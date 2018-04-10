Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis Grup Toplantısında konuşuyor...

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Hatay'da askerlerimize destek için sınır karakolumuzu ziyaret ederek Mehmetçiklerimize moral verdik. Bu durum birilerini rahatsız etmiş olmalı ki oraya giden sanatçılarımıza hakaret etmeye kalktılar. Gerek biz, gerekse sanatçılarımız hak ettikleri cevabı kendilerine verdik. Hala nasıl olur da bu ülkenin bir sanatçısı, askerine desteğe giden bir sanatçıya kem söz söyleyebilir. Şahsıma olan hakaretler yine tavan yaptı.

KILIÇDAROĞLU'NA SERT ELEŞTİRİ

Duydum ki Hatay'a gidiyormuş. Hayırdır yahu, günaydın. Ne oldu? O zaman yapman gereken bir şey var. Postalın eksikse sana postal da gönderelim. Olur ya, parka falan eksikse onu da gönderelim. Bu ülkede biz askerimizle doğduk, askerimizle yürüyoruz.

Bu sabah itibarıyla etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4071. Kuzey Irak'ta 337 terörist etkisiz hale getirildi. Tek bir terörist kalmayıncaya kadar bu mücadele sürecek.