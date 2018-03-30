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Erdoğan'dan son dakika 'MİT operasyonu' açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.03.2018 11:30 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti il kogresinde son dakika açıklamalar yapıyor. Erdoğan Kosova'daki MİT operasyonu ile ilgili, "Nerede olurlarsa olsunlar hepsini paketleyip getireceğiz" dedi. Fransa'nın YPG kararı hakkında da konuşan Erdoğan "Geçen hafta Macron ile konuştum baktım garip garip şeyler söylüyor. Biraz frekansı yüksek oldu ama gereken cevabı verdim" ifadelerini kullandı. Erdoğan Sincar için de operasyon sinyali verdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Hedeflerimizi yeterince anlattığımızda 2019 seçimlerindeki hedeflerimize ulaşabilmemize mani bir durum olacağını düşünmüyorum. AK Parti'ye ne bu kifayetisz muhalefe ne FDETÖ ne PKK ne de dış güçler zarar verebilir.

MİT Kosova istihbaratı ile yaptığı dayanışma neticesinde Balkanlar'daki en üst düzey FETÖ temsilcisini anlaşarak getirdiler ve emniyet teşkilatımıza teslim ettiler. Onlar kaçacak biz kovalayacağız.

Bir partide küçük olsun benim olsun zihniyeti kök salmaya başlamışsa durum vahimdir. AK Parti bu zihniyetten uzak tutmak için elimizden geleni yaptık. Elbette zaman zaman bu yanlışa kapılan oldu. İkazlarımızı yaptık. Hatasını anlayanlara ve davaya sarılanlarla yolumuza devam ettik.

Hatada ısrar edenlerle yolumuzu ayırma mecburiyetinde kaldık. Metal yorgunluğu ifadesiyle kast ettiğim buydu. Kısa sürede gerçekleştirdiğimiz değişimle bu tehditten kurtulduk. Yeniden diriliş hamlesi başlamış oldu. Eksikleri telafi ederek yolumuza devam edeceğiz.

KANDİL NEYSE SİNCAR DA ODUR

Bizim için Kandil neyse Sincar da odur. Bir gece ansızın oraya da girebiliriz.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN FRANSA'YA SERT YANIT

Fransanın tavından üzüntü duyuyoruz. Geçen hafta Macron ile konuştum baktım garip garip şeyler söylüyor. Biraz frekansı yüksek oldu ama gereken cevabı verdim Bizi teröristlerle asla kabullenemeyeceğiz bir yere oturmak kimsenin haddine değil.

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FETÖ MİT operasyonu Kosova MİT operasyonu erdoğan

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