna kadar arkandayız Reis
şov yapma icraat yap israille tüm ilişkileri askıya al....
HAKSIZLIK KARŞISINDA SUSAN DİLSİZ ŞEYTANDIR.
Herkes oy toplamak için yapıyo yazmış ince de yapsın miting akşener de yapsın
Sn. Cumhurbaşkanım. Sanatcı dostlarınızla bir Gazzeye gitseniz keşke moral ziyaretine. Hem sözünüz de var Filistinlilere onu da tutmuş olursunuz.
akp ekmek çıktı tamda istedikleri durum inan çölde su bulmuş gibi sevindiler şimdi verr mehterii bi şiir patlatır iki gözyaşı of eyyy abd ey israil tabi diger taraftan ticari ilişkiler israille hız kazanır kimsenin ruhu duymaz.
Hiç inandırıcı değilsin Reis.. Adamların tek ahladığı dil PARA dır.. o da bizde yok.. Bağırıp çağırmakla; tehditler savurmakla karşı tarafı sevindirrisin.. Alternatif güç birliği gerekli..
Zulme sessiz kalınmaz çok doğru ancak 1950 li yıllar düşünüldüğünde karış karış toprak satan Gilistin bugün zülme de göz yummuştur. Ne oldum değil, ne olacağım demek lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız miting yapacak, AKP yi övecek. Bizim millette bu katliamı alkışlayacak.
o kadar sorun varki ozel sektore sira gelmiyo.....
:)
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