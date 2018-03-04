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Erdoğan'dan kritik telefon!

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.03.2018 23:01 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, Suriye konusunda fikir teatisinde bulunuldu.

Erdoğan'dan kritik telefon!

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, telefon görüşmesinde Suriye konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, son Afrika ziyaretine ilişkin bilgi paylaşımında da bulunduğu görüşmede, Doğu Guta’daki insani dram ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransız mevkidaşı Macron, BM Güvenlik Konseyi’nin 2401 nolu kararı doğrultusunda Doğu Guta’da bir an önce ateşkesin tam anlamıyla hayata geçirilmesi ve halka insani yardımların ulaştırılması için liderler düzeyindeki diplomatik temasların yoğunlaştırılması konusunda mutabık kaldılar.

Suriye konusunda Türkiye, Rusya ve İran’ın Nisan ayı başında İstanbul’da liderler düzeyinde gerçekleştirecekleri üçlü zirveye değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi Kongresi’nde kararlaştırıldığı üzere Anayasa Komitesi’nin kurulmasının Cenevre sürecinin canlanmasına katkı sağlayacağına dikkati çekti.

İki lider, Suriye konusunda karşılıklı diyaloğun devam etmesine önem verdiklerini vurguladılar.

Afrin’de terör unsurlarına karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nın Türkiye’nin ulusal güvenliğine yönelik tehdidi bertaraf etmenin yanı sıra bölge halkının huzuruna da katkı sağlanacağına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cuma günü Burkina Faso’da Fransız Büyükelçiliği ile Kültür Merkezi’ni hedef alan terör saldırılarını da kınadığı kaydedildi.

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erdoğan macron

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Macronla görüşme sıklastı var bi iş dur bakalım!!!!!!!
2 güne bir macronla görüşülüyor ne iş??????????????????
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