Erdoğan'dan FETÖ elebaşı Gülen mesajı: Telaşta...

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Bugünlerde bazı nankörlerin, köksüzlerin ülkemizi yaşanmaz bulup yurtdışına gitmekten bahsettiklerini duyuyorum. Eğer Türkiye'de yaşamayı yük sayanlar varsa aradıkları yer bu dünya değil. Türkiye'de yaşayamayan ülkemize değil yaşamaya küsmüştür. Aslında bunlar için bir ofis açıp biletlerini alıp göndermek lazım çünkü bunlar bu ülkeye yük.

"BATSIN SİZİN KURUNUZ"

Bazıları atıp tutuyor. Yok ekonomi şöyle yok ekonomi böyle..Batsın sizin kurunuz. Biz inandığımız yolda dimdik devam ediyoruz. Şu anda alt yapısıyla her şeyiyle yoluna devam eden bir Türkiye var. Sadece Cumhuriyet tarihinde 79 senede 6 bin 900 kilometre bölünmüş yol yapılmış biz bunu 26 bin kilometreye çıkarmışız. Biz Türkiye'yi daha ileri götüreceğiz. Biz hiç bir zaman kendimize inancımızı kaybetmedil. Kaybetmediğimiz için de Rabbim bize buralara gelmeyi nasip etti.

KOSOVA BAŞBAKANI'NA SERT TEPKİ

Kosova'nın Başbakanı tuttu, istihbaratın başındaki kişiyle içişleri bakanını görevden aldı. Ben tabi şimdi soruyorum, ey Kosova'nın Başbakanı, kimin talimatıyla sen böyle bir adım attın? Ne zamandan beri Türkiye Cumhuriyeti'ne darbe yapmaya gayret edenleri korumaya başladın?

ERDOĞAN'DAN GÜLEN MESAJI

Pensilvanya'ya kaçan da telaşta. 'Akıbetim ne olacak?' diyor. Kosova'dakilerin akıbeti ne olduysa senin de o olacak.