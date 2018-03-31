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Erdoğan'dan FETÖ elebaşı Gülen mesajı: Telaşta...

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2018 17:24 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pendik'te yaptığı konuşmada faizle ilgili eleştirilerde bulunurken "Fakiri daha fakir zengini daha zengin yapar. Bunun da lobisi finans kuruluşlarıdır. Açık söylüyorum, devletin bankaları da bunun içindedir. Bunu er geç çözeceğiz" dedi. "Batsın sizin kurunuz" diyen Erdoğan, MİT'in Kosova'daki FETÖ operasyonu ile ilgili olarak da Kosova Başbakanı'na sert tepki gösterdi.

Erdoğan'dan FETÖ elebaşı Gülen mesajı: Telaşta...

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Bugünlerde bazı nankörlerin, köksüzlerin ülkemizi yaşanmaz bulup yurtdışına gitmekten bahsettiklerini duyuyorum. Eğer Türkiye'de yaşamayı yük sayanlar varsa aradıkları yer bu dünya değil. Türkiye'de yaşayamayan ülkemize değil yaşamaya küsmüştür. Aslında bunlar için bir ofis açıp biletlerini alıp göndermek lazım çünkü bunlar bu ülkeye yük.

"BATSIN SİZİN KURUNUZ"

Bazıları atıp tutuyor. Yok ekonomi şöyle yok ekonomi böyle..Batsın sizin kurunuz. Biz inandığımız yolda dimdik devam ediyoruz. Şu anda alt yapısıyla her şeyiyle yoluna devam eden bir Türkiye var. Sadece Cumhuriyet tarihinde 79 senede 6 bin 900 kilometre bölünmüş yol yapılmış biz bunu 26 bin kilometreye çıkarmışız. Biz Türkiye'yi daha ileri götüreceğiz. Biz hiç bir zaman kendimize inancımızı kaybetmedil. Kaybetmediğimiz için de Rabbim bize buralara gelmeyi nasip etti.

KOSOVA BAŞBAKANI'NA SERT TEPKİ

Kosova'nın Başbakanı tuttu, istihbaratın başındaki kişiyle içişleri bakanını görevden aldı. Ben tabi şimdi soruyorum, ey Kosova'nın Başbakanı, kimin talimatıyla sen böyle bir adım attın? Ne zamandan beri Türkiye Cumhuriyeti'ne darbe yapmaya gayret edenleri korumaya başladın?

ERDOĞAN'DAN GÜLEN MESAJI

Pensilvanya'ya kaçan da telaşta. 'Akıbetim ne olacak?' diyor. Kosova'dakilerin akıbeti ne olduysa senin de o olacak.

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Allah Reis in yardımcısı olsun. hem içerde hem dışarda ; bukadar kahpenin hainin olduğu bir ortamda Kimse kolay kolay ayakta kalamazdı kim ne derse desin.. Reis i Allah koruyor dualarımızlada gövdemizlede Yanındayız Reis
Yaw. He Hee. Geçen yıl 20 tl. olan Kaşar Peyniri bugün 40 tl, geçen yıl 15 tl. olan 1 kg Çay bugün 25 tl. Batsın Kur demekle olmuyor. Temel gıda fiyatlarını 2 yıl önceki seviyeye düşür tamam bencede Batsın bu kur. Ama hiç öyle değil. Serbest Piyasa istinasız herkesi TERBİYE eder, kim olursa olsun, istediğin kadar at-tut, as-kes hiç farketmez. Serbest Piyasa godumu oturtur. Kimse duramaz karşısında.
Hala yol yaptık diyor ya. Değişik bu. Bi de utanmadan beni sevmeyen gitsin buradan diyor orço
Yıllarca AKP oy vermişim sürekli KANDIRIRMIŞIM dünde AKP ilçe başkanına sordum... ya FETO diyorsunuz 2010 yılında fetos dedim hayır dedim diye beni partiden attınız AKP de fetocu olmayan tek yönetici göster taksimde kendimi asacam dedim.. yuzsuzluge bak o o zamandı diyor.. hadi Ne Mutlu Türküm Diyene.. diye bağır dedim.. TÜRKLÜK neymiş dedi soysuz PAPA çocuğu işte bu yüzden IYI partiyi desteklemek vatan borcudur....
Uyutmadan başka birşey değil, Zaten 16 yıldır yönetiyorsunuz, dolar 4 tl, benzin 6 tl elektriğin kullanım ücreti kadar vergi, demokraside ve eğitimde Akparti öncesi ve akparti sonrasını değerlendirildiğine aradaki kötü gidiş seçmeniniz tarafındanda farkediliyor, oy çalmakta akp.mhp.bbp ve diğer yandaşları galip getiremeyecektir....
ALLAH FETO APO BARZANI SALİH MUSLIM PAPA HAÇLILAR İLE ITTIFAK YAPIP TÜRK MILLETINE IHANET EDEN HIRSIZLARI KAHREYLESIN TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİ AYAKLAR ALTINA ALAN TÜRKLÜĞU BOLUCULUK SAYAN HIRSIZLARIN BELASINI VERSIN ..
Pazartesi kimin telaşta olduğunu söyler sana... Senin gibi koruma ordusu yok onun..
Ulan sen bu ülkenin Cumhurbaşkanısın görevin insanlara hizmet etmek, ülkeyi daha yaşanılır hale getirmek. 3 kuruşluk iş yapıp 5 kuruş kendinin ve yandaşlarının kesesini doldurmak değil. İnsanlar bu ülkeyi yaşanmaz buluyorsa senin hatalarının bunda payı yokmuş gibi ülkenin sahibiymiş sen yaratmışsın gibi efelenmek değil ülkeyi daha iyi hale getirmek senin görevin artist, seni putlaştıranlar seni bu hale getirdi. Batsın kurunuz deyip kuru laf yapıyorsun kurun altında vatandaş eziliyor alım gücü yarı yarıya düştü şu 3-5 senede, giderler çok artarken gelirler az arttı vs. Bunları düzelt artist!..
GEÇEN AKŞAM YÜRÜYÜŞ YAPARKEN KALDIRIMDA KURUMUŞ BETON ÇIKINTISINA AYAĞIM TAKILDI AZ KALSIN DÜŞECEKTİM.ETRAFIMA BAKTIM BİR MAĞAZADA ÇALIŞAN İŞÇİLERDEN ÇEKİÇ İSTEYİP BETON PARÇACIĞINI KIRDIM VE DÜZLEDİM.İŞÇİLER ORADA İNSANLARIN DÜŞTÜĞÜNÜ AMA HİÇ MERAK EDİP BAKMADIKLARINI SÖYLEDİLER.BENDE KENDİLERİNE HAMİLE,YAŞLI VEYA ÇOCUKLAR DÜŞEBİLİR ACI ÇEKMESİNLER DEDİM.İŞÇİLER BANA ALLAHIN SEVDİĞİ KULSUN OBÜR DÜNYADA MÜKAFATINI GÖRÜRSÜN DEDİLER.BENDE KENDİLERİNE ATEİST OLDUĞUMU VE BUNU BİR MÜKAFAT NİTELİĞİNDE YAPMADIĞIMI İNSANLIK İÇİN YAPTIĞIMI SÖYLEDİM.HEPSİ DONDU KALDI.﻿DİNLER İNSANLIĞIN EN BÜYÜK DÜŞMANIR
başka bir ülkeden türkiye ye adam getirmenin hukuki yolları vardır.bu yolla değilde hukuk dışı mit operasyonu ile adam getiriliyorsa,bu adam kaçırma,eşkiyalıktır.bu mafyacılıktır.bunu ruslar yapıyor.onlarca çeçeni türkiye de katlettiler ,beğendiniz mi.
17 ARALIKTA HIRSIZLIK YAPARKEN YAKALANAN İNSANLARIN FERYADI YÜKSEK OLUR.TARİH 17 ARALIK HIRSIZLARINI YAKALAYAN POLİS,SAVCI VE HAKİMLERİ İYİ İNSANLAR,KAHRAMANLAR OLARAK ANACAKLARDIR.BU DÜNYANIN BİR DE ÖBÜR TARAFI VAR.ZULÜMLE KİMSE ABAT OLMAMIŞTIR.İSTERSEN 80 MİLYONU HAPSET.BİR GÜN YAPTIKLARININ HESABINI YARGIYA OLMAZSA ALLAHA VERECEKSİN.
KOSOVADAN SANIKLARIN GETİRİLME BİÇİMİ EŞKİYALIK ŞEKLİNDE OLMUŞ.SANKİ DAĞA ADAM KAÇIRIR GİBİ.HUKUKUN OLDUĞU ÜLKELERDE SUÇLULAR YASAL YOLLARDAN İSTENİR.
fransız kardeşlerimiz menbiçe gireceğiz demeden önce erdoğan 7/24 menbiç menbiç diyordu.giremeyeceğini anladığından beri gülenden daha sıkışık hale geldi :) şimdi afrinden defolma zamanı.ss çıkaracaklar türkleri.var mı öyle osmanlıyı tekrar kurup asarım keserim tehditlerinin yanına kalması.şimdi yıllar süren tehditlerin s.ke s.ke burundan çıkarılma zamanı.türkiyenin sonu yaklaşıyor ve inş 2018 kürtler için dönüm noktası olacak.düşmanlarını tamamen yok ederler mi bilmem ama bu defa türkleri yunan ve diğer düşmanlarından korumayacağımız kesindir.
Dolar 4 TL. Auro 5 TL. Motorin 5.5 TL. Benzin 6 TL. Vatandaş isyanda sen birazda bunlardan bahset. Bırak Afrini Menbiçi oralar TSK nın işi. Ülkenin iç sorunlarına dön. Tirübünler boş.
"Fakiri daha fakir, zengini daha zengin eder " eleştiriye bak. Eleştiriyi yapana bak! Onun dinine küfreden müslüman olsa bari...
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