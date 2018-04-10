Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis Grup Toplantısında konuşuyor...
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
Hatay'da askerlerimize destek için sınır karakolumuzu ziyaret ederek Mehmetçiklerimize moral verdik. Bu durum birilerini rahatsız etmiş olmalı ki oraya giden sanatçılarımıza hakaret etmeye kalktılar. Gerek biz, gerekse sanatçılarımız hak ettikleri cevabı kendilerine verdik. Hala nasıl olur da bu ülkenin bir sanatçısı, askerine desteğe giden bir sanatçıya kem söz söyleyebilir. Şahsıma olan hakaretler yine tavan yaptı.
KILIÇDAROĞLU'NA SERT ELEŞTİRİ
Duydum ki Hatay'a gidiyormuş. Hayırdır yahu, günaydın. Ne oldu? O zaman yapman gereken bir şey var. Postalın eksikse sana postal da gönderelim. Olur ya, parka falan eksikse onu da gönderelim. Bu ülkede biz askerimizle doğduk, askerimizle yürüyoruz.
Bu sabah itibarıyla etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4071. Kuzey Irak'ta 337 terörist etkisiz hale getirildi. Tek bir terörist kalmayıncaya kadar bu mücadele sürecek.
'RUSYA İLE PEK ÇOK FIRSATIMIZ VAR'
(Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme) Rusya ile enerjiden savunmaya, turizmden savunmaya kadar çok derinlikli ilişkilerimiz var. Yakın iş birliği içinde olduğumuz bölgesel meseleleri de görüştük. Ticaret hacmimiz Rusya ile 22 milyar doları buldu. Rusya ile önümüzde kullanılmayı bekleyen daha pek çok fırsat olduğunu biliyoruz.
'BU KATLİAMI YAPANLARI LANETLİYORUM, BEDELİNİ AĞIR ÖDEYECEKLER'
İlkini Soçi'de yaptığımız zirvenin ikincisini Ankara'da gerçekleştirdik. Rusya ve İran'la Suriye krizinin çözümünde bir dönüm noktası olan zirveleri devam ettirmekte kararlıyız. Üçüncüsü inşallah Tahran'da olacak. Doğu Guta ve Duma… Bu katliamı yapanları, evet lanetliyorum. Kimden gelirse gelsin. Bu katliamı yapanlar, bunun hesabını, bedelini kesinlikle ağır ödeyecekler. Bununla ilgili çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Dün sayın Putin ile bir görüşmem oldu, görüşmeler bugün yarın aynı şekilde devam edecek.
MİT OPERASYONU AÇIKLAMASI
Gabon, 3 FETÖ'cüyü ülkemize teslim etti. Kosova'dan 6'sını aldık, Gabon'dan 3'ünü aldık. MİT peşinde.
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