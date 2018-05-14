Erdoğan'dan İsrail ve ABD'ye Gazze katliamı tepkisi

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

Bugün İsrail terörüne kurban verdiğimiz Gazzeli ve Filistinli şehitlerimize rahmet niyaz ediyorum. Yaralanan kardeşlerime acil şifalar diliyorum. Maalesef 55 kardeşimiz şehit olurken, 2500 Filistinli de yaralanmıştır. Bunlar arasında yoğun bakımda olanlar var ve onlara ilaç göndermekte zorluk çekiyoruz. Ben bu soykırımı, ister ABD ister İsrail yapsın, lanetliyorum. Onlara sessiz kalanları da lanetliyorum.

"İSRAİL BİR TERÖR DEVLETİDİR"

İsrail bir terör devletidir. Bu attığı adımlarla da bunu ıspatlamaktadır. ABD nasıl YPG-PYD ile iş birliği yapıyorsa, burada da İsrail ile iş birliği yapıyor. İsrail soykırım yapmaktadır. Ve bu soykırımı 1948'den beri yapmaktadır. Bugünkü katliam İsrail'in gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur.

YARINDAN İTİBAREN 3 GÜNLÜK MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

Filistinli kardeşlerimizle dayanışma için ülkemizde yarından itibaren başlamak üzere 3 gün milli yas ilan ettik.

CUMA GÜNÜ YENİKAPI'DA DEV BULUŞMA

Cuma günü öğleden sonra, Yenikapı meydanında zulme karşı dev buluşmamızı gerçekleştireceğiz.