Erdoğan'dan Ordu'da ilan etti: Dünyayı şaşırtacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu 6. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. 2019 seçimlerine değinen Erdoğan, "2019'un şimdiden birilerinin uykusunu kaçırdığını görüyoruz. Zaman geçtikçe, süre yaklaştıkça 2019'u gölgelemek için şimdiden kirli senaryoların devreye alındığına şahit oluyoruz. Bugüne kadar sırtlarını darbecilere, marjinal örgütlere dayayanlar, daha ülke seçim sathı mailine dahi girmemişken millet iradesini baskı altına almaya çalışıyorlar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerek duyulursa Münbiç'e gireceklerini belirterek, "Komuta kademesine soruyorum, Münbiç'e ihtiyaç var mı, yok mu. Eğer var derseler önce ben sonra da sizleri yanıma alıp bereber gideceğiz" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SLOGAN TEPKİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salonda slogan atan gençlere uyarılarda bulunarak, "Afrin'e girerken attığınız sloganın geçerliliği var, ama kongre de olmaz. Bunlara dikkat edelim. Arkadaşlar bu bayatlamış sloganları atmayın, bunlar bize yakışmaz, bunları geçmişte birileri atıyordu. Biz nerede öleceğimizi, nerede vuracağımızı çok iyi bilen bir teşkilatız. Bir siyasi parti olduğumuzu unutmayın" ifadesini kullandı.