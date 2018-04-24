HABER

Erdoğan'dan son dakika Abdullah Gül yorumu

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2018 13:28 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı son dakika açıklamasında Abdullah Gül'ün olası adaylığıyla ilgili 'Abdullah Gül diye bir derdimiz yok. 5 Mayıs'ta meydanda kim olacak göreceğiz' dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısı sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 24 Haziran erken seçimlerinde aday olacağına yönelik iddialarla ilgili olarak şunları söyledi:

'KENDİLERİNİ BİZE GÖRE AYARLASIN'

"Benim hiç öyle bir problemim, öyle bir derdim yok. 5 Mayıs'ta meydanda kimlerin olacağı… Hepsi çıkacak. Dolayısıyla biz de çıkanları göreceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. Biz her şeyimizi, senaryomuzu vesaire, kendimize göre belirleriz, karşımızdakiler kendilerini bize göre ayarlasın."

CHP'Lİ VEKİLLERİN İYİ PARTİ'YE GEÇMESİ

Erdoğan, CHP'den İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili ile ilgili olarak da "Gidip o tarafta oturmadılar. Madem İYİ Parti'ye geçtiler niye oturmuyorlar?" sorusunu tekrarladı.

GÜL-DAVUTOĞLU GÖRÜŞMESİ

Hürriyet'in aktardığına göre Erdoğan, dün akşam gerçekleştiği belirtilen Abdullah Gül — Ahmet Davutoğlu görüşmesine ilişkin soruyaysa 'Bilmiyorum' yanıtını verdi.

Erdoğan'a CHP'li vekillerden jet yanıtErdoğan'a CHP'li vekillerden jet yanıt
Avrupa'dan Türkiye'ye 'seçimleri erteleyin' çağrısıAvrupa'dan Türkiye'ye 'seçimleri erteleyin' çağrısı
SP'li yönetici: Gül'ün adaylığına CHP sıcak, Akşener iknaya çalışılıyorSP'li yönetici: Gül'ün adaylığına CHP sıcak, Akşener iknaya çalışılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erdoğan seçim spn dakika Abdullah Gül

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Saadet Partili yetkiliden Abdullah Gül'ün adaylığı hakkında son dakika açıklama

Saadet Partili yetkiliden Abdullah Gül'ün adaylığı hakkında son dakika açıklama

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Prof. Dr. Yunus Aydın: Saçlı deride kan vardı

Prof. Dr. Yunus Aydın: Saçlı deride kan vardı

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim anketleriyle ilgili ezber bozan açıklama

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim anketleriyle ilgili ezber bozan açıklama

Okuyucu Yorumları 37 yorum
reisçiler yorumu beğenin kaç kişiyiz görelim
senin kafan bu kadar çalışıyor işte cahil takımı sizi...
@bilemem83 hadi bastırın osmanlı evlatları 24 hazirandada tokadı atıcaz
iki tane aday var birincisi RTE.. ikincisi ise Alayı.. Hodri meydan..
alayını aldığın zaman göreceksin RTE OY VEREN VATAN HAINIDIR
laaa osman aynaya bak hainin neye benzediğini gör..
pabloosman senmi karar vereceksin kimin vatan haini olduğuna esas vatan haini abd ve ab ülkeleri ile birlikte iş tutan sizlersiniz bir bakın söylemlerinize aynı Türk düşmanı avrupalılarla aynı onlarda iş ülkeme geldimi ohal var seçim olmasın der ama fransa ohalde seçim yapar kimsenin gıkı çıkmaz sırf sizin gibilere inat onu başkan yapacağız
Reis Feriştahı Gelse Farketmez Evvelallah.....
Hep tehtit hep tehtit valla bıktık artık yeter bir gidin 16 yıldır benmi yönettim ülkeyi siz yönettiniz rahat bırak insanları
biz memnunuz zaten siz rahat olun
sen olmada reizz gerisi hallolur
Şımarık ben ne dediysem olur devri bitti İett şoförünün emeklilik zamanı geldi artık bir üniversite diploması alırsın.
Abdullah Gül ismini boşa dillendirmeyin aday olmayacak olsada seçilemeyecek
Demek ki Meral diye bir derdi var :))
Akp iç karışıklık çıkarıp fetönün yanına gidecek herhalde .
CUMHURBAŞKANI MERAL AKŞENER !
Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!
Burada yorum yapan Erdoğan cı kesimleri araştırın birçoğu devlet bünyesinde beş kuruş emek etmeden kadroya alınıp alındığı halde yatarak maaş alan kesim değilse namerdim.. Asgari ücretli geçim sıkıntısı olan vatandaş kendi halinde emin olun bakın çok ciddiyim...
@ufuk.polat_2011 he la yaragımın kafası kendinle karıştırma tek kuruş karım yok recep tayip erdoğandan ama devlet için millet için vatan i,çin recep tayip erdoğan kodugumun devesi
@analiz_101 aramızda lisede üniversiteyi kazanamayanlarin Hepsi acikogretimle kurumlarda uzman oldu memur oldu Tabi Tabi hiç çıkarırız yoktur o kul haklarını kusturacagiz size az kaldi
@ufuk.polat_2011 hastirlan ordan ben ozel sektorde calisiyorum namertsin kabul ettin mi
Abdullah gül akıllı adamdır karşışına çıkmaz aklını peynir ekmeklemi yedi chp eşini köşke şokmadı unuttumu bunu chp nin ne olduğu ortada değilmi oyunlarınız çok başit geliştirin kendinizi şavunma şanayinin başına şelo yumu getirecekşiniz ? ittifak olunca hangi bakanlıkları hdp ye verecekşiniz ? az mantıklı olun erdoğan düşmanlığı ülkeye zarar verir ülke yönetiliyor beyler ülke
Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!!!..
ABDULLAH GÜLÜ ADAY YAPMAK TAYYİPİ SEÇTİRMEKTİR..YOBAZIN BAĞNAZIN İRTİCACININ HIRSIZIN ASLI VARKEN KİMSE KOPYASINA OY VERMEZ..
@ozgurtura --AKP Lİ İT SENDE BİLİYORSUN Kİ korktuğunuzdan bunu diyorsunuz uslubu hitabı ile şuanda ülkeyde cumhurbaşkanlığı yapacak TEK İSİM ABDULLAH GÜLDÜR tayyip erdoğanı al aşağı edecek de tek isim Abdullah Güldür
rte gerisi boş şimdi laik çomarlar gelir
ABDULLAH GÜL KESİNLİKLE BİR ORTAK ADAY OLMAMALI ! O BUNUN BU ONUN HERŞEYİNİ BİLİYOR YARIN ÖBÜR GÜN HATA YAPTIK DEYİP BİRBİRLERİYLE KUCAKLAŞIRLAR.
Sizin için fark etmez tabi devletin kasasından Cb makamını kullanarak bütün mitinglerinizi tamamladınız. Diğer adaylar ne zaman miting yapacak da ne zaman halkın karşısına çıkacak? Televizyonlar zaten sizden başkasını göstermiyor. Adalet partisi koydunuz partinin adını keşke hülle partisi koysanız daha iyi olurmuş.
TOPUNUZ GELIN TOPUNUZ
BEN BURDAN ŞUNU ANLIYORUM, ABDULLAH GÜL' E MEYDAN OKUYORUM DİYOR, YANİ MUHTEMELEN ABDULLAH GÜL ADAY ÇIKACAK, BUNU DA BURAYA YAZIN, DEDİYDİ DERSİNİZ.
abdullah gül alır eğer ortak aday olursa
her babayiğidin harcı değildir REİS in karşısına çkmak topunuz gelin topunuz
adamı kullandın kullandin bütün partililere yaptığın gibi şimdidide dışlıyosun.Apdullah gül ayağa kalk hamleni yap dersini ver...
artık git ya insanlara cemaatlere kendi adamlarına torpil yapmaktan başka bir icraatın olmadı yeter artık bu zamana kadar oyumu verdim bundan sonra yeter ailem akrabalarım işsizlikten senin ona buna torpilin yüzünden kafayı yedi psikolojik tedavi görüyor git artık ya başımızdan
5 mayısta sen olma da ...,kim olursa olsun...bıktık usandık senden başçalan
SENİN DERDİN DİPLOMA...GÖSTER DİPLOMANI ADAY OL............
Lütfen herkes aklını başına alsın. 2 aday olmalı sadece. Biri RTE diğeri isterse Trump olsun. Trump a oy verin.
Diğer Haberler
İYİ Parti'den Saadet Partisi'nin 'Abdullah Gül' önerisine yanıt

İYİ Parti'den Saadet Partisi'nin 'Abdullah Gül' önerisine yanıt

Abdullah Gül, Meral Akşener, Temek Karamollaoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geliyor

Abdullah Gül, Meral Akşener, Temek Karamollaoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geliyor

Eski Bakan Salim Ensarioğlu İYİ Parti'ye katılıyor

Eski Bakan Salim Ensarioğlu İYİ Parti'ye katılıyor

24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber

24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber

Son dakika! İYİ Parti resmen açıkladı

Son dakika! İYİ Parti resmen açıkladı

Erdoğan'a CHP'li vekillerden jet yanıt

Erdoğan'a CHP'li vekillerden jet yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.