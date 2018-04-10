HABER

Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.04.2018 11:55 | Son Güncelleme

Son dakika bilgisine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan Suriye Doğu Guta'daki kimyasal saldırı için ise "Lanetliyorum, bedelini ağır ödeyecekler" dedi. Afrika'daki MİT operasyonuna da değinen Erdoğan, kritik bilgiler verdi.

Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis Grup Toplantısında konuşuyor...

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Hatay'da askerlerimize destek için sınır karakolumuzu ziyaret ederek Mehmetçiklerimize moral verdik. Bu durum birilerini rahatsız etmiş olmalı ki oraya giden sanatçılarımıza hakaret etmeye kalktılar. Gerek biz, gerekse sanatçılarımız hak ettikleri cevabı kendilerine verdik. Hala nasıl olur da bu ülkenin bir sanatçısı, askerine desteğe giden bir sanatçıya kem söz söyleyebilir. Şahsıma olan hakaretler yine tavan yaptı.

KILIÇDAROĞLU'NA SERT ELEŞTİRİ

Duydum ki Hatay'a gidiyormuş. Hayırdır yahu, günaydın. Ne oldu? O zaman yapman gereken bir şey var. Postalın eksikse sana postal da gönderelim. Olur ya, parka falan eksikse onu da gönderelim. Bu ülkede biz askerimizle doğduk, askerimizle yürüyoruz.
Bu sabah itibarıyla etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4071. Kuzey Irak'ta 337 terörist etkisiz hale getirildi. Tek bir terörist kalmayıncaya kadar bu mücadele sürecek.

'RUSYA İLE PEK ÇOK FIRSATIMIZ VAR'

(Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme) Rusya ile enerjiden savunmaya, turizmden savunmaya kadar çok derinlikli ilişkilerimiz var. Yakın iş birliği içinde olduğumuz bölgesel meseleleri de görüştük. Ticaret hacmimiz Rusya ile 22 milyar doları buldu. Rusya ile önümüzde kullanılmayı bekleyen daha pek çok fırsat olduğunu biliyoruz.

'BU KATLİAMI YAPANLARI LANETLİYORUM, BEDELİNİ AĞIR ÖDEYECEKLER'

İlkini Soçi'de yaptığımız zirvenin ikincisini Ankara'da gerçekleştirdik. Rusya ve İran'la Suriye krizinin çözümünde bir dönüm noktası olan zirveleri devam ettirmekte kararlıyız. Üçüncüsü inşallah Tahran'da olacak. Doğu Guta ve Duma… Bu katliamı yapanları, evet lanetliyorum. Kimden gelirse gelsin. Bu katliamı yapanlar, bunun hesabını, bedelini kesinlikle ağır ödeyecekler. Bununla ilgili çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Dün sayın Putin ile bir görüşmem oldu, görüşmeler bugün yarın aynı şekilde devam edecek.

MİT OPERASYONU AÇIKLAMASI

Gabon, 3 FETÖ'cüyü ülkemize teslim etti. Kosova'dan 6'sını aldık, Gabon'dan 3'ünü aldık. MİT peşinde.

DİSK'ten flaş 1 Mayıs kararı!DİSK'ten flaş 1 Mayıs kararı!
'Erdoğan'ın bugüne kadar yaptığı en önemli hata oldu''Erdoğan'ın bugüne kadar yaptığı en önemli hata oldu'
Doğu Perinçek'ten Erdoğan'a çağrı: VazgeçmeliDoğu Perinçek'ten Erdoğan'a çağrı: Vazgeçmeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erdoğan Son dakika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisini başka bir erkekle yakaladı, dehşet saçtı!

Sevgilisini başka bir erkekle yakaladı, dehşet saçtı!

Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili haber var!

Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili haber var!

Survivor'da Nagihan'dan Acun Ilıcalı'yı şoke eden istek! Cumali Ünlüler'e mi geçiyor?

Survivor'da Nagihan'dan Acun Ilıcalı'yı şoke eden istek! Cumali Ünlüler'e mi geçiyor?

İYİ Parti'den son dakika ittifak açıklaması: Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile anlaştık

İYİ Parti'den son dakika ittifak açıklaması: Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile anlaştık

'Erdoğan'ın bugüne kadar yaptığı en önemli hata oldu'

'Erdoğan'ın bugüne kadar yaptığı en önemli hata oldu'

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

İlginizi Çekebilir

2019 seçimlerinin şifresi! İşte Erdoğan'ın yeni oyun planı

2019 seçimlerinin şifresi! İşte Erdoğan'ın yeni oyun planı

Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak

Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak

Son ankette Erdoğan'a büyük şok! MHP'li seçmenler...

Son ankette Erdoğan'a büyük şok! MHP'li seçmenler...

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

İstanbul için sürpriz aday! 2019 seçiminde kullanacağı sloganını da açıkladı

İstanbul için sürpriz aday! 2019 seçiminde kullanacağı sloganını da açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
HDP'li 8 milletvekilli hakkında fezleke hazırlandı!

HDP'li 8 milletvekilli hakkında fezleke hazırlandı!

Bahçeli'den flaş OHAL açıklaması: Bitmez, bitemez, bitmemeli

Bahçeli'den flaş OHAL açıklaması: Bitmez, bitemez, bitmemeli

Flaş açıklama: Bahçeli isterse herkes yuvaya döner

Flaş açıklama: Bahçeli isterse herkes yuvaya döner

Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili haber var!

Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili haber var!

İYİ Parti'den son dakika ittifak açıklaması: Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile anlaştık

İYİ Parti'den son dakika ittifak açıklaması: Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile anlaştık

Doğu Perinçek'ten Erdoğan'a çağrı: Vazgeçmeli

Doğu Perinçek'ten Erdoğan'a çağrı: Vazgeçmeli

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.