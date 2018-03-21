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Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.03.2018 14:41 | Son Güncelleme

Son dakika bilgisine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan "İttifak için yerli ve yabancı anketler çok olumlu. Biz bu ittifakı ümmetin iyiliği için yapıyoruz." açıklamasını yaptı

Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimde ittifak konusunda sorulan soruya "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 ilden aralarında 3 bakanın da bulunduğu partisinden 45 milletvekiliyle bir toplantı gerçekleştirdi.

"ANKETLER OLUMLU, BAHÇELİ İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yerel seçimlerde ittifak olur mu" sorusuna yanıt verdi.

Erdoğan, gönüllü bir ittifakın olabileceğini belirterek, bu konuda anketlerin olumlu olduğunu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmelerinin sürdüğünü söyledi.

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Okuyucu Yorumları 45 yorum
Akşener gelecek.2.turda Asena seçilecek.Millet akp den bıkttı.Akp bıktırdı çünkü.Güvenmiyor artık akp ye
Güncellenen ümmet için mi ?
Ne iyiliği yav! Sen kendini düşünmeden iş yapar mısın ? Milletini düşünüyorsan; fabrika aç, satma.Vergileri düşür refah sağla, yükseltip milleti ezme.Bir gün öyle deyip, bir gün böyle deme.Hangisini diyeyim yav Allah büyük biz yanlış düşünüyorsak bizi yola getirsin, siz yanlış yapıyorsanız sizi yola getirsin.
16 yıllık kavganızdamı ümmetin iyiliği içindi.?
her şey ümmet içinmiş !! bir kez olsun.. millet için bir şeyler yapın..hak için ..hukuk için.. adalet için.. demokrasi için bir şeyler yapın..
evet
@42fuzuli hemde tüm dünyayı kapsayan ümmet için .imanı olan anlar..
@r.etkar hepsi içinde imanı olan anlar
Daha seçime bir yıl varken bu kadar heyecanın anlamı ne anlamadım bir şeyler dönüyor sanki yine
Allah uzun ömür versin sana dile kolay 15 yıl sonra doğru yolu buldun reis
oylar abidik gubidik olmazsa gömüldün. ..
Sen öyle sanmaya devam et,ben ve tüm ailem mhp li bir tane oy yok size oyları İYİ partiye..
Hadi ordan be ümmetin iyiliği miş!!!Yersen!!!
böyle keriz millet olduğu sürece sen ümmet de millet de bu kerizler sana çok oy verir ama bu sefer allahın izniyle hem AKP hem de dönek MHP türk siyasi tarihinden silineceksiniz inşallah
helal, kudurur diğerleri artık
aç tavuk kendini darı ambarinda sanırmış...
ÜMMETİN DERKEN....................
Emeklilikte yaşa takilanlar için neden bir düzenleme yapmiyorsunuz biz 30 senedir ne şartlarda çalıştık ne iş sağlığı ne iş güvenliği vardi hani yasalar bizim için halk istiyor diye çıkacaktı ne olduuu bundan haber verin bu mu Adaletiniz
ne demek ümmetin iyiliği sana oy vermeyenler müslüman değil mi yani?bu ülke islam cumhuriyeti değil Türk milletinin Türk milliyetçilerinin devleti.ümmet bütün islam alemini kapsar araplar ne diyor senin işlerine hepsi sana düşman o zaman ne ümmetinden bahsediyorsun sen sana söylenecek çok şey varda hele şu seçimler geçsin
ümmetin iyiliği için ha, vay be:)
""Yabancı anketler olumlu ise bu ittifak nasıl milli olur. ""AKP li isen bu tarz cümle kurmak lazım.
ümmetin iyiliği icinde eğer mhp dışında istediğin partiyle yap ki ümmet te faydasını görsün sahsen ben oyumu akp ye veriryordum mhp ile ittifak yapıldı oyum başka yere kaydı tekrar düşünseniz ümmet için iyi olur
LAF DÖNDÜ DOLAŞTI ÜMMETE DÖNDÜ YARIN YINE KUTSAL KITABIMIZLA MEYDANLARA CIKAR BU
iyilik yap denize at hacı abi. :) sıkıntı yoksa sıkıntı vardır...
Bir Cumhurbaskani düşünün kendi ülkesinde bir parti ile ittifak kuruyor ne diyelim çaresizlik konuşuyor
ANLETLER TAHMİNDİR BENCE KANMAYIN BUNLARA İNSANLARIN SABRINI TAŞIRDILAR SON DAKİKA GÖLÜ YİYECEKSİNİZ
VALLA MİLLET HER ŞEYİN NE İÇİN OLDUĞUNU GÖRÜYOR.O ZÜRRÜYETİNE LAF ETTİĞİN ADAM DA ONURSUZ ŞEKİLDE SİYASİ İSTİKBAL İÇİN SENİN PEŞİNE TAKILDI,FAKAT GÖRECEKSİNİZ MİLLET SİZİN PEŞİNİZE TAKILMAYACAK VE SEÇİMLERDEN SONRA YARGI ÖNÜNDE HESAP VERECEKSİNİZ.
islamın en güçlü savunucusu . vatan ve bayrak için can feda . biz varken ülkemizi avrupanın homolarına şikayet edenler iktidar göremiyecek...
bob eş başkanı ümmet için çalışıyor, yani kendisi öyle diyor..
Anketler iyiyse madem erken seçim yapılsın hiç yoktan önümüzü görelim:))
Allah Razı Olsun Reis, Şüphesiz sen neylersen güzel eylersin, Allah Yar ve Yardımcın Olsun, bu kutsal millet senin hak yolunda yürüyüşün, düşmanlara karşı dik duruşun, Ferasetin ve Basiretin sayesinde Kendi Aslını ve Neslini buldu, Yüce Allah müsade ettiği sürecede senin izinden yürüyecektir, Ankete Mankete gerek yok Cenabı Allahın Anketi yeter sana o dilemeseydi 16 sene iktidarda kalabilirmiydin, Bu Kutsal Ümmet tarihi boyunca nezaman sıkışıp yok olmaya ramak kaldıysa Yüce Allah Kutlu bir kurtarıcı göndermiştir, Milletinle Yürüdüğün bu yol Allah yolu olduğuna göre, Durmak Yok Yola Devam.
öyle olmadığını en iyi sen biliyorsun,Yoksa hem hükümetinizi hem ülkemizi Dünyaya rezil edem bu anti demokrstik seçim kanunu çıkararak Referandumda gadp ettiğiniz milletin iradesini kanun çıkararak hukuku katletmezdiniz,Böyle bir kanınla girilen seçimin sonucu gayri meşrudur çünkü nu kanum kaynağını hukukdan ve anayasadan almıyor,b
ittifak tabanda yok reis kaç ülkücü ile kaç akpli ile görüştük biz meram anket olarak hiçbiri sıcak bakmıyor.
Kendi ülkesinde farklı partilerle ittifak kuran tek lider. kime karşı niçin diye sormak gerekir öncelikle
Ümmet değil kendi koltuğunu uzun kurtarmak için ümmete ne veriyorsunuzki
Ümmetin iyiliği için derken...Sakın kendi iyiliğiniz için olmasın
way anasını ıttıfağı ummetın ıyılığı ıcın yapıyormus ummet allah dın kıtap dıyerek bu gerızakalıları kandırmayı cok ıyı becerıyor bu gerızakalılar da ınanıyor şuna acıkca desene tek başıma %5o.1 alamıyacam gotu kurtarmaya calıısıyorum
Ümmet, (Arapça أمة) İslam toplumunun tamamını ifade eden bir kavram. Ümmet kelime olarak bir anneden doğan çocuklara verilen isimdir. Daha sonra İslam inancına sahip herkesi içine alan bir anlama kavuşmuştur. İslam inancının en önemli kaynağı Kur'an'da birçok yerde geçmiştir. Müslümanların içindeki bir cemaate de ...
ümmet ne yaaa biz arapmıyız bu fakir halk senin sarayına lüx makam araçlarına binlerce koruma orduna para yetiştiremiyor yeter artık düşün bu fakir milletin sırtından dolar 4000 e euro 5000 benzin 6000 bine dayandı ümetine bunları anlat nasıl bu sewiyelere geldiğini
16 nisanda hayır diye ortalıkta gezenler.. bugün tam tersi ülke neden birleşiyor diye şikayet ediyorlar.. gidin bakın 16 nisan dan önce neler demişler bugünse neler diyorlar.
Bırak artık şu ümmet muhabbetlerini RTE kendi menfaatlerim ailem eşim dostum daha fazla para yesin diye yapıyorum de artık müslüman yalan söylemez.
ümmetin iyiliği içinmiş:)))biz de inandik.ayasofyayi açmaya acizsiniz ümmet diyorsunuz:)
ÜZÜLEREK SÖYLÜYORUM SON YILINIZ OLACAK. NE ÇABUK BAHCELININ SOYLEDIKLERINI UNUTTUNUZ BAHCELIYLE IYTIFAK OY KAYBETMEKTEN BAŞKA HIC BIR IŞE YARAMAZ
Bak güzel kardeşim Arabistana bak arapların tümüne bak arap milliyetçiliğinin olması gerekeni yapıp yani kalleşlik yapıp tutarlı hareket ettiklerini görürsün oy uğruna ümmet falan deme yüz yıllardır bu böyle bundan sonrada böyle olacak sizin ümmetiniz onlar içinse bizim için yapma istemiyoruz biz ümmetçi degil TÜRK milletiyiz eger ümmetçilik yapacaksan suriyede sizi bırakalım bu topraklar TÜRKLERİNdir bu kadar.
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