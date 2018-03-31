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Erdoğan'dan son dakika 'AKM' açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2018 13:29 | Son Güncelleme

Son dakika bilgisine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Yeditepe Bienali'nin açılışında "Şimdi Atatürk Kültür Merkezi'ni Türkiye'nin bir numaralı opera binası olarak yapıyoruz. Buna da biliyorsunuz çok bağırdı o Geziciler. İstediğiniz kadar bağırın, çatlayın, patlayın, bak yıktık. Ve inşallah kısa zamanda da orada dünyada sayılı muhteşem bir opera binasını çok amaçlı olarak yapıyoruz" dedi.

İstanbul Yeditepe Bienali'nin Ayasofya'daki açılışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, televizyonların canlı yayınladığı konuşmasında önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkasına konuşmasına başlarken, Ayasofya'daki törene katılanların çoğu cep telefonlarını çıkararak Erdoğan'ı fotoğrafladı.

Erdoğan'ın sözlerinden satır başları şöyle:

"Heyecanlıyım, duygusalım... Öyle zannediyorum ki bu muhteşem ve mübarek kubbenin altında konuşmak hele hele garip asırlardan sonra konuşmak zor.

Genelde sergiler ve bienaller kapalı mekanlarda icra ediliyordu. Sanat eserini dört duvarın boğuculuğuna hapseden bu anlayış, estetiği öldürmenin yanı sıra eserlerin geniş kitlelere ulaşmasına da mani oluyordu.

İstanbul'un bizatihi kendisi sanat galerisidir. Hayatın dağdağası içinde sakinleri tarafından fark edilmese de, özellikle tarihi yarımadanın tamamı bir açık hava müzesidir.

45 gün boyunca düzenlenecek sergi, seminer, panel ve konferansların şehrimizin kültür hayatına zenginlik katacağına inanıyorum.

ERİYE ERİYE BURAYA GELDİK

Biz eriye eriye buraya geldik. 19. asrın başlarında 5 milyon kilometrekare bir alana sahiptik. Kimse bunun hesabını sormuyor. Bundan sonrası bizim için çok hassas.

Türkiye uzun yıllar sanat, kültür ve tarih deyince sadece belli bir dönemi, belli bir kalıbı esas alan kısır ve dar bir bakış açısının esiri olmuştur. Bizans'tan çok Bizanscı, Batı'dan ziyade Batıcı ama her halükarda milletin değerleriyle kavgalı bu zihniyet, ecdadın bize bıraktığı mirasın kıymetini de ne yazık ki bilememiştir.

Bu tepeden inmeci, baskıcı, jakoben anlayışın bugün de bazı sözüm ona sanat çevrelerinde devam ettiğine şahit oluyoruz. Kendi ideolojilerini paylaşmayan, bunların diktasına boyun eğmeyen sanatçılarımıza yönelik en şiddetli saldırılar bunlardan geliyor. Gezi olaylarına destek vermeyen sanatçılarımızın bu çevrelerce nasıl hedef gösterildiğini gayet iyi biliyoruz. Çapulcularla kol kola yürümedikleri, vandallığa, sokak terörüne prim vermedikleri için sanatçılarımızın nelerle tehdit edildiğini hepimiz çok iyi biliyoruz.

Şimdi Atatürk Kültür Merkezi'ni Türkiye'nin bir numaralı opera binası olarak yapıyoruz. Buna da biliyorsunuz çok bağırdı o Geziciler. İstediğiniz kadar bağırın, çatlayın, patlayın, bak yıktık. Ve inşallah kısa zamanda da orada dünyada sayılı muhteşem bir opera binasını çok amaçlı olarak yapıyoruz.

Cumhuriyet tarihi boyunca bir tane eser koyun be. Sanatı olmayan bir memleketin şah damarı kopmuş demektir."

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AKM gezi parkı erdoğan opera binası

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Okuyucu Yorumları 66 yorum
Allah'ım bu ülkeye nefret tohumu ekenleri, ayrıştiranlari, çalanı, çırpani, sen konuyu biliyorsun amin
@swdark solcuların alayı bu ülkeye yabancı ve nefretle dolu zaten, 2002'ye kadar ülkeye tek bir faydanız yoktu ne ötüyorsun lan sen heterojen?
tarih kitaplarinda vahdettinden bile kotu anilacaksin sen bu ülkenin başina gelmiş en başarisiz en beceriksiz bir bir basbakan bir cumhur baskani olarak anilacaksin... Ataturke dusman olmak sizi daha kaliteli musluman yapmiyor daha iyi bir hayin olarak anilacaksin...
insanlarla çok ugrasiyor devran döner fetoya kalmadı askere kalmadı sanada kalmaz bu ülke sıkıntı yasarsin
Bu iktidarin oyunudur yeni bir gezi parki direnisi istenilmektedir karsi goruslu insanlari kiskirtip ve korkutup oy pesine dusmektir. ama yemezler insanlari birbirine dusuremiyeceksin kendine rand saglayamayacaksin..sadrazamliginin bittigi gunleride gorecegiz Allah'in izni ile
adını da Atatürk opera binası koyarsınız herhalde!
Altına imzamı atarım
YOSUNCUKLAR ÇİFTLİK BANK YOLSUZLARI
sen aynı yolda devam et.
içimizdeki Atatürk’ü yıkabilecekmisiniz pekin?
helaaal reyis
Milleti tahrik ediyor
Resmen tahrik ediyor biyerleri kaşıyor yaaa
yıkmak nasıl bir söylem bu sanki intikam nidaları gibi hayırdır bu konuda eskiyen söylemleri dile getirmek yerine yapıcı olma söyleminden uzak hep yıkıcı...2019 a az kaldı.İYİ Madem.
@fikret_savas_1964 çapulculardan ebediyete kadar intikam
Adamsın reis yıkarsında yaparsın da sana her şey feda olsun kıskananlar çatlasın biliyorum bu yorumu bir çok kişi beğenmeyecek
hadi kudurun solcular, kimsiniz lan siz azınlıklar?
@aydnmurat solcular kim mi,senin dünyaya gelmene yardımcı olduk.
@aydnmurat HAKLISIN ..SİZİN GİBİ BADEMCİDEĞİLİZ ŞÜKÜR...SENDE KÖPEK GİBİ ÜRÜ DUR...BEYİNSİZ..KUDURMUŞ İTLER SİZİ...SAYENİZDE MEMLEKETE HUZUR KALMADI BE HUZUR...APTALLAR SÜRÜSÜ.....
@stastemir ulan siz ancak birbirlerinizi..! git izmire bak, birbirini aldatıyorlar, boynuzluyorlar, boşanma,taciz,aldatma,kadına şiddet rekoru kırılıyor, sizin dünyadaki varlığınız seksten ibaret zavallılar, Kurtuluş Savaşında da, 15 Temmuz'da da biz vardık sen ne konuşuyorsun? senin gibiler Vatana yük,, Şehitlerin sırtından yaşayan zavallılarsınız
çok iyi çoban be...
Yahu neden insanları tahrik ediyorsun????
Tahrik ediyor milleti
Adında ATATÜRK olan her şeyi yıkıyorsun.Yalan mı?Eğer yalan diyorsan oranın adı yine ATATÜRK olsun.Hadi bakalım hodri meydan.
Erdoğan'ın başdanışmanı: Afrin'de 50 küsur şehit verdik ama iki önemli kazancımız var... Oradaki ihalelerde büyük pastayı Türk müteahhitler alacak.....BAZILARI ŞEHİT OLUR BAZILARI PASTAYI YER...WİN WİN...KAZAN KAZAN...AFİYET OLSUN....,.,.,.,.
gezi olayi bir başkaldırı idi. hiç oraya buraya çekmeyin. bu ülkede demokrasi varsa önemli kararlar halkın isteğine göre alınır. Gezi olayında insanlar 10 senedir bir kişinin ağzına bakarak yönetilen ülkenin yönetimine bir uyariydi. ve ilk başlarda çok şad amaçlı bir eylemdi. sonradan polis şiddeti artınca insanlarda karşılık verdi. besleyip buyuttugunuz feto cu valiler polisi halkla karşı karşıya getirdi sonra olan yine suçsuz insanlara oldu. ama bu devran elbet döner şu an hapiste yatan binlerce masum insanın vebali var. Allah affetmez boşuna yalvarmayin
@gorbacov87 siz kimsiniz lan halkın seçtiği lidere uyarı veriyorsunuz azınlıklar? ne uyarısıymış , mini etek, dekolte uğruna, ahlaksızlık yapma uğruna , alta yatarım hamile kalırım doğurmam uğruna ülkeyi yağmaladınız, zavallı yaratıklar
@gorbacov87 lan siz kimsiniz de halkın seçtiği lidere uyarı veriyorsunuz lan azınlıklar? kimsiniz lan siz ahlak erozyoncuları?
@aydnmurat sen veledi-zina ya benziyorsun.
o zaman adını ÇOK AMAÇLI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ yapin
adamlar cami diye yürüdüydü opera deseydin bu kadar gürültü olmazdı
Baş fetocu yine ayrıştırma kutuplastirma derdinde allah'ım sen hırsızları rusvetcileri kahreyle
Adı ATATÜRK kültür merkezi olur mu acaba?Adını şeyh, şıh , hoca bilmem ne koyarlarsa hiç şaşırmam. Bir çok şehirde adı ATATÜRKolan stadları yıkıp yenisini yaptılar ama stadların ismindeki ATATÜRK buharlaştı.İnsanların kalbinden nasıl sileceksiniz?
helal sana Reis memlekete Darağacından başka ağaç dikmemiş olan bir zihniyetin ağaç diye bir derdi olmadığını bizde onlarda biliyordu "mesele ağaç deil arkadaş anlamadınmı" diyen itleri unutmadık
FETO yik dedi yıkıldı..geziciler fetoya direndi..bunu şuan daha rahat idrak ediyoruz..feto ne istediyse yapıldı
führerim fırınlar nerde
ARTIK KİMSE BU ADAMIN TUZAKLARINA DÜŞMEMELİ.....HEPSİNİN CEVABI GÜNÜ GELİNCE ERİLİR.
siyasete bakın patlayın çatlayın vs. sanırsınızki çoluk çocuk yönetiyor ülkeyi. o yüzden bu ülkenin burnu bka batmaktan kurtulamıyor. yazık.
İt ürür kervan yürür"durmak yok yola devam
@sefa50 bir de it iti ısırmaz diye bir laf var onu da bilir misin
Ya sen Cumhurbaşkanısın ya. Yazıklar olsun, şu laflara bak ya.
secımlere az kaldı senide biz yıkıcaz az kaldı
Edepsiz, hadisz, kendini bilmez bir mahlukat.
En başta bu ayrıştırıcı üslubu yüzünden kaybedecek. Millet bıktı usandı be hergün beyanat hergün birilerine gönderme laf sokma nedir bu ya? Memleket ekonomi ne alemde biri hatırlatsın sayın akp gn başkanına
Adında ATATÜRK olan her şeyi ortadan kaldırmaya çalışıyorsunuz.Yalan mı? Yalan değilse yeni bina ya ATATÜRK adını verirsin.Hadi bakalım hodri meydan.Bizi yalancı çıkar. Ha ATATÜRK düşmanlarına bu vesileyle diyorum ki GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK adını bu ülkeden kimse silemiyecektir.
reıs adamsın
milleti ikiye böldün. şimdi nasıl birini yok edebilirsin. görevin o heralde. sen cumhursun..guneş iyi insanında kötü insanında canlınında cansızında ustune doguyor. seçmeden. azcık ibret al be adam
Bir devlet başkanına yakıştı mı bu konuşma, bu nasıl bir uslüp seviyeye davet ediyorum.
Bir Cumhurbaşkanı vatandaşa çatlayın, patlayın dememeli. Küresel güçlerrin istediğide bu, Türk milleti birbirine düşsün.
Dindar bilirdik. Meğerse kindarlarmış...
bizi yönetenin üslubuna.nefretine kinine bakarmisin rabbim sen.bilirsin??
birileri abuk subuk konuşur Reisde kimseye aldırmaz inşa eder allah ondan razı olsun tutduğu altın olsun
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